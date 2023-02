Oroscopo del Giorno 24 Febbraio 2023 Venerdì

GEMELLI ⭐⭐ E XCELLENT: Potresti sentirti un pò introverso quando ti svegli questa mattina Gemelli, mentre la luna migra in Toro e nel settore della tua carta che governa la privacy. Anche se i tuoi coetanei potrebbero chiedersi perché all’improvviso sei diventato silenzioso, dedicare spazio all’introspezione fornirà al tuo spirito l’opportunità di elevarsi e guarire. Questa posizione lunare ti darà anche il permesso di concederti un pò di lusso, quindi assicurati di coccolarti mentre nuoti attraverso la tua mente. Nel frattempo, il sole dei Pesci si allinea con i nodi del destino, aiutandoti a stabilire dei limiti per fare un pò di ricerca interiore.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentirai un cambiamento nel tuo umore quando ti sveglierai questa mattina caro Capricorno, mentre la luna fa il suo debutto in Toro e nella tua quinta casa solare. Appoggiati a queste vibrazioni elevate concedendoti tutte le tue cose preferite e riconoscendo le relazioni, gli hobby e gli interessi che ti rendono unico. Nel frattempo, il sole dei Pesci si allinea con i nodi del destino, spingendoti ad avere conversazioni importanti sui tuoi desideri e su ciò che speri di manifestare. L’universo cercherà modi per guidarti, facendo luce su nuove opportunità, anche se dovrai fare consapevolmente dei passi verso il tuo percorso più alto.

VERGINE ⭐⭐⭐ E XCELLENT :La luna migra in Toro e nel settore spirituale della tua carta stamattina cara Vergine, sollevando il tuo spirito mentre accresce la tua intuizione. Questa posizione lunare è perfetta per attingere al tuo lato filosofico, cercando modi per comprendere il nostro universo e il tuo posto al suo interno. Nel frattempo, il sole dei Pesci si allinea con i nodi del destino, incoraggiandoti a prendere decisioni importanti sull’amore e rimodellando il tuo atteggiamento nei confronti delle questioni del cuore. Appoggiati a queste vibrazioni aprendo il tuo cuore agli altri, ma cerca di non sorvolare sugli errori del passato, avendo cura di fare un passo avanti con le lezioni che hai imparato.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sole entra nel tuo segno stamattina presto carissimo Toro, aumentando la tua intuizione e la tua fiducia. Scegli di muoverti con coraggio, facendo passi da gigante verso i tuoi obiettivi personali e facendo colpo ovunque tu vada. Fortunatamente, non dovrai impegnarti molto per attirare l’attenzione degli altri, poiché le stelle si allineano per aumentare la tua popolarità. Nel frattempo, il sole dei Pesci si allinea con i nodi del destino, aiutandoti a ritagliarti un nome all’interno della tua comunità. Non aver paura di dire la tua verità, mostrare talenti e strofinare i gomiti, poiché espandere la tua cerchia potrebbe portare a nuove opportunità.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna migra in Toro e nel settore della tua carta che governa la trasformazione cara Bilancia, ispirandoti a prendere una nuova prospettiva di vita. Sebbene questa posizione luminosa possa aiutarti a trovare la motivazione per attuare il cambiamento, dovresti mirare ad adottare piccole abitudini che saranno facili da mantenere nel tempo, comprendendo che l’evoluzione personale può essere un processo lungo. Nel frattempo, il sole dei Pesci si allinea con i nodi del destino, ricordandoti di sostenerti con una costante routine di benessere. Prendi in considerazione l’idea di farti un bagno di sale caldo stasera, appoggiandoti al lusso e alla dolcezza di questo clima cosmico.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo letto si sentirà più accogliente quando ti sveglierai questa mattina caro Acquario, mentre la luna fa i suoi primi passi attraverso il Toro e la tua quarta casa solare. Concediti il ​​permesso di assaporare le ore d’oro dell’alba, ma cerca di non perdere la rotta con le tue responsabilità professionali e la routine tipica, anche se il fine settimana è quasi arrivato. Nel frattempo, il sole dei Pesci si allinea con i nodi del destino, incoraggiandoti a investire nella tua casa e nel benessere emotivo. Pianifica di dedicare il tuo venerdì sera alla felicità domestica e di coltivare il tuo spazio, concedendoti il ​​tranquillo relax che meriti.

Oroscopo del Giorno 24 Febbraio 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non aver paura di cercare supporto se ne hai bisogno caro Cancro, mentre la luna entra in Toro e nella tua undicesima casa solare. Questo posizionamento luminare riguarda la comprensione del valore della comunità mentre prendi tempo per apprezzare le persone che ti motivano. Flettere i tuoi muscoli porterà pace al tuo cuore, segnando l’occasione perfetta per seguire un corso o incontrare i tuoi colleghi per un cocktail. Nel frattempo, il sole dei Pesci si allinea con i nodi del destino, aumentando la tua intuizione e connessione con l’altro lato di te, quindi assicurati di tenere gli occhi aperti ai segni.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Si apre un nuovo giorno sul finire del mese di febbraio che gratifica tutti voi Scorpioni. Il Sole è ospitato nel segno amico dei Pesci e vi dona una fase di buonumore, di percettività riguardo anche all’ambiente circostante. Ottime le indicazioni in famiglia e nel settore in genere dei rapporti interpersonali. Soltanto tenete a bada il vostro pensiero ideologico, politico, sociale e non intavolate preferibilmente discussioni che vi potrebbero trascinare in lunghe diatribe e polemiche. Lo Scorpione è, in linea di massima, segno di battaglie politiche e ideologiche; potreste trovarvi invischiati nella necessità di prendere posizione nette di cui potreste poi pentirvi.

Nettuno e Plutone, in angolo positivo entrambi, vi allietano questa giornata da mattina a sera, insieme con la persona che vi fa battere il cuore. Se siete single non vi mancherà la compagnia, oppure riuscirete in imprese amatorie molto ardue, grazie alla forza della vostra seduzione, specie se siete nati nella seconda decade.

I ragazzi dello Scorpione che siano sui banchi di scuola o dell’università hanno la strada spianata su tutte le materie. In particolare sono favoriti in italiano e lingue straniere, specie se festeggiano il loro compleanno nel mese di novembre.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sentirai che la tua concentrazione che si acuisce oggi Pesci, mentre la luna fa il suo debutto in Pesci e nella tua terza casa solare. Il potere dell’osservazione funzionerà a tuo favore in questo momento, quindi assicurati di riconoscere e apprezzare i dettagli che ti circondano. Le tue parole sembreranno anche più profonde del solito, poiché le stelle si allineano per dare peso alla tua voce. Nel frattempo, il sole e Nettuno condividono una dolce alleanza, aiutandoti a ritagliarti nuove opportunità. Tuttavia, dovrai fare affidamento sul tuo ingegno, parlare per condividere idee e difendere te stesso.