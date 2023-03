Oroscopo del Giorno 6 Marzo 2023 Lunedì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: Questa mattina sarai di umore particolarmente loquace Gemelli, mentre la luna del Leone si allinea con l’espansivo Giove. Appoggiati a queste vibrazioni raggiungendo familiari e amici vicini e lontani, utilizzando i tuoi dispositivi elettronici per coltivare relazioni remote. Cerca di mantenere dei confini sani quando la Luna forma un aspetto sbilanciato con il sole, ricordando a te stesso i tuoi onori. Una dolcezza riempirà l’aria quando Venere diventa attiva in alto, segnando l’occasione perfetta per flirtare con la tua cotta, anche se le verità nascoste improvvisamente rivelate potrebbero cambiare la tua prospettiva su di loro.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tutti i segni indicano una giornata calda e divertente a casa, caro Capricorno, poiché la luna del Leone condivide un dolce scambio con Giove. Anche se sarai sicuramente attratto dalle comodità della felicità domestica, la natura celebrativa di questo clima cosmico potrebbe ispirarti a invitare i tuoi cari per un brunch improvvisato. Prendi in considerazione l’idea di ottenere un vantaggio sulle pulizie di primavera mentre Giove diventa attivo, chiedendoti di eliminare vecchi oggetti, energia e disordine. Le tue relazioni si intensificheranno questa sera quando la Luna si allineerà con Venere e Urano e argomenti inaspettati potrebbero farti innalzare a livello spirituale.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo cuore sarà aperto e accetterà la gioia questa mattina Toro, grazie a un dolce scambio tra la luna Leone e Giove. Appoggiati a questo clima cosmico abbracciando le persone, le attività e le abitudini che elevano il tuo spirito, adottando un approccio attivo verso la ricerca della vera felicità. Le buone vibrazioni continueranno a fluire nel corso della giornata in cui la Luna si allineerà con Venere e Urano, anche se la paura dell’ignoto potrebbe farti agire in modo irrazionale. Cerca di non preoccuparti di argomenti o emozioni pesanti, permettendoti di abbracciare il calore anche se non ti è sempre sembrato disponibile.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentirai l’amore quando ti sveglierai stamattina cara Bilancia, grazie a un dolce scambio tra la luna del Leone e il propizio Giove. Queste vibrazioni sono perfette per radunare i tuoi amici, permettendoti di fluttuare su una nuvola di risate e divertimento. Un’energia curativa entrerà in gioco quando Giove si attiverà questo pomeriggio, segnando l’occasione ideale per dire cose carine a te stesso. Le buone vibrazioni continueranno a fluire quando la Luna manderà un bacio a Venere, elevando il tuo carisma e la capacità di fare amicizia ovunque tu vada, ma cerca di non trascurare le tue alleanze più fedeli!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Costellazione dei transiti planetari molto buona; Venere si trova in angolo positivo occupando felicemente il segno dell’Ariete, segno con cui voi condividete rapporti ottimali da un punto di vista astrologico. Socievolezza e capacità di essere in sintonia con le persone cui più volete bene, sono questi i doni che il cielo astrologico odierno vi fa. La vostra vis polemica e ideologica potrebbe però far capolino in serata quando Marte farà maggiormente sentire la sua presenza trovandosi sempre nel segno intellettuale dei Gemelli. Ci sarà da fare attenzione a non esporre troppo nettamente le vostre idee, siate cauti e non vi mettete a discutere con chi, palesemente, ha opinioni contrarie alle vostre.

Non è vero che siete un segno distaccato nel comportamento sentimentale, anzi, quando volete potete essere calorosi e coinvolgenti con la persona amata. Il brillante Giove Ariete infatti fa esprimere questo lato del vostro carattere, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di febbraio.

Sapete trovare punti di concordia insperati tra due colleghi che non erano in sintonia, contribuendo al buon andamento della vostra giornata nel luogo di lavoro. I capi vi stimeranno per le vostre virtù di mediazione, oltreché per il normale svolgimento delle vostre mansioni.

Oroscopo del Giorno 6 Marzo 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua settimana inizierà con molta dolcezza, mentre la luna del Leone si allinea con il luccicante Giove. Questo clima cosmico riguarda l’abbracciare il lusso e condividere i frutti del tuo lavoro con la famiglia e gli amici. Anche se ti sentirai sicuramente grato per i tuoi risultati in questo momento, prenditi un momento per ringraziare il tuo potere superiore per averti supportato lungo la strada. Cerca di praticare limiti salutari mentre il pomeriggio scorre e la Luna si allinea con Giove, ricordandoti che va bene dire “no”. Aspettati l’inaspettato nel corso della giornata, quando Urano diventa attivo, minacciando di scuotere le cose all’interno della tua comunità.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stamattina ti sentirai organizzato e avrai il controllo della tua vita caro Scorpione, mentre la luna del Leone si allinea con Giove. Celebra la stabilità che hai creato per te stesso fissando nuovi obiettivi e confidando di avere la resistenza e la motivazione per raggiungere nuove vette di successo. Ricorda solo di non avere aspettative irrealistiche su te stesso, anche se una mano amica di Giove ti ricorderà che va bene chiedere aiuto di tanto in tanto. Conflitti inaspettati potrebbero sorgere nella tua vita amorosa nel corso della giornata, sebbene la responsabilità e la comunicazione possano aiutarti a farcela.