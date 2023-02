Oroscopo del Giorno 14 Febbraio 2023 Martedì

Oroscopo del Giorno 14 Febbraio 2023 Martedì: ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 14 Febbraio 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: San Valentino gratificato da pianeti in aspetto benefico per il vostro segno: dal Sole a Nettuno da Giove a Saturno, per finire col frizzante Urano. La vostra forma fisica, la capacità di scegliere e decidere sono in pieno rigoglio; sappiate approfittarne e sfruttare il propizio momento.

Nella giornata dedicata agli innamorati vediamo quali sono i segni che possono intrecciare passioni di rara potenza con il vostro Ariete. Senz’altro il dolce e sensuale Cancro, capace di stupirvi con inattesi colpi di scena e totali fusioni emotive. Fate attenzione a essere delicati e gentili con lui! Segue la Bilancia, vostro contraltare dialettico ideale, tempera la vostra impulsività e rende giustizia al vostro solare slancio. Infine il tenebroso, austero, razionale Capricorno che vi ammalia con la forza della sua impassibilità. I segni che appaiono più amichevoli e non appassionati per l’Ariete sono invece il Leone, il Sagittario, lo stesso Ariete, quindi i Gemelli e l’Aquario.

Siete in uno stato di grazia professionale! Sia i colleghi che i collaboratori esterni o i superiori, non si possono per nulla lamentare. Solo siete nati dal 17 al 20 di aprile dovete fare attenzione a non puntare adesso troppo in alto.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle si allineeranno per benedirti mentre solleverai il tuo spirito oggi caro Leone, poiché la luna del Sagittario condivide una dolce connessione con il buon auspicio di Giove. Queste vibrazioni sono perfette per appoggiarsi al tuo lato mistico, quindi assicurati di meditare. Un’energia curativa ti circonderà mentre scende la sera e la Luna si allinea con Giove, incoraggiandoti a prenderti un momento per connetterti con te stesso e la tua spiritualità. Il dramma potrebbe manifestarsi nella tua sfera sociale quando la luna affronta Marte e i tuoi sforzi potrebbero essere spesi al meglio lavorando a un progetto creativo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua aura risplenderà oggi, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno formando una dolce alleanza con il luccicante Giove. Questo clima cosmico aumenterà la tua fiducia e popolarità, segnando l’occasione perfetta per salire alla ribalta. Fai qualcosa per te mentre cala la sera e la Luna si allinea con Giove, spingendoti a trovare la guarigione dall’interno. L’atmosfera si scalderà un pò più tardi, quando la luna affronterà Marte, accendendo le passioni nel giorno più romantico dell’anno. Sfortunatamente, anche gli animi potrebbero agitarsi in questo momento, ma cerca di non abboccare se la tua dolce metà sembra essere un pò conflittuale.