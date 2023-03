Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2023 Giovedì

Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2023 Giovedì: VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 2 Marzo 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un desiderio di ordine all’interno della tua comunità sarà molto forte questa mattina caro Ariete, mentre Mercurio e Saturno si allineano nella tua undicesima casa solare. Anche se ti sentirai entusiasta del fatto che tutti raggiungano il loro massimo potenziale, potresti voler evitare di spingere gli altri nel loro viaggio, concentrandoti invece sul tuo. Sentirai uno spostamento nel pomeriggio quando Mercurio migrerà in Pesci, rivolgendo i tuoi pensieri verso l’interno per le prossime settimane. Buone vibrazioni fluiranno stanotte quando la luna in Cancro manderà un bacio al sognante Nettuno, segnando l’occasione perfetta per fuggire in un mondo di relax e comfort.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non aver paura di parlare dei tuoi desideri, bisogni e limiti questa mattina caro Leone, mentre Mercurio e Saturno uniscono le forze in alto. Discutere di questioni di cuore dovrebbe essere una priorità per te, specialmente se la tua vita amorosa ti è sembrata un pò complicata. L’atmosfera cambierà nel pomeriggio quando Mercurio entrerà nei Pesci, portando profondità alle tue conversazioni nelle prossime settimane. Appoggiati a questo clima cosmico permettendoti di essere più vulnerabile, ma ricorda di mantenere dei confini sani mentre conosci nuove persone. Pianifica di purificare la tua aura con un bagno di sale o una meditazione stasera.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca modi per onorare la tradizione mentre metti ancora in discussione il tuo status quo. Queste vibrazioni riguardano l’ordinamento di ciò che funziona e non funziona, quindi assicurati di parlare quando vedi opportunità per un cambiamento significativo. Sentirai un cambiamento nel pomeriggio quando Mercurio entrerà in Pesci, mettendoti in uno stato d’animo premuroso e gentile per le prossime settimane. Potresti scoprire che stai offrendo più consigli del solito, poiché le persone si rivolgono a te per avere conforto e un feedback onesto, ricorda solo di prenderti cura anche di te stesso.