Oroscopo del Giorno 15 Febbraio 2023 Mercoledì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: Avrai l’opportunità di trasformare i tuoi sogni in realtà oggi cari Gemelli, mentre Venere e Nettuno si allineano nel settore della tua carta che governa il successo. Questo clima cosmico consiste nel credere in te stesso mentre persegui senza scusarti nei tuoi obiettivi, mentre le stelle si allineano per aprire nuove porte mentre elevano la tua carriera. Fai attenzione ai drammi nella tua vita amorosa quando la Luna si agita questo pomeriggio, ma non aver paura di stabilire dei limiti se la tua controparte è irragionevole. Fortunatamente, un’energia più dolce prenderà piede quando il sole e Saturno si allineeranno nella tua nona casa solare, introducendo sostegno e protezione.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le tue parole saranno poetiche e sognanti oggi caro Capricorno, mentre Venere e Nettuno uniscono le forze nel settore della tua carta che governa la comunicazione. Questa unione celeste è anche l’ideale per la ricerca di argomenti che trovi stimolanti, poiché l’universo ti spinge verso la realizzazione spirituale e mentale. Sfortunatamente, l’atmosfera potrebbe diventare un pò tesa quando la Luna si agita questo pomeriggio, segnando l’occasione perfetta per sdraiarsi abbracciando la solitudine. Sii solo consapevole dei tuoi pensieri, sforzandoti di mantenere una disposizione ottimista. Inizierai a sentirti più elevato e a piacerti di nuovo quando la luna entrerà nel tuo segno stasera, portando un’ondata di supporto cosmico alla tua aura.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT :Il romanticismo di San Valentino rimarrà ancora con te oggi cara Vergine, mentre Venere e Nettuno si allineano nel settore della tua carta che governa l’amore. Consenti a te stesso di fluttuare su una nuvola di dolcezza e armonia, indipendentemente dallo stato della tua relazione. Sfortunatamente, le emozioni potrebbero logorarsi quando la Luna incontra la tensione questo pomeriggio, segnando l’occasione perfetta per toccare il tuo cuore. Fortunatamente stasera ti sentirai più spensierato quando la luna migrerà in Capricorno, portando in tavola un’energia giocosa ma composta. Tuttavia, vorrai stare attento alle tue parole mentre dirigi la tua energia verso attività spiritualmente appaganti mentre la giornata volge al termine e Mercurio si schiera con i nodi del destino.

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Venere, il tuo sovrano planetario, oggi si avvicina all’etereo Nettuno dolce Toro, portando dolcezza alla tua aura mentre eleva la tua posizione sociale. Queste vibrazioni sono perfette poiché le persone saranno particolarmente ricettive al tuo fascino. Sfortunatamente, potresti incontrare la gelosia degli altri quando la Luna si agita questo pomeriggio, ma cerca di non abbassare i tuoi standard se ti trovi di fronte a qualche mela marcia. Fortunatamente, l’universo si farà avanti per portarti sostegno e gioia stasera, quando la Luna farà il suo debutto in Capricorno, attivando il settore spirituale della tua carta.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Affronta con calma la giornata Bilancia, mentre Venere e Nettuno si allineano nel settore della tua carta che governa il benessere. Sebbene le stelle non concedano il permesso di cancellare completamente la tua lista di cose da fare, non c’è motivo per cui non dovresti smettere di annusare le rose durante il giorno. Tuttavia, la tua mente si allontanerà facilmente quando la Luna si schiererà con questa coppia di potere planetario nel pomeriggio, rendendo importante che trovi il modo di radicarti nel presente. Pianifica di rilassarti comodamente a casa stasera, mentre la Luna migra nel Capricorno e nel settore della tua carta che governa la felicità domestica.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prosegue con successo la sosta annuale del Sole nel vostro segno e apre una fase di rinnovamento, di voglia di svolta che tocca vari ambiti. Dalla cura della casa da sistemare o dall’acquisto di un nuovo mobile o un elettrodomestico, succede che vi attiverete per rivoluzionare lo spazio attorno a voi e farvi entrare aria fresca. Ottimo il clima in famiglia, gratificato da rapporti molto soddisfacenti con figlie e figli, sorelle e fratelli.

Festività di San Faustino che è il santo dei single, oggi messi sotto la sua protezione. È l’occasione per capire come l’Aquario viva la condizione di cuore solitario, se l’apprezza oppure no, se la vede come una costrizione oppure un’opportunità. Ebbene, il vostro segno vede la condizione di single in un modo del tutto scanzonato, essendo molto liberale, non ha particolarmente timore della solitudine, anche perché il suo temperamento amicale lo favorisce, circondandolo da veri affetti. Come canzone per i single Aquario ecco “Un bacio d’addio” della bravissima Nina Zilli, una formidabile Aquario.

Svolgete un lavoro autonomo? Vi calate in una nuova impresa professionale mettendo in moto le vostre inesauribili risorse. Il team Sole – Saturno – Mercurio che transita in congiunzione nel vostro segno, vi apre nuovi orizzonti se siete nati nella terza decade.

Oroscopo del Giorno 15 Febbraio 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia surreale e sognante ti travolgerà questa mattina dolce Cancro, mentre Venere e Nettuno uniscono le forze nel settore spirituale della tua carta. Sfortunatamente, livelli elevati di stress o disagio fisico potrebbero allontanarti da queste vibrazioni armoniose quando la Luna si agita nel pomeriggio, anche se concentrarti sulla tua salute può aiutarti a superare questa tensione celestiale. Nel frattempo, il sole e Saturno si avvicinano alla tua ottava casa solare, aiutandoti a stabilire dei limiti senza scomporre il tuo fascino. La dolcezza permeerà ancora una volta l’atmosfera quando la luna entrerà nel Capricorno stasera, incoraggiandoti ad abbracciare il romanticismo e la cura di te stesso per i prossimi due giorni.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Avrai una presenza enigmatica e aggraziata oggi caro Scorpione, poiché Venere e Nettuno uniscono le forze nel settore della tua carta che governa l’ego, l’identità e il divertimento. Consenti al tuo spirito libero di risplendere in questo momento, soprattutto se ti ritrovi circondato da amici o stai lavorando a un progetto appassionato. Sfortunatamente, potresti perdere temporaneamente il contatto con la realtà quando la Luna si agita questo pomeriggio, segnando l’occasione perfetta per radicarti e trovare il tuo centro. Cerca modi per portare ordine nella tua casa questa sera quando il sole e Saturno uniscono le forze, chiedendoti di riprendere il controllo della tua sfera domestica.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’armoniosa Venere e l’etereo Nettuno uniscono le forze nel tuo segno oggi, portando un’energia morbida e dolce alla tua aura. Le persone saranno attratte dal conforto emotivo e mentale che puoi fornire, anche se dovresti essere consapevole di mantenere sani confini all’interno della tua sfera sociale, specialmente quando la Luna si agita questo pomeriggio. Pianifica di ritagliarti un pò di tempo per la solitudine quando la luna, il sole e Saturno si connettono nel cielo questa sera, spingendoti ad abbracciare l’introspezione e la responsabilità. Sentirai un cambiamento stasera quando la luna migrerà in Capricorno, mettendoti in un mood testa più sociale.