Oroscopo del Giorno 13 Febbraio 2023 Lunedì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: La tua intuizione raggiungerà nuove vette nelle prossime settimane cari Gemelli, mentre Mercurio si sposta in Acquario e nel settore della tua carta che governa la spiritualità. Usa questa energia come motivazione per migliorare il tuo gioco di meditazione e divinazione, mettendo da parte una settimana extra per entrare in comunione con la forza vitale dentro e intorno a te. Sarai dell’umore giusto per riordinare le cose mentre la Luna fa il suo debutto in Scorpione, spingendoti a organizzarti mentre elimini gli oggetti non necessari. Questo posizionamento luminare ti chiederà anche di dare la priorità al benessere, ispirandoti a ridurre abitudini o comportamenti malsani.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai più attratto dai regni materiali nelle prossime settimane, mentre Mercurio si sposta nell’Acquario e nella tua seconda casa solare. Usa questa energia per imparare attraverso i tuoi sensi, permettendoti di immergerti completamente nelle immagini, nei suoni, nei profumi, nei sapori e nelle trame che ti circondano, poiché così facendo produrrai chiarezza e nuove idee. Prendi in considerazione l’idea di prenderti una pausa dai tuoi dispositivi elettronici per abbracciare il presente quando la Luna farà il suo debutto in Scorpione, schierandosi con Mercurio. Prendi in considerazione l’idea di lavorare a un progetto di passione stasera, quando la Luna si allineerà con i nodi del destino.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT :I principali cambiamenti si manifesteranno questa mattina presto quando il tuo sovrano Mercurio, entrerà in Acquario e nel settore della tua carta che governa il benessere. Questa posizione planetaria farà emergere il tuo lato strategico ed efficiente, anche se sarà importante che tu pratichi abitudini sane mentre trovi la connettività tra mente e corpo. Un’energia cerebrale prenderà piede quando la Luna farà il suo debutto in Scorpione, schierandosi con Mercurio. Queste vibrazioni potrebbero farti sentire disorganizzato e sovra stimolato, rendendo importante trovare il modo di radicarti. Buone vibrazioni fluiranno quando Giove si allineerà con Marte, aiutandoti a stabilire confini sani con te stesso e con gli altri.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nelle prossime settimane inizierai a pensare più seriamente alle tue ambizioni professionali dolce Toro, mentre Mercurio migra in Acquario e nel settore della tua carta che governa il successo. Questa posizione planetaria può anche aiutarti a creare relazioni preziose nel tuo campo, segnando l’occasione perfetta per fare rete, condividere idee e discutere i tuoi obiettivi. Un’energia dolce e armoniosa ti troverà quando la luna farà il suo debutto in Scorpione, mettendoti in vena di amore e cura per te stesso. Concediti il ​​permesso di abbracciare il lusso mentre ti coccoli nel pomeriggio, quando Marte e Giove condividono un’alleanza di supporto.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:La tua creatività e il tuo ingegno beneficeranno di una spinta celeste nelle prossime settimane Bilancia, mentre Mercurio migra nell’Acquario e nella tua quinta casa solare. Questa posizione planetaria ti metterà anche in uno stato d’animo più sociale mentre le stelle ti spingono a investire nelle tue amicizie. Sentirai un cambiamento poco prima del pomeriggio quando la Luna migrerà in Scorpione, rinvigorendo i tuoi sensi e mettendoti dell’umore giusto per una connessione profonda. Sfortunatamente, una dura quadratura con Mercurio potrebbe gettare una scossa in queste vibrazioni radicanti e potrebbe sorgere un conflitto se inizi a scontrarti l’un l’altro.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mercurio migra nel tuo segno oggi caro Acquario, affinando il tuo ingegno e le tue capacità comunicative nelle prossime settimane. Questa posizione planetaria è perfetta anche per perseguire nuove conoscenze o abilità, soprattutto se c’è un hobby in cui speri di immergerti. Cerca di implementare confini sani quando la Luna entra in Scorpione, formando una dura connessione con Mercurio nel processo. Cerca di non sacrificare i tuoi bisogni per compiacere qualcun altro, interrompendo qualsiasi conversazione che ti faccia sentire stressato o a disagio. Pianifica di staccare la spina e sdraiarti a casa stasera, quando la luna si allineerà con i nodi del destino.

Oroscopo del Giorno 13 Febbraio 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Puoi aspettarti che i tuoi pensieri e le tue conversazioni siano più profondi e significativi nelle prossime settimane, mentre Mercurio si sposta nel rivoluzionario Acquario e nella tua ottava casa solare. Questa posizione planetaria cercherà di trasformare il modo in cui elabori le informazioni e articoli i pensieri, aiutandoti a diventare un individuo più esperto e intelligente. Anche la libertà di esprimersi sarà in cima alla tua lista di priorità, anche se potrebbero manifestarsi gravi conflitti se ti senti limitato o mancato di rispetto. Noterai un cambiamento questo pomeriggio quando la Luna migrerà in Scorpione, mettendoti in uno spazio di testa giocoso e appassionato, anche se vorrai tenere d’occhio il tuo umore fino a sera.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua attenzione si sposterà sulla felicità domestica e eleverà il tuo spazio nelle prossime settimane caro Scorpione, mentre Mercurio migra in Acquario e nella tua quarta casa solare. Questo clima cosmico è l’ideale per intraprendere progetti domestici che hai rimandato, anche se potresti aver bisogno di fare un pò di pianificazione prima. Verrà fuori anche il tuo lato premuroso, facendoti agire come una fonte di supporto emotivo per la famiglia e gli amici. Noterai uno spostamento nell’atmosfera quando la Luna si sposta nel tuo segno, formando un duro quadrato con Mercurio. Concediti il ​​permesso di stare tranquillo e di occuparti dei tuoi bisogni e cerca di tenere d’occhio il tuo umore.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prenderai un posto in secondo piano dai riflettori per elaborare strategie da dietro le quinte nelle prossime settimane, mentre Mercurio entra in Acquario e nella tua dodicesima casa solare. Questo posizionamento planetario consiste nel tenere nascoste le tue idee uniche, perfezionandole prima che vengano mostrate agli altri. Un’energia edificante ti travolgerà appena prima che il pomeriggio si manifesta mentre la Luna entra nello Scorpione e nel settore spirituale della tua carta. Questa posizione luminosa eleverà la tua intuizione, anche se potresti aver bisogno di guardare in profondità se vuoi veramente scoprire tutti i messaggi che l’universo ha in serbo per te.