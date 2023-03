Oroscopo del Giorno 13 Marzo 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna entra in Sagittario subito dopo la mezzanotte di questa mattina caro Toro, motivandoti ad attingere al tuo potere personale mentre cerchi di evolverti e trasformarti. Queste vibrazioni sono perfette per adattare una feroce fiducia in se stessi, anche se un aspetto sbilanciato tra la Luna e Saturno potrebbe innescare incertezze su come andare avanti. Prendi in considerazione la possibilità di confidarti con un alleato fidato se hai bisogno di consigli personali o professionali, permettendo alla tua prospettiva di espandersi man mano che assorbi diversi punti di vista. L’ottimismo può aiutarti a eliminare qualsiasi ostacolo emotivo o mentale che potrebbe trattenerti, quindi assicurati di aprire il tuo cuore e la tua mente alle possibilità!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un calore brillerà nel tuo cuore mentre la luna si sposta nel focoso Sagittario questa mattina cara Vergine, mettendoti in uno stato d’animo emotivamente aperto. Consenti a te stesso di connetterti con gli altri in modi significativi, solidali e generosi, dimostrando che la gentilezza e il rispetto reciproco contribuiscono a rendere il mondo un luogo più ospitale. Entrerà in gioco anche il desiderio di nutrire i propri cari, spingendoti a fare il check con la tua famiglia e gli amici più cari. Prendi in considerazione l’idea di cucinare un pasto speciale stasera, riempiendo la tua casa di odori inebrianti, cibo delizioso, gioia e amici.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:La luna migra in Sagittario e nel settore della tua carta che governa la privacy caro Capricorno, mettendoti in uno stato d’animo riservato e tranquillo. Sfortunatamente, un aspetto sbilanciato nei cieli suggerisce che nascondersi potrebbe non essere un’opzione questa mattina e potresti aver bisogno di portare un pò di luce alla tua immagine come un modo per prepararti alle interazioni professionali o personali. Fortunatamente, avrai l’opportunità di rilassarti nel corso della giornata, soprattutto se ti impegni ad abbracciare la solitudine. Appoggiati alla pace e non essere timido nello stabilire dei limiti se hai bisogno di stare da solo.

Oroscopo del Giorno 13 Marzo 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna si insinua nel Sagittario subito dopo la mezzanotte Gemelli, cospargendovi di polvere fatata cosmica mentre andate alla deriva nei regni dei sogni. Dovresti svegliarti sentendoti ottimista, rinfrescato e restaurato, anche se una connessione sbilanciata tra Luna e Saturno potrebbe convincerti che dormire fino a tardi ha più senso anziché prepararsi per la giornata. Mentre è certamente giusto adottare un approccio tranquillo alla giornata, abbandonare completamente il compito non farà che sconvolgere il tuo senso di armonia. Un ronzio romantico e civettuolo aleggia nell’aria con il passare delle ore, quindi non aver paura di mostrare il tuo fascino.