Oroscopo del Giorno 3 Marzo 2023 Venerdì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: Un’energia goffa potrebbe trovarti questa mattina Gemelli, poiché la luna in Cancro forma aspetti difficili con Saturno e Plutone. Concediti il ​​permesso di muoverti lentamente, poiché cercare di affrettare la tua agenda potrebbe portare a ulteriori battute d’arresto. Fortunatamente, la chiarezza ti troverà una volta che la Luna farà il suo debutto nel focoso Leone, aiutandoti a riprendere il controllo dei tuoi pensieri, azioni e parole. Tuttavia, ti consigliamo di stare in guardia per non avere problemi di comunicazione a metà mattinata, quando la Luna e Mercurio formano un aspetto sbilanciato. Le tensioni potrebbero sorgere questa sera quando la luna si quadra con i nodi del destino, segnando la scusa perfetta per restare bassi.

La splendida combinazione celeste tra Plutone che transita in congiunzione nel vostro segno e Nettuno che si trova invece nel segno buon amico dei Pesci vi assiste nel farvi tesaurizzare abilmente il vostro denaro. In particolar modo se siete nati dal giorno 9 al 13 del mese di gennaio.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mercurio ospitato in Pesci annuncia un nuovo giorno un po’ vivace laddove voi, segno compassato e tendente a ritmi pacati, sentite la necessità di relax e calma assoluta. In famiglia non fate una questione di principio per alcuni scambi di opinioni politiche, ideologiche, sociali che possono interessarvi o coinvolgervi di riflesso. Abbiate sempre il timone del garbo, del buon senso, della razionalità, che un illuminato Saturno nel buon vicino Aquario vi conferisce, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 10 del mese di gennaio.

VERGINE ⭐⭐⭐ E XCELLENT :Cerca di non lasciare che il dramma che non ti appartiene interferisca con la tua mattinata cara Vergine, poiché la luna in Cancro forma aspetti difficili con Saturno e Plutone. Anche se proverai sicuramente compassione per le persone intorno a te, mettere in gioco i tuoi bisogni per soddisfare qualcun altro alla fine non ti servirà. Fortunatamente, scoprirai che è più facile stare tranquillo e lavorare da dietro le quinte. Questo posizionamento luminare è incentrato sul “tempo per me”, quindi assicurati di ritagliarti un sacco di tempo per la solitudine questo fine settimana.

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: La tua mente potrebbe sentirsi un pò dispersa stamattina carissimo Toro, poiché la luna in Cancro forma aspetti difficili con Plutone e Saturno. Piuttosto che sforzarti di essere socievole e di avere il controllo, considera di prenderti una pausa dal tuo programma per radicarti nella meditazione e nella spiritualità. Un calore energizzante ti inonderà una volta che la Luna farà il suo debutto in Leone, mettendoti in uno stato d’animo nutriente perfetto per leccarti le ferite. Fai attenzione alla tensione a casa o nelle questioni di cuore questa sera quando la luna si quadra con i nodi del destino.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua atmosfera potrebbe risultare un pò tesa stamattina Bilancia, poiché la luna in Cancro forma aspetti difficili con Saturno e Plutone. Mantenere una faccia felice potrebbe sembrare un compito arduo se sei appesantito dallo stress o dalla pressione, quindi non sentirti in colpa per aver stabilito dei limiti o aver chiesto spazio se ne hai bisogno. Anche se avrai voglia di socializzare un pò di più una volta che la Luna entra in Leone, un allineamento sbilanciato con Mercurio potrebbe lasciarti bloccato nella tua lista di cose da fare per la giornata. Concludi il tuo lavoro prima di fare programmi per il fine settimana e considera di prenderti la sera libera per rilassarti.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT:I disaccordi su come andare avanti potrebbero portare tensione in ufficio oggi caro Acquario, poiché la luna in Cancro forma connessioni difficili con Saturno e Plutone. Anche se il lavoro di squadra potrebbe non essere all’ordine del giorno in questo momento, lavorare dietro le quinte può aiutarti a recuperare le tue responsabilità. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà una volta che la Luna migrerà in Leone, ripristinando l’armonia nel tuo cuore e nella tua mente. Tuttavia, potresti aver bisogno di investire un pò di cura di te stesso se vuoi veramente scrollarti di dosso qualsiasi tensione persistente, soprattutto se le richieste degli altri ti hanno appesantito di recente.

Oroscopo del Giorno 3 Marzo 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti svegliarti dalla parte sbagliata del letto questa mattina carissimo Cancro, poiché la luna forma aspetti difficili con Plutone minaccioso e Saturno restrittivo. Piccoli inconvenienti o piccoli litigi potrebbero portare a tangenti in piena regola, anche se rimanere con i piedi per terra e concentrarsi sul positivo può aiutarti a navigare in questa tempesta cosmica. Fortunatamente, un’energia calda e radicata ti darà conforto quando la Luna fa il suo debutto nel focoso Leone, segnando la scusa perfetta per abbracciare i tuoi sensi attraverso cibo delizioso e buone fragranze. Fai attenzione alle cattive abitudini questa sera!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Condurrai con saggezza e senso di comprensione oggi caro Scorpione, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il Cancro. Sfortunatamente, potrebbero emergere frustrazioni se gli altri non apprezzano i tuoi saggi consigli, rendendolo un buon momento per concentrarti invece sul tuo cuore e sulla tua mente. Sentirai un cambiamento mentre la Luna fa il suo debutto nel focoso Leone, mettendoti in vena di trasformazione mentre i venti del cambiamento soffiano nella tua direzione. Cerca solo di non lasciare che gli errori del passato ti scoraggino questa sera, optando invece per concederti un pò di cura di te stesso e compassione.