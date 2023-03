Oroscopo del Giorno 14 Marzo 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti frustrato dai giochi delle altre persone oggi caro Toro, poiché la luna del Sagittario ti spinge a vedere le facciate del passato. Anche se sarà importante mantenere un certo livello di ottimismo, un duro quadrato tra la Luna e Mercurio questo pomeriggio potrebbe evocare il tuo lato cinico, soprattutto se sei costretto a confrontarti con colleghi fasulli o conoscenti. Tieni d’occhio il tempo sullo schermo mentre le ore continuano a passare ed evita di fare acquisti online mentre Marte e Nettuno si scontrano questa sera, il che potrebbe farti ignorare la realtà del tuo budget a favore del lusso.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo cuore ti trascinerà in molte direzioni oggi cara Vergine, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso l’espansivo Sagittario. Fai attenzione ai problemi di comunicazione in questioni di cuore nel corso della giornata, quando la Luna si schiera con Mercurio, avendo cura di scegliere le tue parole con saggezza quando flirti, affronti i conflitti o esprimi i tuoi desideri. Gli obblighi di carriera potrebbero aggiungere un elemento di stress alla tua serata quando si forma un duro quadrato a T tra la luna, Marte e Nettuno, ma cerca di non portare l’ufficio a casa con te una volta che hai terminato la giornata, riconoscendo l’importanza dei confini tra la tua vita personale e professionale

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non sentirti in colpa per aver interpretato il ruolo di tappezzeria oggi caro Capricorno, mentre la luna del Sagittario continua a muoversi attraverso la tua dodicesima casa solare. Sii molto attento alle tue parole quando la Luna e Mercurio si affrontano questo pomeriggio. Inoltre, assicurati di custodire attentamente i tuoi segreti, soprattutto quando si tratta di persone di cui non ti fidi ancora del tutto. Un’atmosfera pigra potrebbe trovarti mentre la sera inizia ad emergere e Marte entra in una dura connessione con Nettuno, minacciando di innescare la nebbia del cervello e livelli di energia esauriti. Controlla con il tuo corpo se inizi a sentirti debole, avendo cura di reintegrare i tuoi nutrienti, riposare e idratarti.

Oroscopo del Giorno 14 Marzo 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Godete pienamente della positività di Venere che si trova ospitata oggi nel segno vostro fidato alleato dell’Ariete. È opportuno tuttavia che svolgiate tutti gli impegni più gravosi e che richiedono forza di concentrazione razionale nella prima parte di questo nuovo giorno, lasciandovi poi per il pomeriggio e la serata le incombenze meno complesse. Marte e Giove sono comunque in aspetto super positivo e consentono alle vostre prerogative di esprimersi in tutta la loro positività, specie nella sfera familiare e se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 31 del mese di maggio al 5 del mese di giugno.

Vi arriva una nuova passione che vi vede in pieno desiderio di sperimentarla fino in fondo. Venere è sempre al vostro fianco e vi fa desiderati e ricercati. Solo se siete nati nella terza decade dei Gemelli dovete procedere con una estrema prudenza. Nettuno infatti continua a contrastarvi dal segno nemico – amatissimo dei Pesci e potrebbe rendervi precipitosi, incapaci di guardare in avanti, commettendo fatali errori di tattica amorosa.