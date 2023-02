Project Mondo G: la nuova auto di Mercedes-Benz e Moncler

Si chiama Project Mondo G ed è progettata per unire i meravigliosi mondi di Mercedes e Moncler. Ha la carrozzeria di una Classe G e le ruote e il tetto sono ispirati ai giubbotti invernali da sci del noto marchio di abbigliamento.



Questo modello unico è stato ideato da Gorden Wagener, responsabile del design di Mercedes-Benz, al timone dal 2002. L’intera struttura assomiglia a una navicella Apollo dopo il rientro.

Le ruote si gonfiano, evocando le sculture fumettistiche di Jeff Koons, con le loro bolle metalliche che sembrano quattro giubbotti gonfiati. Il tetto presenta lo stesso aspetto, aggiungendo addirittura un’enorme cerniera metallica completa di linguetta con marchio Moncler!

È stato realizzato un contrasto tra il design spigoloso della Classe G e le linee morbide e fluide del tessuto trapuntato.

La Project Mondo G misura 4,6 m di lunghezza, 2,8 m di altezza e 3,4 m di larghezza e pesa 2,5 tonnellate.

Mercedes-Benz e Moncler condividono la passione per l’innovazione, un linguaggio di design conciso e un approccio moderno alle collaborazioni interculturali. Queste caratteristiche definiscono entrambe le aziende, che hanno deciso di avviare una collaborazione per mostrare fino a dove può arrivare la fusione di due mondi!

Mercedes non si accontenta di produrre automobili. Ritiene di dover collaborare e affermarsi in altri campi per rimanere rilevante nel panorama del lusso in continua evoluzione.

Due forti marchi di lusso offrono una nuova straordinaria esperienza unendo il mondo automobilistico e quello della moda in un unico, straordinario prodotto.