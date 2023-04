Oroscopo del Giorno 20 Aprile 2023 Giovedì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 20 Aprile 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Profilo dei transiti astrologici molto positivo in cui sarete gratificati dalla Luna oggi entrata in Toro nelle prime ore del mattino e da Plutone in Aquario; entrambi i pianeti sono grandi costruttori dell’intelligenza e della logica. Riuscirete a risolvere ogni piccola o grande incombenza senza troppa fatica.

Continua trionfalmente il transito di Venere nel segno amico dei Gemelli: il pianeta vi apre il cuore a svolte erotico sentimentali, specie se siete in cerca dell’anima gemella e appartenete alla arietina seconda decade. Un ritrovo di compleanno tra amici, inoltre vi propone l’occasione di una nuova conoscenza. Anche se non vi ha centrato col classico colpo di fulmine che tanto desiderate, coltivatela. Potrebbe in seguito rivelarsi molto più promettente e intrigante della fase iniziale.

Giove vi rende veloci come il vento, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 15 al 18 del mese di aprile: alla chiusura serale vi scoprite in un clima di contentezza per aver terminato, probabilmente con grande rapidità ed efficienza, ogni incombenza. I nati in marzo facciano attenzione a non mettersi in polemica con i capi: anche se esistono punti di vista diversi, è opportuno starsene zitti e non esprimere pienamente il proprio pensiero.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sole si sposta in Toro e nel settore della tua carta che governa il successo stamattina caro Leone, chiedendoti di dedicare un pò più di impegno e concentrazione alle tue ambizioni professionali nelle prossime settimane. Le porte possono aprirsi mentre la luna del Toro si allinea con i nodi del destino, quindi assicurati di tenere gli occhi aperti alle opportunità. Fai attenzione alle lotte di potere tra i tuoi colleghi quando il sole e Plutone si scontrano a metà mattinata, ricordando che il lavoro di squadra è il modo migliore per andare avanti. Tuttavia, vorrai lavorare da dietro le quinte stasera, quando Marte diventerà attivo nella tua dodicesima casa solare.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di concentrarti sul tuo gioco di benessere nelle prossime settimane, mentre il sole entra in Toro e nella tua sesta casa solare questa mattina presto. Assicurati di impostare le intenzioni su come potrebbero essere i tuoi obiettivi di salute quando la luna del Toro si allinea con i nodi del destino, facendo voto di essere buono con il tuo corpo. Fai attenzione alle tue parole a metà mattinata quando il sole e Plutone si scontrano, o i tuoi consigli ben intenzionati potrebbero sembrare critiche pignole.

Oroscopo del Giorno 20 Aprile 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT: Stamattina ti sveglierai con un pò di energia in più caro Toro, mentre il sole fa il suo debutto nel tuo segno. Nel frattempo, la luna e il Nodo Nord formano un’unione cosmica in alto, spingendoti a meditare su come vuoi che sia il prossimo capitolo della tua vita. Ostacoli inaspettati possono atterrare sulle tue ginocchia a metà mattina quando il sole e Plutone si scontrano. Ti consigliamo di essere consapevole di come ti comporti, mantenendo una disposizione professionale sopra ogni altra cosa. Buone vibrazioni fluiranno stasera quando la Luna manderà un bacio a Marte, ispirandoti a mettere in pratica le tue idee.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Preparati per un mese pieno di magia dolce Vergine, mentre il sole si sposta nel Toro e nel settore spirituale della tua carta stamattina. Nel frattempo, la luna del Toro si allinea con i cenni del destino all’alba, fornendo spunti su come potrebbe essere il futuro se ti appoggi al tuo intuito. Delineare una strategia per i tuoi obiettivi fungerà da fonte di potenziamento quando il sole e Plutone si scontrano, anche se dovresti mantenere una mente aperta mentre percorri tali percorsi. Buone vibrazioni fluiranno stasera quando Marte diventerà attivo in alto, mettendoti in uno stato d’animo sociale e filosofico.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sole migra in Toro e nel settore della tua carta che governa il divertimento questa mattina caro Capricorno, preparandoti per un mese di bei tempi. Questo posizionamento solare produrrà anche una vena creativa, segnando la scusa perfetta per raccogliere uno o due progetti di passione. Considera di recitare alcuni mantra positivi mentre la luna del Toro si allinea con il Nodo Nord, comprendendo che il pensiero positivo può aprire porte inimmaginabili. Pianifica di dedicare la tua serata all’amore o alla cura di te stesso quando la Luna manda un bacio a Marte, spingendoti ad abbracciare il lato più leggero della vita. Oroscopo del Giorno 20 Aprile 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La stagione del Toro inizia nelle primissime ore di questa mattina portando un’energia piacevole che potrebbe farti concedere un’ora o due in più di sonno. Nel frattempo, la luna del Toro si allinea con i nodi del destino mentre sorge l’alba, fornendoti un profondo senso di chiarezza che può aiutarti a eliminare qualsiasi stress, trauma o dolore con cui hai lottato. Attingi al tuo lato spirituale a metà mattina quando il sole e Plutone si scontrano sopra la testa, specialmente se la tua mente diventa troppo occupata per il comfort. Buone vibrazioni fluiranno questa sera quando Marte diventerà attivo in alto, aiutandoti a trovare il tuo centro.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Preparati per i grandi cambiamenti durante il prossimo mese cara Bilancia, mentre il sole entra nel Toro e nel settore della tua carta che governa la trasformazione. Questo posizionamento solare ti chiederà di fare il tifo per i tuoi obiettivi mentre tagli i legami con chiunque o qualsiasi cosa che potrebbe intralciare il tuo percorso più alto. Fortunatamente, dovresti sentirti abbastanza sicuro di ciò che vuoi mentre la luna del Toro si allinea con i nodi del destino questa mattina, quindi assicurati di prestare attenzione a ciò che sta dicendo il tuo cuore. Fai attenzione alla tensione a metà mattinata quando Plutone si agita in alto e cerca di non lasciare che il tuo ego abbia la meglio su di te.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La stagione del Toro prende il via nelle primissime ore di questa mattina, chiedendoti di investire nella tua sfera domestica nelle prossime settimane. Se sei in ritardo per una pulizia profonda, un aggiornamento degli interni o acquisto di nuove pentole, ora è il momento di considerare dove non è possibile apportare miglioramenti. Fai attenzione agli sbalzi d’umore dentro di te e negli altri a metà mattina quando la luna del Toro e Plutone si scontrano e fai attenzione ai comportamenti ossessivi. Buone vibrazioni scorreranno stasera quando la Luna manderà un bacio a Marte, incoraggiandoti a rilassarti a casa e fare qualcosa di carino per il tuo corpo.

Oroscopo del Giorno 20 Aprile 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sole si sposta in Toro e nella tua undicesima casa solare questa mattina caro Cancro, spingendoti a creare una comunità stabile su cui fare affidamento. Queste vibrazioni riguardano tutte le presentazioni, la ricerca di nuove amicizie e la comprensione che ora è il momento perfetto per creare nuove connessioni. Fai attenzione alla tensione a metà mattinata quando il sole e Plutone si scontrano sopra la tua testa e cerca di mantenere un senso di indipendenza e potere, anche se l’atmosfera diventa rocciosa. Il tuo spirito avventuroso potrebbe farti esplorare nuove vie del tuo quartiere stasera, grazie a un dolce scambio tra la Luna e Marte.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore rimarrà nell’aria per tutto il mese carissimo Scorpione, mentre il sole migra in Toro e nel settore della tua carta che governa il romanticismo. Nel frattempo, una dolce alleanza tra la luna del Toro e Giove ti aiuterà a chiamare ciò che il tuo cuore desidera, quindi assicurati di meditare su questi sogni. Fai attenzione agli sconvolgimenti o alle tensioni emotive quando il sole e Plutone si scontrano sopra la tua testa e scegli saggiamente le tue battaglie quando si tratta di litigare con i propri cari. Ti sentirai sollevato e motivato stasera quando la luna si allineerà con Marte, quindi assicurati di fare qualcosa di significativo!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sole entra stamattina nel Toro radicato e nella tua terza casa solare carissimi Pesci, ispirandoti a perseguire esperienze sensoriali per tutto il prossimo mese. Imparerai più facilmente facendo e sperimentando, anche se vorrai concederti un sacco di tempo per digerire nuove informazioni. Prendi in considerazione l’impostazione delle intenzioni su ciò che vorresti imparare quando la luna del Toro si avvicina a Giove, spingendoti ad evolverti e guardare al futuro. Buone vibrazioni fluiranno stasera quando la Luna manderà un bacio a Marte, fornendoti una spinta energetica e un’abbondanza di ispirazione creativa.