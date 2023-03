Oroscopo del Giorno 8 Marzo 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Anche solo pochi momenti di silenzio possono aiutarti ad allinearti con il divino questa mattina caro Toro, mentre la luna della Vergine manda un bacio al profondo Plutone. Queste vibrazioni sono perfette per comunicare con la tua dolce metà o con i tuoi cari poiché i tuoi messaggi verranno ricevuti in modo chiaro e semplice. La tua attenzione si sposterà su questioni più pragmatiche mentre la Luna migra in Bilancia, ricordandoti la tua lunga lista di cose da fare. Fortunatamente, la natura di supporto di questo posizionamento lunare ti consentirà di affrontare la giornata con leggerezza, purché rimarrai organizzato con la tua agenda.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Presta attenzione alla tua mente creativa e alle epifanie personali questa mattina Vergine, mentre la luna e Plutone condividono un dolce scambio. La condivisione di idee con la tua migliore amica e il lavoro su un progetto di passione comune sono tutti ottimi modi per lavorare con questo clima cosmico, anche se hai solo pochi minuti liberi prima dell’inizio della giornata lavorativa. Un’energia armoniosa e radicata ti travolgerà mentre la Luna migra in Bilancia, riallineandoti con i regni materiali. Usa questa energia per attingere alla tua gratitudine e ai tuoi sensi, riconoscendo la speranza, la bellezza e l’amore nel mondo che ti circonda.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Messaggi da oltre il velo e profonde epifanie potrebbero trasformare la tua prospettiva questa mattina caro Capricorno, grazie a un dolce scambio tra la luna della Vergine e Plutone. Appoggiati a queste vibrazioni di supporto prendendoti un momento per connetterti con te stesso e sulla tua relazione con l’universo. La tua attenzione si sposterà su questioni professionali giusto in tempo per l’inizio della giornata lavorativa mentre la Luna farà il suo debutto in Bilancia e nella tua decima casa solare. Avrai un effetto confortante sui tuoi colleghi in questo momento e potresti essere chiamato a risolvere eventuali disaccordi. Cerca di farti prendere dai compiti e dalle responsabilità personali questa sera, anche se non è il modo più affascinante per passare la serata.

Oroscopo del Giorno 8 Marzo 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi un pò di tempo per prenderti cura di te stesso questa mattina Gemelli, mentre la luna della Vergine condivide un dolce scambio con Plutone. Questo clima cosmico può aiutare a facilitare il rilascio, permettendo alle tue preoccupazioni di sciogliersi con pochi minuti di stretching, una tazza di caffè o prendersi un momento per apprezzare la natura. Ti sentirai più energico e giocoso mentre la luna migra in Bilancia, spingendoti a inviare un pò d’amore ai tuoi amici e forse a una nuova cotta. Pianifica di rispolverare i tuoi materiali artistici questa sera mentre le stelle si allineano per liberare il genio creativo che è in te.