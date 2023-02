Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2023 Giovedì

Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2023 Giovedì: CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna fa i suoi ultimi passi attraverso il tuo segno oggi, carissimo Ariete, dandoti un’ultima spinta prima di continuare il suo viaggio attraverso lo zodiaco. Usa questo clima cosmico per premere il grilletto su tutti i progetti che devono essere avviati, sfruttando l’energia ardente in gioco per spingere te stesso e la tua agenda in avanti. Ricorda solo di controllare le tue esigenze mentre passi da un’attività all’altra, dando priorità alla tua felicità se lo stress inizia a insinuarsi. Un’energia stabilizzante ti troverà stasera quando la Luna si allineerà con Saturno, segnando l’occasione perfetta per appoggiarsi ai tuoi amici per supporto e rassicurazione.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Concediti il ​​permesso di avvicinarti al mondo da una disposizione spensierata caro Leone, anche solo per un giorno. Mentre la luna fa i suoi ultimi passi attraverso l’ardente Ariete e la tua nona casa solare, ora è il momento di abbracciare senza scusarsi il tuo ottimismo e la convinzione che le cose buone siano dietro l’angolo. La tua connessione con l’universo sarà forte in questo momento, aiutandoti a sentirti più in pace mentre ti metti in una posizione unica per capire gli altri. Consenti al filosofo che vive dentro di te di guidarti verso l’illuminazione mentre le stelle si allineano per ampliare la tua comprensione del mondo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tieni i tuoi amici vicini e dimentica i tuoi nemici oggi caro Sagittario, mentre la luna fa i suoi ultimi passi attraverso l’ardente Ariete e la tua quinta casa solare. Sebbene questo clima cosmico possa certamente innescare alcuni momenti drammatici, scoprirai che tali casi possono essere evitati se ti attieni ai tuoi compagni più fedeli e amorevoli. Anche i tuoi istinti creativi beneficeranno di una spinta celestiale, quindi assicurati di nutrire l’artista che vive dentro di te. Buone vibrazioni fluiranno stasera quando la Luna si allineerà con Saturno, dandoti l’opportunità di stabilire confini sani con te stesso e con gli altri.