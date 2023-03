Oroscopo del Giorno 7 Marzo 2023 Martedì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: L’energia nella tua casa sarà impegnata ma alta Gemelli, mentre la luna piena della Vergine sorge nella tua quarta casa solare. Queste vibrazioni sono perfette per riordinare il tuo spazio, organizzarti o implementare delle faccende domestiche, soprattutto se hai lottato per coinvolgere i tuoi coinquilini nella manutenzione domestica. Nel frattempo, Saturno fa il suo debutto nei Pesci, chiedendoti di concentrarti più seriamente sugli obiettivi di carriera nei prossimi due anni. Puoi aspettarti che la tua stella cresca professionalmente durante questo periodo, ma solo se attingi alla tua autorità, lavori sodo e dimostri il tuo valore .

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prenditi un momento per trovare la tua gratitudine, recita una preghiera o medita quando ti svegli questa mattina caro Capricorno, mentre la luna piena della Vergine illumina il settore della tua carta che governa la spiritualità e le filosofie personali. Questo evento lunare è pronto a elevare notevolmente le tue capacità di intuizione e manifestazione, anche se vorrai mantenere una visione realistica di quanto velocemente i tuoi obiettivi saranno raggiunti e il lavoro necessario per costruire questi sogni. Saturno, il tuo sovrano planetario, entra anche oggi nei Pesci, conferendo più peso e autorità alle tue parole mentre affini le tue capacità comunicative nei prossimi due anni.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT :Non sorprenderti se ti risveglierai con un pò di energia in più nel tuo passo cara Vergine, mentre la luna piena sorge nel tuo segno. Questa lunazione metterà tutti gli occhi su di te, dandoti l’opportunità di brillare nella tua vita personale e professionale. Usa questa energia come scusa per fare qualcosa di carino per te stesso, controllando i tuoi desideri come forza guida per la giornata. Nel frattempo, Saturno fa il suo debutto nei Pesci e nel settore della tua carta che governa l’amore. Questa posizione planetaria ti spingerà a esaminare ciò che vuoi veramente in una relazione, rimodellando la tua vita romantica nei prossimi due anni.

Arrivano quei risultati concreti in termini economici del vostro infaticabile agire in campo attivo e professionale. Specie se svolgete una professione autonoma e a maggior ragione siete nati nella prima decade vi gratificano introiti che non vi aspettavate. Saturno vi è finalmente positivo.

Urano fa innalzare il livello della passionalità. Sia che siate in una dimensione di coppia stabile oppure se vi state ancora conoscendo con una persona che avete incontrato da poco, potrete contare su uno slancio emotivo ed erotico di tutto rispetto, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 2 al 12 maggio.

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avvenimento planetario eccezionale per voi è il giro di boa di Saturno che da oggi cambia segno entrando nell’amico segno dei Pesci. Da adesso non avrete più Saturno ostile! Il pianeta resterà vostro amico fino alla bellezza del 25 maggio 2025. Intanto dovete personalmente fare attenzione e tenere a bada la tendenza a voler controllare e, spesso dominare, il territorio attorno a voi. La Luna componente dell’anima femminile, è oggi bellissima nel segno della Vergine vostro amico zodiacale e tra le tante anime femminili, attrici illustri del vostro segno, annoveriamo oggi la sofisticata, bellissima e insuperabile Silvana Mangano.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Epifanie improvvise o ricordi passati possono improvvisamente affollare la tua mente carissima Bilancia, mentre la luna piena della Vergine sorge nel settore della tua carta che governa il subconscio. Verità nascoste possono anche essere rivelate, anche se dovresti stare in guardia per comportamenti ingannevoli. Fai attenzione a chi ti confidi in questo momento, poiché i tuoi segreti potrebbero non essere così sicuri come pensi. Nel frattempo, Saturno migra in Pesci, spingendoti ad elevare il tuo livello di benessere nei prossimi due anni. Puoi aspettarti che le tue abitudini e la tua routine prendano una nuova forma man mano che questa era astrologica si svolge.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prenditi un momento per riconoscere la tua forza e resilienza questa mattina caro Acquario, mentre la luna piena della Vergine illumina il settore della tua carta che governa la trasformazione. Questa lunazione ti ricorderà che tutti i risvegli arrivano con un pò di duro lavoro e che il miglioramento personale non si ferma mai se speri di mantenere un sano ciclo di evoluzione personale. Nel frattempo, Saturno fa il suo debutto in Pesci e nel settore della tua carta che governa il denaro, chiedendoti di prendere sul serio i tuoi obiettivi finanziari a lungo termine per i prossimi due anni. Concediti il ​​permesso di rilassarti nel pomeriggio, quando Luna si scontra con Marte.

Oroscopo del Giorno 7 Marzo 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sarai in un luogo loquace e perspicace caro Cancro, mentre la luna piena della Vergine illumina il settore della tua carta che governa la comunicazione. La tua capacità di leggere gli altri attraverso il linguaggio del corpo e l’intuizione sarà pronunciata, aiutandoti a identificare ciò che gli altri vogliono e di cui hanno bisogno. Anche se assistere i colleghi porterà un certo livello di soddisfazione, cerca di non distorcere la tua agenda durante il processo. Nel frattempo, Saturno fa il suo debutto in Pesci e nel settore della tua carta che governa la spiritualità, chiedendoti di immergerti nei regni filosofici per i prossimi due anni, rimodellando la tua prospettiva a livello di anima.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non sorprenderti se ti svegli con un’abbondanza di messaggi, DM e mail carissimo Scorpione, mentre la luna piena della Vergine sorge nella tua undicesima casa solare. Queste vibrazioni riguardano la connessione con la tua comunità, quindi invia un pò di amore mentre coltivi alleanze nuove e vecchie. Nel frattempo, Saturno fa il suo debutto in Pesci e nel settore della tua carta che governa l’autoespressione, spingendoti a perfezionare una passione, una forma d’arte o un’abilità nei prossimi due anni. Questa posizione planetaria rimodellerà anche la tua cerchia sociale, permettendoti di fare più spazio per compagni fedeli e veri.