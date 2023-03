Israele, nuova meta vacanze 2023: un viaggio tra storia e modernità

Israele, nuova meta 2023

Israele si aggiudica il premio di meta vacanze 2023

Dall’importante valore storico e religioso di Gerusalemme fino alla modernità architettonica di Tel Aviv, dai panorami mozzafiato a picco sul mare alla vita mondana, Israele riserva davvero tantissime sorprese e si aggiudica il premio di meta vacanze 2023.

Cominciamo da Tel Aviv, una delle mete turistiche più battute dai viaggiatori in quanto perfetto connubio tra modernità urbanistica e architettonica e patrimonio storico.

Qui potrete godervi una vacanza al mare grazie alle sue spiagge sempre affollate e tanti luoghi in cui ammirare dei tramonti spettacolari da scorci panoramici di fascino ineguagliabile.

Gordon Beach, ad esempio, è uno degli angoli di sabbia più noti e frequentati di tutta la città in quanto luogo ideale sia per un tranquillo relax che per le più disparate attività acquatiche tra surf, vela e immersioni.

Spostandosi verso il centro, da non perdere, una visita al Tel Aviv Museum of Art, dove sono conservati alcuni tra i più grandi capolavori impressionisti di Renoir, Gauguin, Van Gogh, Monet e Degas.

Attraente e suggestiva al tempo stesso la città di Haifa, una delle località più affascinanti di tutto il paese, considerata come una vera e propria capitale del nord del paese.

I Giardini Baha’i sono la vera attrazione della città: 19 meravigliose terrazze che affacciano su panorami a dir poco mozzafiato. Al suo interno il Museo del Bab si distingue particolarmente per via delle splendide aiuole geometriche che ne circondano il perimetro, oltre a prati verdi, fontane e sculture tipiche.

Ma Israele è anche e soprattutto una terra strettamente legata a culti religiosi. Considerata la Città Sacra per eccellenza, un vero e proprio museo a cielo aperto attraversando il quale è possibile sentire sulla propria pelle tutto il fascino di un tempo antico.

Per catapultarsi nel tempo è sufficiente percorrere la Via Crucis, come addentrarsi nella Basilica del Santo Sepolcro, principale meta di pellegrinaggio e devozione in quanto luogo più sacro del mondo per i cristiani..

Sempre in ottica di pellegrinaggio religioso è d’obbligo una visita a Betlemme, sede di tante attrazioni tra le quali la Basilica della Natività, edificio semplice ma molto venerato dai cristiani per essere stato il luogo in cui sarebbe nato Gesù.

Anche i territori della Galilea sono una vera e propria culla per l’intera cristianità. Specialmente a Nazareth dove, migliaia di pellegrini da tutto il mondo, si ritrovano ogni anno per le vie del caratteristico centro storico, dal quale spicca per bellezza e importanza almeno la meravigliosa Basilica dell’Annunciazione, considerata come la chiesa più grande di tutto il medio oriente.