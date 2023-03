Oroscopo del Giorno 15 Marzo 2023 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 15 Marzo 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna del Sagittario manda un bacio a Venere armoniosa nelle primissime ore di questa mattina spezzando ogni tensione che potrebbe averti trovato ieri sera. Ti risveglierai in un ambiente più sereno mentre la Luna migra nel Capricorno, chiedendoti di dare la priorità alle tue responsabilità e al tuo senso di raffinatezza. Una mano amica di Saturno può portare stabilità e struttura nelle profondità della tua mente, offrendoti informazioni su come ottenere un maggiore controllo della tua situazione. Buone vibrazioni scorreranno questa sera quando il sole dei Pesci si avvicina a Nettuno, incoraggiandoti ad abbracciare il lato più leggero della vita.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata di primavera in cui siete particolarmente pimpanti e briosi. Nel segno amico fidato dell’Ariete splende una sorridente Venere. E, appunto, il vostro temperamento vivace e molto in linea con le caratteristiche del sesto segno dello Zodiaco, avrà modo di risaltare più che in altri momenti. Buoni gli accordi che riuscite a realizzare nella vostra famiglia, in particolare nel rapporto tra genitori e figli e anche quello tra sorelle e fratelli, zii e nipoti.

Vi preparate a una fase di conquiste e di avventure che vi appariranno subito esaltanti. Una buona posizione celeste di Venere a uno pirotecnico Giove vi promettono uno slancio straordinario verso situazioni indubbiamente di successo. Grandi vittorie amatorie anche da parte di chi è già in avanti con l’età. Chi di voi sia invece in una situazione di tranquilla vita di coppia, sperimenterà un ritorno della passione da non sottovalutare, specie se festeggi il proprio compleanno nella seconda decade.

Quale il film che per questa giornata che si confà al vostro segno caloroso e vitalistico? Senz’altro “Gioco di donna” girato nel 2005. Nel cast, oltre a una talentuosa Penelope Cruz, anche la scintillante Charlize Theron, appartenente proprio al Leone, il vostro segno.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le stelle cospireranno per aumentare la tua fiducia e la tua creatività mentre dormi, permettendoti di affrontare la giornata con una mente appassionata e riposata. Tuttavia, sarà importante che tu rimanga con i piedi per terra e ti muovi metodicamente una volta che la luna entra in Capricorno, chiedendoti di connetterti con il presente. Cerca modi per organizzarti questo pomeriggio quando i nodi del destino diventano attivi, aiutandoti a elaborare strategie e ad andare verso un domani più luminoso. Pianifica di abbracciare il relax questa sera quando il sole dei Pesci si avvicina a Nettuno, benedicendo il tuo spazio con vibrazioni da sogno.