Oroscopo del Giorno 4 Aprile 2023 Martedì

Oroscopo del Giorno 4 Aprile 2023 Martedì: VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 4 Marzo 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Prenditi del tempo in più per connetterti con il tuo corpo e la tua agenda questa mattina carissimo Ariete, mentre la luna della Vergine affronta il nebbioso Nettuno. Questo clima cosmico potrebbe portare a disorganizzazione e stanchezza se non lotti per mantenere la lucidità. Quindi, assicurati di prendere decisioni sane e sagge. Sentirai un cambiamento quando la Luna andrà alla deriva in Bilancia questo pomeriggio, aiutandoti a ritrovare un senso di armonia ed equilibrio. Nel frattempo, una mano amica di Plutone ti consentirà di avere discussioni significative, permettendoti di grattare sotto la superficie e perfezionare con grazia le interazioni con i tuoi cari e gli estranei virtuali.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti trovare difficile scrollarti di dosso i tuoi sogni questa mattina caro Leone, mentre la Luna Vergine affronta il nebbioso Nettuno. Fai del tuo meglio per connetterti con i regni materiali e asseconda i tuoi sensi mentre ti prepari per la giornata che ti aspetta, poiché così facendo può aiutarti a riportarti sulla Terra. Fortunatamente, un cambiamento cosmico affilerà il tuo ingegno nel corso della giornata, quando la Luna migrerà in Bilancia, attivando il settore della tua carta che governa il processo di pensiero e la comunicazione. Anche Plutone sarà attivo durante questo periodo, portando un’energia dolce e significativa alle tue conversazioni.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Cerca di non nasconderti dalle tue responsabilità questa mattina, mentre la luna della Vergine affronta il nebbioso Nettuno. Questo stallo celeste potrebbe innescare esaurimento emotivo, disorganizzazione o insicurezza, potenzialmente offuscando il tuo percorso verso il successo. Fortunatamente, sentirai un cambiamento nel corso della giornata, quando la Luna migrerà nell’armonizzazione della Bilancia, unendo le forze con il trasformativo Plutone. Questo scambio celestiale attiverà anche la tua dimensione sociale, segnando la scusa perfetta per raggiungere i tuoi amici e i tuoi follower. Fai attenzione alla disorganizzazione mentre si avvicina la sera e assicurati di prendere decisioni sane.

Oroscopo del Giorno 4 Aprile 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non farti risucchiare dai tuoi feed sui social media quando ti svegli questa mattina caro Toro, quando la luna della Vergine forma una dura connessione con il nebbioso Nettuno. Questa situazione di stallo celeste potrebbe innescare disinformazione e drammi e potrebbe farti perdere la concentrazione su ciò che è veramente importante. Fortunatamente, l’energia si sposterà più tardi nel corso della giornata, quando la Luna entrerà in Bilancia e nella tua sesta casa solare, offrendoti l’opportunità di recuperare chiarezza e ordine. Nel frattempo, Plutone sarà attivo in alto, incoraggiandoti a riconoscere la tua autorità e il tuo senso di potere all’interno di obiettivi professionali o ricerche per il successo.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Malgrado Saturno e Nettuno contrari entrambi nel segno dei Pesci la giornata vi accoglie sorridente e vi invita a cominciare in ottimismo e allegria. Sì, perché oggi viaggiate provvisti dal miracoloso dono di non prendervi troppo sul serio, riuscendo a trovare il lato comico delle situazioni. È questa una delle vostre migliori qualità, sostenuta da uno dei vostri astri numi tutelari, Urano in magnifico aspetto.

Provate a scansare le cosiddette “attrazioni fatali” che oggi Saturno potrebbe mettere sulla vostra strada, muovendovi, con passi felpati, alla conquista di delicati cuori, equipaggiati dalla vostra tenace affidabilità. È Mercurio a incalzarvi nel tirar fuori la vostra segreta baldanza. Vi accorgerete, dopo aver messo in campo pazienza, costanza, lucida strategia, di potervi ritrovare, quasi sorpresi, in vetta, proprio lì dove “osano le aquile”.

Date libero sfogo alla vostra intensa voglia di produrre, realizzare e dimostrare chi siete nell’ambiente lavorativo (specie a chi qualche tempo fa aveva messo un pò in dubbio le vostre capacità). Uno diavoletto dentro di voi stimola a compiere qualche “sorpasso”, malgrado il gusto per l’azzardo non è mai stato il vostro forte. Ma riuscite, con grande facilità dove altri hanno avuto problemi o hanno dimostrato di faticare intensamente.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La tua immaginazione sarà attiva durante la mattina si svolge caro Capricorno, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine e la tua nona casa solare. Sfortunatamente, il pensiero stravagante potrebbe portare alla distrazione a causa di una dura opposizione di Nettuno. Sentirai un cambiamento nel pomeriggio, quando la Luna migrerà nell’armonizzazione della Bilancia, aiutandoti a reclamare l’autorità sulla tua mente e sul tuo cuore. Nel frattempo, una mano amica di Plutone ti ancorerà nel presente, segnando la scusa perfetta per fare una passeggiata, mangiare una prelibatezza e viziare i tuoi sensi. Fai attenzione a non limitarti più la sera quando la luna e Mercurio entrano in acque agitate.

Oroscopo del Giorno 4 Aprile 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:I problemi a casa potrebbero farti sentire fuori forma al lavoro questa mattina Gemelli, mentre la luna della Vergine affronta Nettuno. Concediti il ​​permesso di muoverti lentamente per elaborare qualsiasi stress emotivo o mentale che scorre attraverso la tua mente, ma prendi in considerazione la stesura di un elenco di cose da fare. Inizierai a rianimarti nel pomeriggio, quando la Luna migrerà in Bilancia, dando il via al settore della tua carta che governa la creatività e il divertimento. Nel frattempo, una mano amica di Plutone ti allineerà con la tua spazialità, permettendoti di trovare supporto dall’interno e oltre.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️EXCELLENT:La nostra dolce luna sta danzando nei cieli, Bilancia . Anche se non ha ancora varcato la soglia, presto ballerà nel tuo segno zodiacale. Si avvicina una luna piena nel tuo segno zodiacale e tutte le lune piene possono essere percepite due giorni prima del loro arrivo ufficiale. Questo ti metterà profondamente in contatto con le tue emozioni e ti permetterà di scavare in profondità nel tuo intuito. Probabilmente ti sentirai anche abbastanza a casa e bramerai la pace e la tranquillità con la tua famiglia. Sii sensuale, affettuoso, tenero e armonioso: tutti tratti che esibisci facilmente. Se desideri avere importanti discussioni emotive con il tuo unico e solo io, probabilmente sentiranno il tuo cuore e il tuo spirito irradiarsi in questo momento. Fallo!

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️EXCELLENT:Sarebbe facile fraintendere le situazioni questa mattina caro Acquario, mentre la luna della Vergine affronta il nebbioso Nettuno. Questo clima cosmico avrà confini sottili, anche se rimanere con i piedi per terra e fiducioso in te stesso può aiutarti a sopravvivere a qualsiasi vibrazione negativa. Fortunatamente, l’atmosfera si eleverà nel pomeriggio, quando la Luna si trasformerà nell’armonizzazione della Bilancia, attivando il settore della tua carta che governa la spiritualità. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre la luna e Plutone condividono un dolce scambio, incoraggiandoti a rilasciare ciò che non ti serve per dare priorità ai tuoi migliori interessi. Oroscopo del Giorno 4 Aprile 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di non dissuaderti dal pensiero ottimista questa mattina caro Cancro, mentre la luna della Vergine affronta il nebbioso Nettuno. Questa situazione di stallo celeste potrebbe innescare una disposizione eccessivamente pragmatica, rendendo importante che tu ti sforzi di ricordare la tua spiritualità e il tuo senso di compassione. Sentirai un cambiamento nel pomeriggio, quando la Luna migrerà nell’armonizzazione della Bilancia, incoraggiandoti a ricaricarti comodamente da casa. Considera di coltivare i tuoi legami più importanti quando Plutone diventa attivo nella tua ottava casa solare, promuovendo scambi intellettuali ma significativi che possono permetterti di aprire organicamente il tuo cuore agli altri.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sii consapevole di dove dirigi la tua attenzione questa mattina caro Scorpione, mentre la luna della Vergine affronta il nebbioso Nettuno. Questa situazione di stallo celeste potrebbe produrre energia sovrastimolante e confusa e potresti voler evitare notizie che potrebbero abbassare il tuo spirito. Il desiderio di privacy e tranquillità si manifesterà nel corso della giornata, quando la Luna andrà alla deriva in Bilancia, attivando la tua dodicesima casa solare. Fortunatamente, un dolce scambio tra la luna e Plutone convaliderà il tuo bisogno di solitudine e relax, spingendoti a staccare la spina e ricaricarti dalla comodità di casa.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentire come se gli altri non ti vedessero chiaramente questa mattina Pesci, mentre la luna della Vergine affronta Nettuno. Anche se la tentazione di mettere le cose in chiaro sarà forte, specialmente nelle questioni di cuore, spiegare troppo la tua indole potrebbe solo aggrovigliare ulteriormente la tua mente. Un’energia purificatrice ti troverà nel pomeriggio quando la Luna si sposterà in Bilancia, aiutandoti a vedere una via attraverso qualsiasi vibrazione che ti ha trovato all’inizio della giornata. Non aver paura di andare in profondità mentre Plutone diventa attivo sopra la tua testa, ma ricorda di comportarti con equilibrio e grazia.