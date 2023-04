Lancia PU+RA HPE: la concept car che anticipa il futuro

L’ispirazione al design dell’arredamento italiano è evidente nel tappeto rotondo e nei sedili anteriori color ocra, che prendono spunto dalle poltrone Maralunga firmate da Vico Magistretti per Cassina.

Uno spazio fatto di materiali pregiati, ma in gran parte ecosostenibili, e forme che richiamano oggetti d’arredamento come tavolini circolari e poltrone di lusso. Ma la parte del leone la fa il nuovo sistema multimediale S.A.L.A., acronimo che sta per Sound Air Light Augmentation, anche questa una prima assoluta. La prima vettura Lancia ad adottare SALA sarà la nuova Ypsilon nel 2024 e poi a seguire la Ypsilon HF nel 2025. A loro seguiranno la Lancia Gamma nel 2026 e la Delta nel 2028.

Progressive Green è il nome del colore di Lancia Pu+Ra HPE, “progressive” in quanto guarda al futuro del marchio e ai clienti di domani e “green” per il suo valore in termini di sostenibilità. Il colore verde bluastro, con un tono caldo di doratura, realizzato in metallo liquido con pigmenti di ultima generazione, rende omaggio alla storica e intramontabile Lancia Flaminia Azzurro Vincennes.