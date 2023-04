Oroscopo del Giorno 5 Aprile 2023 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 5 Aprile 2023 Mercoledì: CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 5 Marzo 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il loquace Mercurio manda un bacio a Saturno questa mattina, fornendo un’atmosfera stabile da cui puoi elaborare i tuoi pensieri e sentimenti più profondi. Tuttavia, potresti non essere dell’umore giusto per socializzare, poiché la solitudine e il tempo trascorso all’aria aperta ti daranno un senso di conforto. Le opportunità di guarigione entreranno in gioco quando il sole e Giove uniranno le forze nel tuo segno, anche se dovrai essere d’accordo nel mettere al primo posto i tuoi bisogni pur riconoscendo determinati desideri. La luna piena della Bilancia stasera crea un’atmosfera dolce che è perfetta per la cura di sé o per coltivare relazioni romantiche.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Prendi in considerazione l’idea di contattare la tua comunità spirituale questa mattina carissimo Leone, mentre Mercurio e Saturno condividono un dolce scambio. Questo clima cosmico accentuerà la minaccia invisibile che ci collega tutti, specialmente quando cerchi spiriti affini. Le opportunità di guarire a livello dell’anima si manifesteranno nel corso della giornata, segnando la scusa perfetta per investire nella meditazione e nel tuo potere superiore. La tua mente sarà piena di idee brillanti questa sera mentre sorge la luna piena della Bilancia, specialmente quando ti permetti di indulgere in nozioni romantiche, arte e bellezza.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Prendi decisioni sane per calmare il tuo cuore e la tua mente oggi mentre Mercurio e Saturno formano una dolce connessione nel cielo. Questo clima cosmico può aiutarti a ritrovare ordine nella tua vita e nelle tue emozioni, specialmente quando fai lo sforzo di organizzarti e pensare in modo critico. Cerca modi per aumentare il tuo ego nel pomeriggio, essendo orgoglioso di ciò che sei. Sentirai la commozione cosmica questa sera quando la luna piena della Bilancia abbellisce i nostri cieli, chiedendoti di investire nella tua comunità e nella sfera sociale estesa.

Oroscopo del Giorno 5 Aprile 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le tue parole possono fare la differenza oggi caro Toro, poiché Mercurio e Saturno uniscono le forze in alto. Non aver paura di parlare con franchezza di argomenti che sono importanti per te, soprattutto quando si tratta di migliorare la comunità. Queste vibrazioni sono perfette anche per affinare la tua immagine pubblica. Quindi, assicurati di rivedere i tuoi profili online. Abbraccia la solitudine nel pomeriggio, quando il sole dell’Ariete e Giove si allineano, offrendoti l’opportunità di guarire se prendi tempo per l’introspezione. Cerca modi per sostenere la tua salute generale mentre la luna piena della Bilancia abbellisce i nostri cieli questa sera.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sarai in una posizione unica per creare solide connessioni oggi cara Vergine, mentre Mercurio e Saturno uniscono le forze in alto. Usa questa energia per investire nelle tue relazioni più importanti e non aver paura di addentrarti in acque inesplorate. Le opportunità per lasciar andare ciò che non ti serve più si realizzeranno questo pomeriggio mentre il sole dell’Ariete e Giove si allineano nel settore della tua carta che governa la trasformazione. Cerca opportunità per assecondare i tuoi sensi stasera quando sorge la luna piena, sfruttando i piaceri del nostro regno materiale.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Venere nel segno amico del Toro vi rende teneri, sensibili, capaci di attivare le corde dell’empatia che il vostro animo mostra di possedere, specie in famiglia e nel settore delle amicizie di sempre.

Sono due i corpi celesti che fanno la vostra fortuna in amore. Uno è Nettuno che libera potentemente il vostro eros, se siete della terza decade. Non ponete indugi e vi lasciate andare alle musiche più selvagge che risuonano dentro di voi, sia che siate single oppure che abbiate una relazione consolidata e stabile. L’altro invece è Urano, che accende il desiderio che suscitate negli altri. È un nuovo amore a invadere tutto lo spazio del vostro cuore adesso: sappiate accoglierlo con favore. Specie se appartenete alla seconda decade.

Una forma fisica eccellente è vivificata dal team Saturno – Venere – Nettuno che per tutto l’arco di questa bella primavera 2023 si trova in aspetto benefico per voi Capricorno, specie se festeggiate il vostro compleanno in gennaio. Molto moto e attività fisica vi saranno fedeli compagni. Vi farete conquistare dal metodo Pilates, che mira a modellare il corpo con i suoi esercizi e, eventualmente, a correggere la postura, toccando (migliorandolo) il punto cruciale del vostro segno: la spina dorsale.

Oroscopo del Giorno 5 Aprile 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Mercurio, il tuo sovrano planetario, manda un bacio a Saturno questa mattina, aiutandoti a trovare l’ordine superando in astuzia qualsiasi ostacolo o disordine sul tuo cammino. Appoggiati alle tue esperienze di vita e al tuo intelletto naturale in questo momento, poiché così facendo ti aiuterà a spianare la strada verso il successo. Prendi in considerazione l’idea di investire nel tuo quartiere nel corso della giornata, quando il sole dell’Ariete si avvicina a Giove, salutando i tuoi vicini con calore e avendo cura di fare acquisti a livello locale. Un’energia giocosa ti troverà mentre la luna piena della Bilancia sorge questa sera. Quindi, assicurati di dedicarti alle tue attività preferite con le tue persone preferite.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Mercurio e Saturno condividono una dolce alleanza questa mattina cara Bilancia, ricordandoti che l’organizzazione e il duro lavoro ti permetteranno di manifestare trasformazioni importanti. Le opportunità di guarigione si manifesteranno nel pomeriggio, quando il sole dell’Ariete e Giove uniranno le forze, specialmente per quanto riguarda le questioni del cuore. Se sei attualmente in una relazione, usa questa energia per difendere i tuoi bisogni riconoscendo quelli del tuo partner. Un brusio riempirà l’aria stasera mentre la luna piena sorge nel tuo segno, segnando la scusa perfetta per fare qualcosa di divertente o concederti una seria cura di te stesso.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Mercurio e Saturno entrano oggi in una collaborazione cosmica caro Acquario, dandoti la forza per proteggere il tuo cuore. Queste vibrazioni sono perfette per stabilire dei limiti con gli altri e assicurati di onorare ciò di cui il tuo cuore ha bisogno. Momenti di chiarezza potrebbero trovarti più tardi nella giornata in cui il sole dell’Ariete e Giove si allineano, aiutando a lenire il tuo ego e la tua mente. Percepisci l’energia che si accumula mentre la sera si avvicina e la luna piena della Bilancia si alza in alto, illuminando il settore filosofico della tua carta. Appoggiati a queste vibrazioni abbracciando la meditazione e permettendoti di entrare in comunione con il tuo potere superiore. Oroscopo del Giorno 5 Aprile 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il cosmo sarà pieno di attività oggi caro Cancro, portando sul tavolo un’energia impegnata ma sostenibile. Fortunatamente, una dolce alleanza tra Mercurio e Saturno ti aiuterà ad ancorare i tuoi pensieri e il tuo spirito, permettendoti di tracciare confini senza offendere le persone intorno a te. Prenditi un momento per riflettere sulla tua relazione nel pomeriggio, quando il sole dell’Ariete e Giove si allineano, aiutandoti ad attingere alla tua ambizione senza mettere aspettative irrealistiche o estenuanti su te stesso. La luna piena della Bilancia abbellirà i nostri cieli questa sera, benedicendo la tua casa con un’energia romantica.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Le stelle porteranno fluidità al tuo cuore e alla tua mente oggi caro Scorpione, grazie a un dolce scambio tra Mercurio e Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per portare la bellezza in questo mondo, quindi non trattenerti se ti senti artistico o romantico. Controlla la tua salute nel pomeriggio quando il sole dell’Ariete e Giove si allineano, incoraggiandoti a liberarti da qualsiasi abitudine che di recente ha portato il tuo benessere fuori strada. Pianifica di programmare un pò di tempo da solo mentre la luna piena della Bilancia sorge questa sera, portando alla luce momenti di illuminazione.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non aver paura di appoggiarti al tuo senso di autorità mentre difendi te stesso oggi Pesci, mentre Mercurio e Saturno si allineano in alto. Queste vibrazioni riguardano il superamento dei confini con le tue parole, aiutandoti a liberarti da qualsiasi restrizione che potrebbe trattenerti. Prendi in considerazione l’idea di concederti qualcosa di carino nel pomeriggio, quando il sole dell’Ariete e Giove si allineano, spingendoti a conoscere e apprezzare il tuo valore. La luna piena della Bilancia abbellisce i nostri cieli questa sera, segnando la scusa perfetta per coltivare legami intimi, investire nell’amore o purificare ritualmente la tua aura e la tua casa.