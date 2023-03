Oroscopo del Giorno 27 Febbraio 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Aspettati l’inaspettato questa mattina caro Toro, mentre la luna e Urano uniscono le forze nel tuo segno. Potresti sentirti una calamita per tutte le cose strane e avrai un effetto energizzante su familiari e amici. Tuttavia, ci sono buone probabilità che tu debba stabilire dei limiti nel corso della giornata, quando Luna si scontra con Mercurio. Cerca modi sani per dare la priorità alle tue esigenze, mettendo quello sforzo in più nell’abbracciare il “tempo per te”. Una scintilla riempirà l’aria questa sera quando Nettuno diventerà attivo, facendo emergere ancora una volta il tuo lato sociale.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarai colpito da epifanie spirituali nelle primissime ore del giorno, grazie a un’unione celeste tra la luna del Toro e Urano. Esatto, dolce Vergine, l’universo avrà alcuni messaggi per te in questo momento, quindi assicurati di ritagliarti del tempo per la meditazione e la spiritualità quando ti sveglierai. Anche se la tua intuizione aumenterà con il passare delle ore, potrebbero esserci momenti che sembrano travolgenti, specialmente quando la Luna e Mercurio si affrontano nel corso della giornata. Pianifica di dedicare la serata al romanticismo, mentre il sognante Nettuno diventa attivo sopra la testa.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Colpi di genio baceranno il tuo bellissimo cervello questa mattina carissimo Capricorno, grazie a un’alleanza cosmica tra la luna del Toro e il rivoluzionario Urano. Abbraccia la giocosità ispirata da questo clima cosmico dedicando parte della tua giornata a progetti di passione, hobby e sbocchi artistici, poiché farai un lavoro eccezionale. La tentazione di concedersi una terapia di shopping potrebbe colpirti nel corso della giornata, quando la Luna si scontra con Mercurio, anche se dovresti evitare di fare acquisti online con marchi che non conosci perché potrebbe arrivare ciò che non ti aspetti. Buone vibrazioni fluiranno mentre la giornata volge al termine, dando il tono a scambi sociali leggeri ma significativi.

Oroscopo del Giorno 27 Febbraio 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Disegno dei transiti planetari che mostra un panorama completamente favorevole. Diversi corpi celesti sono a vostro favore. Nello specifico Venere e Giove che abitano il vostro segno contribuendo a rendere l’aria frizzante. Il vostro temperamento di Fuoco gioisce per questa situazione, sentendosi immerso in generale in un quadro comune alla sua natura. La vita familiare acquista un ruolo centrale oggi. Siete protagonisti nel delicato rapporto tra genitori e figli. Cercate una mediazione attraverso un componente autorevole della vostra famiglia, zia, zio, nonno, cugino.

Avete da aprire un dialogo costruttivo con la persona amata, specie se siete nati nel mese di giugno. Nettuno abitando nel segno super affettivo dei Pesci insieme al Sole, vi obbliga a trovare una soluzione per un problema di ordine pratico che riguarda la gestione di una casa in comune con la persona amata.