Omega MoonSwatch Gold: svelato ufficialmente l’orologio dell’anno

Omega MoonSwatch Gold L’orologio dell’anno è in vendita in sole quattro città!

In sole quattro città del mondo, è in vendita un’inedita versione del modello Mission to the Moon: Omega MoonSwatch Gold, con la lancetta dei secondi rivestita in oro!

A parte la lancetta dei secondi del cronografo montata al centro, tutto sembra rimanere invariato dal MoonSwatch Mission al modello Moon su cui si basa l’edizione Moonshine Gold. Il quadrante nero con lume verde, la cassa in BioCeramic grigia larga 42 mm e il cinturino nero sembrano identici tra le due versioni.