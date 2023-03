Oroscopo del Giorno 9 Marzo 2023 Giovedì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: I blocchi creativi potrebbero innescare frustrazione questa mattina Gemelli, poiché la luna della Bilancia forma una connessione sbilanciata con Mercurio. Potresti anche sentirti come se le tue parole fossero confuse, anche se la chiarezza prevarrà con lo scorrere delle ore. La tua popolarità beneficerà di un’ondata cosmica quando la Luna si allineerà con Giove, segnando la scusa perfetta per inviare messaggi e stringere la mano. Cerca solo di non sopraffarti con la stimolazione, o potresti iniziare a perdere la calma questo pomeriggio. Prendi in considerazione l’idea di nasconderti dal mondo stasera, lavorare a un progetto appassionato o coltivare un interesse speciale.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: La confusione potrebbe portarti fuori rotta questa mattina caro Capricorno, poiché la luna della Bilancia forma un aspetto sbilanciato con Mercurio. Cerca di mantenere la tua agenda semplice se possibile e prendi in considerazione il consumo di cibi, tè o vitamine che possono migliorare anche la funzione cerebrale. L’attrito a casa potrebbe sanguinare nella tua vita professionale o viceversa con il passare delle ore, grazie a una serie di aspetti difficili nel cielo. Tuttavia, la compassione e la gentilezza possono aiutarti a prevalere di fronte a tensioni o avversità, quindi assicurati di agire con grazia. Consenti a te stesso di chiudere fuori il mondo esterno stasera per distenderti e rilassarti.

VERGINE ⭐⭐⭐ E XCELLENT :Le insicurezze potrebbero ribollire nella tua vita romantica questa mattina presto Vergine, poiché la luna della Bilancia forma un aspetto sbilanciato con Mercurio. Cerca di non scappare con dubbi o sospetti con cui potresti lottare, comprendendo che l’energia in gioco suggerisce che la radice del tuo problema è la cattiva comunicazione. Sostenere te stesso potrebbe portare a guadagni finanziari quando la Luna affronta Giove e gli investimenti aziendali saranno benedetti dal cosmo. Cerca segni questo pomeriggio quando Urano diventa attivo nel settore spirituale della tua carta e non aver paura di chiedere aiuto alle stelle.

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: I tuoi dispositivi elettronici potrebbero rivelarsi piuttosto fonte di distrazione questa mattina Toro, poiché la luna della Bilancia forma una connessione sbilanciata con Mercurio. Cerca di non allontanarti troppo dalla tua routine, anche se le notizie e i tuoi feed sui social media sono particolarmente allettanti. Prendi in considerazione l’idea di lavorare da dietro le quinte mentre la Luna e Giove si allineano, ispirandoti a pianificare in silenzio la tua prossima mossa audace. Cerca solo di non isolarti completamente dal mondo, o una dura connessione tra la luna e Giove potrebbe portare a sentimenti di isolamento. Cerca modi per organizzarti più tardi oppure Urano potrebbe innescare nuovi problemi.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Marte è felicemente sempre nel segno vostro amico dei Gemelli e vi consente di aggirare alcuni ostacoli che incontrerete oggi sul vostro cammino. Non è tuttavia la sola ad assistervi, nel vostro segno di Aria, seconda della triade aerea, la Bilancia troviamo una luminosa Luna, a darvi la grinta, il coraggio, la tensione verso una volontà di rinnovamento un po’ in tutti i campi della vostra esistenza. Questo in particolare se siete nati nella terza decade.

Certe fasi di silenzio e di pausa possono rivitalizzare in modo sorprendente le storie d’amore. Ed è proprio quel che succede adesso per una relazione cominciata da poco e cui non avevate riposto nessuna speranza. Sappiate ricavare da questo momento di quiete la necessaria condivisione e la passione che vi caratterizzerà poi interamente nei giorni successivi.

Ritrovate, oltre all’armonia tra i colleghi, il rispetto e la stima dei capi. Il piglio deciso che sapete dimostrare, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade, vi apre molte porte. Dalla vostra avete la Luna e Marte la prima nel vostro segno e il secondo in quello amico fidato dei Gemelli. Si sta aprendo per voi una fase lavorativa a dir poco gloriosa.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua testa sarà tra le nuvole mentre la luna continua il suo viaggio attraverso la Bilancia, caro Acquario, attivando il settore della tua carta che governa la fortuna e la filosofia. Sfortunatamente, una connessione sbilanciata con Mercurio potrebbe farti perdere il contatto con il presente, rendendo importante rimanere con i piedi per terra in ogni momento. Esprimi i tuoi desideri quando la Luna si allinea con Giove, creando un flusso di energia fortunata per te. Cerca opportunità per nutrire il tuo spirito stasera, indulgendo nella meditazione o in uno sfogo creativo.

Oroscopo del Giorno 9 Marzo 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un travolgente senso di sostegno potrebbe farti emozionare questa mattina caro Cancro, mentre la luna della Bilancia si allinea con Mercurio. Prenditi un momento per radicarti e attingi alla tua gratitudine, accettando il calore che deriva dalla connessione a una fonte di energia superiore. Considera di investire in una vita domestica più strutturata quando la Luna si allinea con Giove, portando benedizioni nel tuo cuore e nella tua casa. L’atmosfera potrebbe diventare un pò caotica all’interno del tuo quartiere questo pomeriggio quando Urano diventa attivo, segnando la scusa perfetta per rilassarti.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:L’insicurezza potrebbe fungere da nemico numero uno per te questa mattina carissimo Scorpione, poiché la luna della Bilancia forma un aspetto sbilanciato per Mercurio. Cerca modi per alzare il tuo morale e la tua fiducia e considera di appoggiarti al tuo migliore amico per un pò di supporto se ne hai bisogno. Fortunatamente, ti sentirai più elevato e in controllo della tua situazione quando la Luna si allinea con Giove, aiutandoti a guardare il lato positivo delle cose. Cerca solo di non farti sopraffare dalla logistica o dai dettagli, specialmente quando la luna e Giove si affrontano. Fai attenzione agli shock nella tua vita amorosa questo pomeriggio mentre Urano diventa attivo.