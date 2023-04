Oroscopo del Giorno 24 Aprile 2023 Lunedì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 24 Aprile 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna migra in Gemelli e nel settore della tua carta che governa la comunicazione questa mattina, mettendoti di umore premuroso e loquace per i prossimi due giorni. Tuttavia, il moto retrogrado di Mercurio a volte potrebbe rendere difficile esprimerti, anche se i gesti premurosi possono fungere da alternativa quando le parole falliscono. Nel frattempo, Plutone diventa attivo nei nostri cieli, portando il ricambio nella tua sfera sociale e nella tua rete di connessioni. Fai attenzione alla tensione mentre arriva il pomeriggio e la Luna si schiera con Saturno, e non aver paura di implementare i tuoi limiti se ti senti sopraffatto o hai bisogno di privacy.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentirai il mondo ronzare intorno a te questa mattina caro Leone, mentre la luna entra nei Gemelli e nel settore della tua carta che governa la comunità. Queste vibrazioni sono perfette per uscire di casa e vivere la tua città, quindi assicurati di socializzare con la gente del posto. Nel frattempo, Plutone sarà attivo in alto, producendo un’energia romantica che può aiutarti a rafforzare o creare legami significativi e amorevoli. Tuttavia, vorrai fare attenzione alle lotte di potere con figure autorevoli questo pomeriggio, quando la Luna forma un duro quadrato con Saturno, quindi evita investimenti traballanti.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tutti i buoni piani vengono eseguiti attraverso il duro lavoro e l’organizzazione, un sentimento che il sole del Toro e i nodi del destino ti ricorderanno oggi. Sfortunatamente, una dura connessione tra la luna in Gemelli e Nettuno potrebbe offuscare la tua vista, specialmente se lasci che le emozioni negative abbiano la meglio su di te. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso queste vibrazioni mentre il pomeriggio scorre e la Luna entra in Cancro e nella tua ottava casa solare. Un’energia purificatrice ti troverà stanotte, quando una rara formazione di aquiloni abbellirà i nostri cieli, segnando il momento perfetto per fare un bagno di sale o purificare il tuo spazio.

Oroscopo del Giorno 24 Aprile 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: La luna si insinua nei Gemelli e nel settore della tua carta che governa il lusso questa mattina caro Toro, mettendoti in vena di spendere. Anche se puoi trattarti bene in questo clima cosmico, cerca di non spendere impulsivamente ed evita gli acquisti frivoli per il momento. Nel frattempo, Plutone sarà attivo nei nostri cieli, aiutandoti a trovare potere attraverso le tue ambizioni professionali e il successo che hai coltivato finora. Tuttavia, vorrai stare in guardia contro frenetici e ostacoli imprevisti mentre il pomeriggio si avvicina e la la Luna forma un duro quadrato con Saturno restrittivo.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai composto, motivato ad avere successo e forse un pò guardingo oggi cara Vergine, mentre la luna migra nei Gemelli e nel settore della tua carta che governa le ambizioni professionali. Nel frattempo, una mano amica di Plutone può aiutarti a rafforzare la tua etica del lavoro e le capacità di team building, aiutandoti a organizzare le tue liste di cose da fare. Controllati questo pomeriggio quando la Luna si confronta con Saturno, avendo cura di capire se hai bisogno di una pausa per rilassarti. Questo clima cosmico potrebbe anche portare a tensioni all’interno di questioni di cuore se non stai attento.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I venti del destino soffieranno nella tua direzione questa mattina caro Capricorno, grazie a un’unione cosmica tra il sole del Toro e il Nodo Nord. Tuttavia, dovrai tenere a freno i tuoi sogni se vuoi vederli manifestarsi, quindi assicurati di andare sotto i riflettori e far risplendere i tuoi talenti. Sfortunatamente, una dura connessione tra la luna in Gemelli e il nebbioso Nettuno potrebbe far disperdere i tuoi pensieri, rendendo importante che tu sia radicato e trovi chiarezza prima di proseguire la giornata. Un’energia dolce e armonizzante ti troverà mentre il pomeriggio scorre e la Luna entra in Cancro, mettendoti in vena di dolcezza. Oroscopo del Giorno 24 Aprile 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna si sposta nel tuo segno questa mattina cari Gemelli, mettendoti di umore allegro e giocoso. Nel frattempo, una mano amica di Plutone rafforzerà la tua determinazione spirituale, aiutandoti a sentirti supportato e allineato con l’energia che scorre dentro e intorno a te. Dovresti sentirti sempre più popolare con il passare delle ore. Tuttavia, vorrai fare attenzione a chiunque tenda a scaricarsi emotivamente su di te, specialmente quando la Luna e Saturno si affrontano questo pomeriggio. Non aver paura di stabilire dei limiti in questo momento, anche quando si tratta di relazioni che apprezzi e in cui sei coinvolto emotivamente.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua giornata dovrebbe essere scintillante cara Bilancia, mentre la luna si fa strada nei Gemelli e nel settore della tua carta che governa la fortuna e la spiritualità. Questo clima cosmico è perfetto per espandere la tua mente e riconnetterti con il tuo sistema di credenze, in quanto ciò ti consentirà di andare avanti sentendoti ottimista e sollevato. L’ispirazione creativa potrebbe anche entrare in gioco mentre Plutone attiva la tua quinta casa solare, quindi assicurati di correre con qualsiasi idea che ti passa per la testa. Prenditi un momento per organizzarti questo pomeriggio quando la Luna si confronta con Saturno, o potresti pentirtene più tardi.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Prenditi un momento per pensare a come vuoi che sia la tua vita familiare caro Acquario, mentre il sole del Toro si allinea con i nodi del destino. Questo clima cosmico può aiutare ad aprire le porte a un domani migliore, anche se dovrai essere deciso nelle tue azioni. Sfortunatamente, una dura connessione tra la luna dei Gemelli e Nettuno potrebbe lasciarti un pò incerto, soprattutto se le tue fondamenta non sono ancora state stabilite. Fortunatamente, avrai la possibilità di organizzarti e delineare obiettivi chiari mentre il pomeriggio scorre e la Luna migra nel Cancro e nella tua sesta casa solare.

Oroscopo del Giorno 24 Aprile 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi ti ritroverai in uno spazio mentale privato e riflessivo caro Cancro, mentre la Luna si sposta in Gemelli e nel settore della tua carta che governa l’introspezione. Non sentirti in colpa per aver dato la priorità alla privacy e alle tue esigenze, anche se ciò comporta l’annullamento di piani o una giornata di salute mentale. Fortunatamente, Plutone interviene per dare una mano, facilitando il rilascio e permettendoti di lasciar andare ciò che non ti serve. Tocca la base con la tua spiritualità prima che il pomeriggio si stabilizzi e la Luna si schieri con Plutone, avendo cura di trovare l’equilibrio tra la realtà e il mistico che vive dentro di te.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Panorama dei transiti planetari ottimo con il pianeta della grinta creativa e della volontà di affermarsi, pianeta vostro nume tutelare, Marte, in un segno di Acqua alleato, il Cancro. In serata a convalidare l’ipotesi di una giornata buona sarà anche la Luna in angolo fortunato sempre in Cancro a innalzare il livello del vostro buonumore. Vi sarà concesso frequentare nuove letture e vi toccheranno nuovi interessi culturali e artistici. Non si esclude la possibilità di venire a contatto con persone prestigiose intellettualmente e socialmente.

Il fuoco della passione si impossessa di voi, sia che abbiate un legame fisso o siate in una relazione occasionale. Marte vi dona slanci che non sperimentavate da tempo, specie se siete nati dal giorno 10 al 17 del mese di novembre. Nettuno in Pesci è il dio che vi fa ritornare la voglia di amare a tutto tondo.

Le vostre capacità di lavorare saranno messe in luce al massimo in questo nuovo giorno, specie se festeggiate il compleanno tra il giorno 24 e il 27 del mese di ottobre. Dimostrerete ai vostri colleghi e capi quanto prezioso è il contributo che voi date, a volte veramente senza risparmiarvi. È arrivato il momento in cui riuscirete a farvi apprezzare come meritate.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: L’atmosfera sarà giusta per stare a letto e rilassarsi a casa cari Pesci, mentre la luna si sposta in Gemelli e nel settore della tua carta che governa la felicità domestica. Nel frattempo, Plutone diventerà attivo nei nostri cieli, aiutandoti a chiudere la porta a qualsiasi brutto ricordo o comportamento da cui sei pronto ad evolvere. Prendi in considerazione l’idea di aprire le finestre e concederti un pò di pulizie di primavera come un modo per liberare la mente e lo spazio dal disordine energetico, specialmente quando la Luna si confronta con Saturno questo pomeriggio, il che potrebbe farti sentire limitato o bloccato nelle tue circostanze.