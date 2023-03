Oroscopo del Giorno 28 Febbraio 2023 Martedì

Oroscopo del Giorno 28 Febbraio 2023 Martedì: LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Febbraio 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia assonnata aleggia nell’aria mentre la luna dei Gemelli si quadra con Nettuno questa mattina caro Ariete, minacciando di offuscare il tuo giudizio e creare confusione. Fortunatamente, avrai la possibilità di recuperare la chiarezza mentre la Luna si allinea con Mercurio nel pomeriggio. Tuttavia, dovresti concentrarti su argomenti interessanti o mentalmente stimolanti. Buone vibrazioni fluiranno nella sera quando Saturno diventerà attivo, aiutandoti a trovare il successo attraverso le tue connessioni e i tuoi amici. Sentirai un cambiamento una volta che la Luna farà il suo debutto in Cancro, aumentando la tua sensibilità mentre ti spinge verso le comodità di casa.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’ultimo giorno del mese si chiude in bellezza, accompagnato da una bella configurazione astrale che innalza il vostro fascino solare e, per alcuni di voi, regale. Il Sole si trova nel segno dei Pesci e, pur senza rapporti per il vostro segno, vi crea un clima di romanticismo. Una prontezza di riflessi mentali, uno scatto aggressivo potente ma non prevaricante, non vi mancheranno affatto quest’oggi. Chi di voi abbia il tempo e il modo per praticare i suoi sport preferiti, gode di uno straordinario stato di grazia per quel che concerne la prodezza del fisico e le energie che ci potrà immettere.

Un viaggio in futuro con la persona che amate, questo è il dono che vi fanno oggi gli astri, consentendovi di realizzare anche un piccolo sogno. Gli astri benevoli permettono alle vostre fortune di risplendere come non vi aspettate e di essere amati a tutto tondo. Accettate quel che state ricevendo e sappiate esserne all’altezza.

Svolgete un lavoro connesso con la pubblicità, il commercio, la vendita? I numi celesti vi regalano la possibilità di affermarvi e di emergere. Non vi lasciate bloccare da paure immotivate, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 31 luglio al 10 agosto e siete sotto la negatività di Urano in Toro.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai attenzione ai comportamenti mentre la luna in Cancro si confronta con l’ingannevole Nettuno, specialmente per quanto riguarda le relazioni domestiche o romantiche. Fortunatamente, la chiarezza e la verità prevarranno questo pomeriggio mentre la Luna si allinea con Mercurio, aiutandoti a risolvere la confusione da un luogo di compassione e amore. Queste vibrazioni sono ideali anche per darti una spinta morale abbracciando un pò di decadenza e forse un buon libro. Sentiti libero di mantenere la tua posizione questa sera quando Saturno diventa attivo, tracciando tutte le linee che non sei stato in grado di stabilire prima. Sentirai un cambiamento quando la luna entra in Cancro, mettendoti in uno stato d’animo più serio ed emotivo.