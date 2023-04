Alberta Ferretti Rimini, la moda omaggia Fellini

L’appuntamento è per Venerdì 26 maggio 2023 nel centro storico di Rimini con un omaggio alla moda, al cinema di Federico Fellini e alla Romagna, terra in cui la stilista ha le proprie radici e che ha dato i natali anche al regista.

Alberta Ferretti Rimini – La stilista italiana, che da Cattolica è diventata celebre in tutto il mondo, sceglie Castel Sismondo come palcoscenico per presentare la sua collezione Resort 2024