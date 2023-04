Oroscopo del Giorno 19 Aprile 2023 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 19 Aprile 2023 Mercoledì

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 19 Aprile 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi carissimo Ariete, formando un’unione cosmica con Giove di buon auspicio. Queste vibrazioni possono essere responsabili di vertigini, gioia sfrenata e forse un pò di fortuna, elevando il morale nel bel mezzo della settimana lavorativa. Tuttavia, l’energia diventerà più imprevedibile durante l’eclissi solare di questa sera, il che potrebbe portare a colpi di scena drammatici e imprevisti. Cerca di restare stabile e concentrati sui tuoi bisogni, poiché questo evento astrologico potrebbe far emergere comportamenti capricciosi negli altri. Inizierai a sentirti più radicato una volta che la Luna si trasforma in Toro e potresti voler concederti una confortante tazza di tè.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Godete della positività di Venere nel segno amico dei Gemelli e vi avviate a trascorrere un nuovo giorno di deciso benessere. L’umore è eccellente e vi fa simpatici, anzi coinvolgenti per iniziativa e volontà di divertimento, sia in famiglia che nella cerchia delle vostre amicizie più strette. La forma fisica è discreta, malgrado Urano e Mercurio siano in Toro, segno a voi tecnicamente ostile e vi costringono a vigilare sulle prime vie respiratorie che potrebbero essere sotto attacco da allergie, dai raffreddori e altri malanni stagionali; specie se siete nati nella prima decade leonina.

Se appartenete alla terza decade potete contare sul felice passaggio del Sole, che, dal segno amico dell’Ariete, promette oggi di farvi scagliare le vostre frecce verso i cuori che vi hanno a loro volta conquistato con lo sguardo. Le coppie stabili si preparano a vivere un weekend di trasporto emotivo, in cui la fiamma della passione potrà risplendere proprio come ai tempi iniziali del loro innamoramento.

Fate attenzione quest’oggi allo shopping selvaggio e alla vostra attitudine alle spese pazze. Plutone dissonante in Aquario potrebbe farvi mancare quel pizzico di buon senso che tanto spesso ci vuole in queste situazioni.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua aura sarà espansiva, scintillante ed elevata stamattina, mentre la luna dell’Ariete si avvicina a Giove. Consenti a questo clima cosmico di scatenarsi per diventare intraprendente, poiché le persone risponderanno bene alla tua personalità carismatica. Prendi in considerazione l’idea di lavorare su un progetto creativo stasera durante l’eclissi solare come un modo produttivo e pacifico per incanalare la natura ardente e imprevedibile di questo evento astrologico. Sentirai un cambiamento una volta che la Luna farà il suo debutto nel Toro con i piedi per terra, anche se una dura connessione con Plutone potrebbe farti sentire disorganizzato o sbadato, e potresti voler riflettere sulle tue parole prima di pronunciarle.

Oroscopo del Giorno 19 Aprile 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La gioia verrà dall’interno questa mattina carissimo Toro, mentre la luna dell’Ariete si avvicina allo scintillante Giove. Usa questa energia come scusa per abbracciare una mattinata tranquilla e solitaria, connettendoti con te stesso e con qualsiasi pratica spirituale che ti elevi. L’atmosfera potrebbe diventare un pò intensa e cerebrale stasera, rendendo importante trovare modi per sostenerti e centrarti se l’energia diventa troppo rocciosa. Dovresti anche fare attenzione a evitare persone e attività competitive poiché gli animi si infiammano facilmente. Fortunatamente, inizierai a sentirti più te stesso quando la Luna si sposterà nel tuo segno.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I cambiamenti per cui hai combattuto potrebbero iniziare a prendere piede oggi cara Vergine, grazie a una dolce alleanza tra la luna dell’Ariete e il buon Giove. Appoggiati a questo clima cosmico, comprendendo che potresti dover fare alcuni sacrifici per arrivare dove vuoi. Fai attenzione all’aggressività, alle lotte di potere e alla gelosia sia in te stesso che negli altri. Fortunatamente, avrai la possibilità di recuperare la gioia e l’ottimismo una volta che la Luna entrerà in Toro e nella tua nona casa solare.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stamattina ti ritroverai di umore generoso e nutriente caro Capricorno, mentre la luna dell’Ariete si avvicina al buon auspicio di Giove. Queste vibrazioni sono perfette per mostrare ai tuoi cari che ci tieni attraverso gesti gentili e pasti cucinati in casa, anche se vorrai onorare anche i tuoi bisogni. Un’energia vivace riempirà il tuo spazio durante l’eclissi solare stasera. Tuttavia, vorrai fare attenzione al malumore in te stesso e nei tuoi coinquilini. Prova a fare qualcosa di creativo prima di andare a letto una volta che la luna entra in Toro e nella tua quinta casa solare. Oroscopo del Giorno 19 Aprile 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sfida te stesso a fare qualcosa di carino per uno sconosciuto questa mattina cari Gemelli, mentre la luna dell’Ariete si avvicina al luccicante Giove. Questa unione celestiale consiste nell’apprezzare il collettivo e restituire alla tua comunità, anche se è attraverso il semplice atto di aprire una porta o permettere a qualcuno di saltare la fila al supermercato. Sfortunatamente, l’atmosfera diventerà un pò imprevedibile durante l’eclissi solare di questa sera e potresti iniziare a sentirti esausto. Fortunatamente, le stelle ti daranno il permesso di stare tranquillo e riorganizzarti mentre la Luna migra in Toro.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo porterà fortuna alla tua vita amorosa questa mattina carissima Bilancia, mentre la luna dell’Ariete si avvicina al buon auspicio di Giove. Appoggiati a queste vibrazioni di supporto flirtando con la tua dolce metà, chiedendo alla tua cotta o aggiornando il tuo profilo di appuntamenti. Assicurati di accedere alla tua grazia durante l’eclissi questa sera, che potrebbe portare tensione e agitazione se sei in ritardo per un pò di cura di te stesso. Noterai un cambiamento quando la Luna migrerà nel sensuale Toro, offrendoti l’opportunità di rilasciare qualsiasi dramma, stress o dolore che preferiresti non portare con te.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non aver paura di stare sulla tua piattaforma oggi caro Acquario, poiché la luna dell’Ariete si allinea con Giove nel settore della tua carta che governa la comunicazione. Questa fortunata unione celeste darà forza alla tua voce, aiutandoti a ritagliarti nuove opportunità. Tuttavia, potresti volerlo attenuare stasera durante l’eclissi solare, poiché la natura imprevedibile di questo evento astrologico può provocare tensioni, conflitti e problemi di comunicazione. Pianifica di sdraiarti e rilassarti a casa mentre la Luna migra nel sensuale Toro, invitandoti a rallentare e ricaricare.

Oroscopo del Giorno 19 Aprile 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non aver paura di fare le cose in grande questa mattina caro Cancro, poiché la luna dell’Ariete e Giove si allineano nel settore della tua carta che governa il successo. Appoggiati a queste vibrazioni di buon auspicio lanciando nuove idee, lottando per i tuoi obiettivi e cogliendo qualche possibilità, poiché la fortuna sarà sicuramente dalla tua parte. L’atmosfera si addenserà stanotte e i confini potrebbero essere testati. Non aver paura di tracciare delle linee se necessario, anche se vorrai evitare di chiudere la porta senza dare spiegazioni. Sentirai un cambiamento una volta che la Luna migrerà nel Toro, segnando la scusa perfetta per rilassarsi in un bagno salino purificante.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti sentirti energico e pronto a lavorare sodo per i tuoi sogni questa mattina caro Scorpione, mentre la luna dell’Ariete si avvicina al luccicante Giove. Ricorda solo di concentrarti sulla tua salute e sui tuoi bisogni mentre elimini la tua lista di cose da fare, comprendendo che devi sostenere il tuo corpo se ti sosterrà nel percorso da percorrere. Evita attività sconsiderate stasera, quando l’eclissi solare abbellisce i nostri cieli e cerca di non seguire impulsi che potrebbero danneggiare le tue strutture.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle si allineeranno per aiutarti a sentirti stabile e prospero questa mattina Pesci, grazie a una dolce alleanza tra la luna dell’Ariete e Giove. Appoggiati a queste vibrazioni di buon auspicio attingendo alla tua gratitudine, ma non aver paura di lottare per più di quello che hai già. Guarda la tua spesa stasera quando l’eclissi solare abbellisce i nostri cieli, poiché la natura imprevedibile di questo evento astrologico potrebbe portare al rimorso dell’acquirente. Cerca modi per indulgere che non richiedano molti soldi e appoggiati al tuo lato sensuale con cibi deliziosi, stretching leggero e un bagno caldo.