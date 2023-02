Oroscopo del Giorno 10 Febbraio 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi un momento per ricordare e onorare i tuoi antenati questa mattina caro Toro, mentre Mercurio e Plutone si allineano nella tua nona casa solare. Questa unione celeste segnerà l’occasione perfetta per dare un pò d’amore a coloro che hai intorno. Buone vibrazioni fluiranno questa sera quando la luna della Bilancia manderà un bacio al sole, ispirandoti a elaborare strategie per il futuro organizzandoti, annotando i tuoi obiettivi e delineando un piano su come manifestare questi sogni in realtà.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Orizzonte sereno, pur con qualche inevitabile incombenza o seccatura quotidiana, riuscite a tenere testa alle situazioni più disparate e a trovare sempre occasioni di benessere e di divertimento. Dalla vostra avete pianeti del calibro di Mercurio, Urano e Plutone, forze planetarie che vi spalleggiano con l’ottimismo, la razionalità, la grinta vitale, la forza di decisione. Il team Venere – Nettuno è contrario e dal segno delle ideologie, i Pesci e vi invita a non prendere posizioni drastiche di tipo ideologico, politico, religioso, in famiglia e con gli amici più cari. In special modo se siete nati nella prima e nella terza decade. Un nuovo amore vi costringe a dover fare una scelta che non volevate proprio affrontare. Alcuni pianeti in angolo contrario, vi pongono una certa inquietudine e non vi danno la riflessione e la calma per guardare bene nel vostro cuore. Prendete tempo e cercate anche consiglio, chiedendo lumi ad amici che vi conoscono bene e con cui avete una discreta confidenza. Siete di solito un segno prudente nelle spese e, “sparagnino”, quindi, si sa, che la vostra attitudine conservatrice vi porta a non farvi osare e scatenarvi nello shopping selvaggio. Oggi, però potreste sentire moderatamente questa tentazione e trasgredire in parte alla vostra natura risparmiatrice.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lo stress professionale potrebbe innescare sogni tesi ed emotivi questa mattina presto caro Capricorno, mentre la luna della Bilancia si allinea con Giove e Marte. Cerca di non pensare troppo alle esperienze preoccupanti che hai avuto durante il sonno, anche se potrebbero indicare che sei in ritardo per un pò di riposo e relax, specialmente se le tue responsabilità sono state particolarmente impegnative ultimamente. Ascolta le tue parole questo pomeriggio quando la Luna forma un aspetto sbilanciato a Venere, il che potrebbe farti dire inavvertitamente qualcosa di insensato. Fortunatamente, un’energia più dolce permeerà l’aria più tardi, quando il sole e la luna si allineeranno, incoraggiandoti ad abbracciare un pò di lusso e di tempo per te.

Oroscopo del Giorno 10 Febbraio 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sarai di umore drammatico ma giocoso Gemelli, mentre la luna della Bilancia continua il suo viaggio attraverso il settore della tua carta. Purtroppo questo pomeriggio potreste sentirvi appesantiti dalle vostre responsabilità, complice un aspetto squilibrato tra la Luna e Venere. Dovrai essere severo con te stesso per portare a termine il lavoro della settimana, anche se prometterti divertimento una volta che avrai terminato la giornata può fungere da motivazione necessaria per rimanere in pista. Un dolce scambio tra il sole e la luna introdurrà buone vibrazioni questa sera, portando avanti l’ispirazione divina mentre si affina il tuo terzo occhio.