Oroscopo del Giorno 10 Marzo 2023 Venerdì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: Prenditi un momento per elogiarti questa mattina Gemelli, o un aspetto sbilanciato tra la luna della Bilancia e Nettuno potrebbe far vacillare la tua fiducia. Fai attenzione alla gelosia dentro di te e negli altri nel pomeriggio, quando la Luna si schiera con Plutone, avendo cura di proteggere la tua energia e la tua disposizione positiva. Sentirai un cambiamento questa sera quando la luna entra in Scorpione, spingendoti a migliorare il tuo gioco di benessere all’inizio del fine settimana. Fortunatamente, una mano amica di Saturno ti permetterà di stabilire dei limiti in modo organico, permettendoti di ritagliarti del tempo per te stesso.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo senso di chiarezza mentale e la tua relazione con il benessere avranno un grande impatto a vicenda questa mattina caro Capricorno, mentre la luna della Bilancia si allinea con Marte e Nettuno. Se ti senti un pò pigro all’inizio della giornata, considera di concederti un buon succo e un pò di stretching prima di dedicarti a una seconda o terza tazza di caffè. Controlla i tuoi limiti nel pomeriggio, quando la Luna e Plutone si affrontano. Tuttavia, cerca di non perdere il senso della grazia se devi tracciare una linea. Sentirai un cambiamento quando la luna entra in Scorpione, spingendoti a nutrire la tua comunità.

VERGINE ⭐⭐ E XCELLENT : La luna della Bilancia sta aspettando Marte e Nettuno questa mattina cara Vergine, trascinandoti in due direzioni separate. Da un lato, ti sentirai motivato a superare le tue responsabilità in modo da goderti il ​​fine settimana. Mentre dall’altra, sognare ad occhi aperti o indulgere nelle tue fantasie romantiche potrebbe distrarti dalla tua agenda. Un’energia intima ma socialmente aperta permeerà l’aria nel pomeriggio, quando la Luna migrerà in Scorpione. Non aver paura di abbandonare le chiacchiere nel tentativo di scoprire la verità di qualcuno, specialmente quando si tratta di coinvolgimenti romantici.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua elettronica potrebbe non rivelarsi affidabile come al solito caro Toro, poiché la luna della Bilancia forma un aspetto sbilanciato con il nebbioso Nettuno. Sarebbe anche facile perdere la cognizione del tempo scorrendo i tuoi feed online, quindi assicurati di tenere d’occhio la tua agenda e l’orologio. Tieni gli occhi aperti per i segni da oltre il velo quando la Luna si connette con Plutone questo pomeriggio e assicurati di comunicare con il tuo potere superiore se inizi a sentirti sopraffatto. Fortunatamente, un’energia armoniosa e dolce ti troverà quando la Luna entra in Scorpione, aiutandoti a rilassarti all’inizio del fine settimana.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ascolta il tuo istinto stamattina cara Bilancia, mentre la luna e Marte condividono un dolce scambio nel cielo. Avere fiducia in te stesso e nell’universo può elevare seriamente il tuo gioco di manifestazione, anche se dovrai unire il duro lavoro e l’organizzazione con tutte le grandi ambizioni che ti sei prefissato. Consenti a qualsiasi sensazione di stress o tensione di sciogliersi nel corso della giornata, quando la Luna si sposta in Scorpione, portando sul tavolo un’energia purificante e radicante. Un’energia seriamente romantica si insinuerà appena prima della sera, segnando l’occasione perfetta per legare con la tua dolce metà a livello filosofico e intimo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sarai di umore fantasioso e gioioso carissimo Acquario, ma cerca di non lasciare che la tua natura ottimista offuschi la realtà. Momenti di illuminazione ti troveranno più tardi nel giorno in cui Luna si connetterà con Plutone, anche se le informazioni che la tua mente scopre potrebbero non essere così facili da accettare. L’atmosfera cambierà mentre la luna migrerà in Scorpione, incoraggiandoti a meditare sui tuoi obiettivi e sul percorso verso il successo. Nel frattempo, una mano amica di Saturno ti incoraggerà a investire nei tuoi sogni, anche se vorrai mantenere una mente pragmatica quando pianifichi strategie per il futuro.

Oroscopo del Giorno 10 Marzo 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Attingere alla tua spiritualità può aiutarti a risolvere le emozioni pesanti questa mattina segnando l’occasione perfetta per iniziare la giornata con un pò di meditazione o preghiera. Controlla il tuo cuore nel pomeriggio quando la Luna si scontra con Plutone, minacciando di innescare malumore se ti senti sottovalutato o non hai investito abbastanza tempo nella cura di te stesso di recente. Fortunatamente, l’atmosfera si ravviverà quando la Luna si sposterà in Scorpione, innescando il tuo lato giocoso all’inizio del fine settimana. Tuttavia, ti ritroverai in uno stato d’animo più riservato con l’avvicinarsi della sera, quindi cerca di non fare piani che implichino l’uscita di casa.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò diverso questa mattina caro Scorpione, poiché la luna della Bilancia condivide una connessione squilibrata con il nebbioso Nettuno. Questo scambio celestiale concederà il permesso di nascondersi per un pò se necessario e non esercitare pressione su te stesso per apparire o agire in un certo modo. Fortunatamente, inizierai a sentirti più energico nel corso della giornata, quando la luna entrerà nel tuo segno, portando un’ondata di supporto cosmico sulla tua strada. Buone vibrazioni fluiranno fino a tarda notte quando Venere lancerà un bacio a Marte, chiedendoti di dare la priorità al benessere e alla cura di te stesso.