Oroscopo del Giorno 1 Marzo 2023 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 1 Marzo 2023 Mercoledì: ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 1 Marzo 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Inizia un mese tra i più positivi dell’anno per voi. Il team Nettuno – Giove – Sole, pianeti dell’ottimismo e del gusto per l’avventura, nel vostro segno e nell’alleato buon vicino segno dei Pesci, si riverbererà su voi in tutta la sua potenza anche perché è coadiuvato dalla simultanea presenza di Urano benefico in Toro. L’aspetto interesserà in modo molto più specifico chi di voi festeggi il compleanno in giugno e dal giorno 8 al 13 aprile. In maniera meno forte ma comunque abbastanza sentita ne avvertiranno la positività anche i nati in marzo.

Nel primo giorno della primavera meteorologica il vostro cuore è alle prese con battiti di passione non di poco conto. Specie se siete nati nella seconda e terza decade siete sotto le sollecitazioni di vari pianeti che, al positivo e al negativo, vi stimolano a dare una sterzata alla vostra vita erotica e affettiva. Marte, Venere, Plutone, Luna vi lanciano un guanto di sfida. Accettate la contesa: la vincerete.

Marte e Giove in aspetto magnifico vi indirizzano in modo proficuo per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo possibile. Non è mica vero che siete il segno più pigro dello Zodiaco! Ormai se ne sono accorti in molti nel vostro ambiente professionale.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Va bene se hai bisogno di nasconderti questa mattina caro Leone, mentre la luna del Cancro si allinea con i nodi del destino. Queste vibrazioni saranno curative e di supporto, anche se la solitudine sarà l’opzione migliore per districare la tua mente. Le opportunità di connettersi a un livello profondo si manifesteranno quando il sole e la luna si allineeranno questa sera, aiutandoti a rompere gli schemi che non servono più a te o alle tue relazioni più strette. Nel frattempo Venere, Giove e Saturno uniscono le forze nel settore della tua carta che governa la spiritualità, quindi assicurati di mostrare un pò di amore alla tua dolce metà.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lavorare verso il futuro ti permetterà di fuggire dal passato questa mattina carissimo Sagittario, grazie a un dolce scambio tra la luna in Cancro e i nodi del destino. Coltiva i tuoi obiettivi con tutto il cuore in questo momento, trasformandoti in una versione superiore di te stesso ad ogni passo che fai in avanti. Non aver paura di mostrare il tuo lato vulnerabile questa sera quando il sole e la luna si allineano, incoraggiandoti ad approfondire i legami che contano di più. Tuttavia, ricorda di ascoltare tanto quanto parli o una serie di aspri aspetti nel cielo potrebbe farti sembrare un pò egocentrico.