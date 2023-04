Oroscopo del Giorno 6 Aprile 2023 Giovedì

Oroscopo del Giorno 6 Marzo 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Dai la priorità all’equilibrio e all’amore sopra ogni altra cosa questa mattina caro Ariete, mentre la luna della Bilancia affronta Giove. Questo clima cosmico servirà lezioni sulla compassione e la comprensione, anche se dovrai essere consapevole dei tuoi limiti. Fai attenzione alle vibrazioni nel pomeriggio, quando la Luna forma aspetti sbilanciati con Venere e Nettuno, minacciando di macchiare il tuo senso di armonia. Potrebbero entrare in gioco anche temi legati alla disonestà, anche se sarebbe meglio volare sotto il radar piuttosto che dire una bugia. Sentirai un cambiamento stanotte quando la luna entrerà in Scorpione, aiutandoti a scrollarti di dosso la giornata.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua mente sarà molto occupata questa mattina caro Leone, mentre la luna della Bilancia affronta l’ampio Giove. Dalla logistica alle idee creative e ai pensieri spirituali, puoi scommettere che la tua psiche attraverserà molti scenari. Sfortunatamente, trovare la tua concentrazione potrebbe essere problematico, rendendo importante lottare per un senso di chiarezza e concentrazione. Fai attenzione alle lotte di potere all’interno della tua professione o alle relazioni più intime nel tardo pomeriggio, quando la Luna forma connessioni sbilanciate sopra la testa. Concediti il ​​permesso di sdraiarti da casa quando la luna migra in Scorpione e nel settore della tua carta che governa la felicità domestica poco prima di mezzanotte.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La tua popolarità salirà alle stelle questa mattina mentre la luna della Bilancia affronta l’ampio Giove. Sfortunatamente, questo clima cosmico potrebbe anche portare ad attenzioni indesiderate, rendendo importante stabilire dei limiti con chiunque li oltrepassi. Potresti anche voler tenere d’occhio il tempo perso sullo schermo, poiché sarebbe facile perdere la cognizione del tempo quando si ha a che fare con i dispositivi. Le emozioni potrebbero aumentare nel corso della giornata, quando la Luna forma aspetti sbilanciati con Venere e Nettuno, e vorrai stare in guardia dai personaggi manipolatori. Pianifica di trascorrere la serata in solitudine mentre la luna scivola nello Scorpione e nel settore della tua carta che governa la privacy.

Oroscopo del Giorno 6 Aprile 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️ EXCELLENT:Non mordere più di quanto puoi masticare questa mattina Toro. Sebbene la tua lista di cose da fare possa tentarti, è probabile che si presentino più compiti o faccende domestiche rendendo importante dare la priorità a dove focalizzare l’attenzione. Non aver paura di chiedere aiuto se ti senti sopraffatto, anche se preferisci gestire il lavoro da solo. Controlla i tuoi bisogni fisici questo pomeriggio quando la Luna forma una connessione sbilanciata con Venere, avendo cura di rimanere idratati e alimentati con buoni nutrienti. S

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il tuo lato ostinato risplenderà questa mattina cara Vergine, mentre la luna della Bilancia affronta Giove. Anche se hai sicuramente delle preferenze su come vengono fatte le cose, cerca di non sentirti frustrato quando gli altri non vedono il mondo attraverso i tuoi occhi. Cerca di programmare un pò di tempo per la meditazione o il relax nel pomeriggio, quando la Luna forma connessioni sbilanciate con Venere e Nettuno, o una foschia potrebbe iniziare a travolgerti. Sentirai un cambiamento poco prima di mezzanotte quando la luna entra in Scorpione, aiutandoti a ritrovare un senso di chiarezza nei prossimi due giorni.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Non investire troppo nel controllo delle tue emozioni questa mattina Capricorno, mentre la luna della Bilancia affronta l’espansivo Giove. Questo clima cosmico renderà difficile mantenere saldi i muri che hai posto di recente intorno al tuo cuore mentre le stelle ti spingono a nutrire i tuoi sentimenti. Tuttavia, sarà anche importante che tu rimanga in linea con le tue responsabilità, anche se connessioni sbilanciate tra Luna, Venere e Nettuno nel corso della giornata potrebbero portare alla luce ostacoli imprevisti, annebbiamento del cervello o insicurezza. Fortunatamente, l’energia cambierà mentre arriva la sera e la luna entra nello Scorpione trasformativo.

Oroscopo del Giorno 6 Aprile 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Desidererai un senso di comunità mentre la luna della Bilancia affronta Giove questa mattina, anche se potrebbe essere difficile trovare l’interazione che cerchi. Considera di investire in te stesso e nei tuoi interessi se i tuoi amici non sono disponibili e di trovare modi per divertirti. Il desiderio di volare sotto il radar al lavoro potrebbe entrare in gioco nel corso della giornata mentre la Luna forma connessioni sbilanciate sopra la testa, ma cerca di non sacrificare la tua posizione durante il processo. L’energia cambierà mentre l’ora delle streghe si avvicina e la luna entra nello Scorpione, chiedendoti di toccare la base con la tua salute.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il tuo cuore sarà pieno d’amore oggi Bilancia, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno e si allinea con l’espansivo Giove. Consenti a te stesso di appoggiarti all’ottimismo in questo momento, ma non lasciare che una disposizione alla speranza ti distragga dalle bandiere rosse nelle questioni del cuore. Le vibrazioni traballanti si manifesteranno nel corso della giornata, quando la Luna formerà connessioni sbilanciate sopra la testa e vorrai stare in guardia da disorganizzazione, gelosia e lotte di potere. Fortunatamente, avrai la possibilità di decomprimerti mentre arriva la sera e la luna migra nello Scorpione trasformativo, incoraggiandoti a lasciar andare la negatività mentre trovi il lusso nel presente.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti sentirti più connesso alla tua spiritualità questa mattina caro Acquario, mentre la luna della Bilancia affronta il luccicante Giove. Questo clima cosmico è perfetto per nuotare in acque filosofiche, anche se dovrai mantenere una mente aperta per sfruttare al meglio queste vibrazioni. Non sentirti obbligato a condividere tutte le tue riflessioni con il mondo, scegli invece di scriverle o confidarti con un fedele alleato. L’energia cambierà poco prima che arrivi la mezzanotte quando la Luna migrerà in Scorpione, chiedendoti di concentrarti sulle tue ambizioni professionali e sul percorso verso il successo nei prossimi due giorni. Oroscopo del Giorno 6 Aprile 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sii consapevole di tenere sotto controllo le tue ambizioni questa mattina carissimo Cancro, mentre la luna della Bilancia affronta l’ispiratore Giove. Mentre questo clima cosmico ti spingerà a seguire il tuo cuore, potrebbero sorgere problemi se ti lasci trasportare in una fantasia senza riconoscere la realtà della tua situazione attuale. Fai attenzione alle mine emotive quando la Luna forma connessioni sbilanciate questo pomeriggio e abbi cura di pensare ai tuoi sentimenti. Sentirai un cambiamento mentre si avvicina la sera e la Luna si insinua nel misterioso Scorpione, mettendoti in uno stato d’animo artistico ma privato per i prossimi due giorni.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Con Saturno e Nettuno in Pesci e Marte in Cancro, potete arrivare a ottenere conquiste inaspettate. Vero è che adesso Plutone, Urano vi remano contro, ma voi non demordete: ogni occasione è buona per provare il vostro valore.

Il partner vi è al fianco per sostenervi in ogni vostra iniziativa ludica, culturale, in ogni desiderio che per lui o lei diventano veri ordini, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 8 al 14 del mese di novembre. Non esagerate in richieste e non pensate tuttavia che ogni cosa possa esservi concessa. Urano è in angolo dissonante dal segno del Toro e ha proprio la funzione di farvi comprendere quanto fortunati siete.

Nuovo giorno molto positivo grazie a Nettuno che sosta beneficamente nel segno amico dei Pesci, in compagnia di Saturno, espandendo la voglia di stare in compagnia e di migliorare la vostra forma fisica in sport di ogni tipo. Lo Zodiaco vi promette un fitness mozzafiato, ma penserà anche a nutrivi di bellezza, di cultura, di scoperte. L’occasione di vivervi viaggi in paesi lontani e di provare esperienze emotive irripetibili, sarà a portata di mano. E oggi avrete proprio l’occasione di organizzare e sviluppare al meglio il prossimo futuro.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Resisti all’impulso di bruciare i ponti questa mattina Pesci, mentre la luna della Bilancia affronta Giove. Sebbene questo clima cosmico possa far emergere il tuo lato ostinato, sarà importante che tu scelga saggiamente le tue battaglie, poiché piccoli disaccordi potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Un’energia stagnante potrebbe formarsi nel pomeriggio, quando la Luna forma aspetti sbilanciati con Venere e Nettuno e potresti anche notare un aumento della fatica. Fortunatamente, l’energia si sposterà man mano che si avvicina la sera e la luna migrerà in Scorpione, attivando il settore della tua carta che governa la spiritualità e la fortuna.