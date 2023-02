Oroscopo del Giorno 9 Febbraio 2023 Giovedì

Gli astri tendono ancora a favorirvi nei sentimenti. Il Sole è in angolo splendido dal segno dell’Aquario e vi garantisce un’intesa perfetta con la vostra dolce metà. Anche Marte in congiunzione nel vostro segno tende a magnificare le imprese amatorie di chi festeggi il compleanno dal giorno 21 al 29 maggio. Se siete nati in giugno attenzione ai passi falsi con Nettuno contrario.

L’organizzazione delle serate prossime per voi di solito molto importante per quanto concerne gli svaghi, gli interessi culturali, le evasioni ludiche, può rischiare di essere caotica e rivelarsi alla fine un po’ inconcludente. Affidatevi a persone care che tendano a raccogliere e a seguire con più attenzione le vostre richieste: sarete sicuri di non fallire.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT: Giostra dei transiti che vi vede salire sul palco dei protagonisti. Saturno è nell’Acquario, segno per voi fidato alleato sulla ruota dello Zodiaco. È possibile ci siano sollecitazioni di varia natura per voi in famiglia, nel gruppo sociale di appartenenza, nella sfera delle amicizie di sempre. L’entusiasmo in ogni caso si alza e vi rende euforici.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai aggraziato e avrai il controllo della tua situazione oggi caro Capricorno, mentre la luna fa il suo debutto in Bilancia e nella tua decima casa solare. Queste vibrazioni riguardano la perseveranza e il perseguimento dei tuoi obiettivi e il tuo percorso verso il successo dovrebbe svolgersi abbastanza agevolmente in questo momento. Un’energia calda e gioiosa riempirà la tua casa nel pomeriggio, quando la Luna affronterà Giove, segnando l’occasione perfetta per abbracciare la felicità domestica con i tuoi cibi preferiti, comodi articoli da salotto e forse un pò di compagnia. Nel frattempo, Mercurio si avvicina a Plutone, portando un immenso potere alla tua voce con la capacità di cambiare idea.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT :Dedica un pò di tempo a radicarti, ad allungarti e ad apprezzare ciò che ti circonda questa mattina cara Vergine, mentre la luna fa il suo debutto nell’armoniosa Bilancia e nella tua seconda casa solare. Questa posizione luminosa riguarda l’indulgere nel lusso e il riconoscimento della bellezza che ti circonda mentre le stelle si allineano per intensificare i tuoi sensi e connettersi con i regni materiali. Un’energia trasformativa e di buon auspicio ti troverà nel pomeriggio quando la Luna affronterà Giove, lasciando cadere nuove opportunità sul tuo cammino che potrebbero portare grandi benedizioni lungo la strada, non importa quanto piccole possano sembrare all’inizio.

BILANCIA ⭐⭐⭐EXCELLENT:La luna entra nel tuo segno questa mattina presto dolce Bilancia, mettendoti al centro dell’attenzione ovunque tu vada. Potresti anche notare livelli di energia più elevati mentre le stelle si allineano per sostenere e nutrire la tua mente, il tuo cuore e la tua anima. Un’esplosione di energia porterà calore alla tua vita amorosa nel pomeriggio, quando la Luna affronterà Giove, segnando l’occasione perfetta per aprire il tuo cuore. Cerca solo di non scappare troppo velocemente con le tue emozioni, poiché questo scambio celeste potrebbe spingerti a gettare al vento la prudenza.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo sarà dalla tua parte oggi caro Acquario, mentre la luna entra in Bilancia e nel settore della tua carta che governa la spiritualità. Consenti a te stesso di abbracciare l’ottimismo mentre scateni il tuo lato mistico, mentre le stelle si allineano per sostenere le tue ambizioni. Non aver paura di chiedere quello che vuoi quando la Luna si allineerà con Giove nel pomeriggio, anche se sei incerto se tali richieste verranno soddisfatte o meno. Questo scambio celestiale ti incoraggerà anche a sognare in grande, portando al tavolo un’atmosfera illimitata e amplificando la tua motivazione a vincere.

Oroscopo del Giorno 9 Febbraio 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’atmosfera nella tua casa sarà leggera e ariosa oggi, mentre la Luna si sposta nell’armoniosa Bilancia e nel settore della tua carta che governa la felicità domestica. Appoggiati a queste vibrazioni da sogno perseguendo le tue attività domestiche preferite mentre mostri un pò di amore e compassione in più. Prendi in considerazione l’idea di stabilire dei limiti e di prenderti un pò di tempo per te stesso nel pomeriggio, quando la Luna affronterà Giove, incoraggiandoti a percorrere la strada verso il successo. Se ci sono obiettivi personali o professionali su cui ti sei seduto di recente, ora sarebbe il momento di coltivare questi sogni.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sarai di umore privato ma pacifico caro Scorpione, mentre la luna entra nell’armoniosa Bilancia e nel settore della tua carta che governa la solitudine e l’introspezione. Non sentirti in colpa per aver messo il telefono sul “non disturbare”, dando priorità alla cura di te sopra ogni altra cosa. Guarda i tuoi livelli di stress nel pomeriggio quando la Luna affronta Giove e cerca di non lasciarti sopraffare se la tua lista di cose da fare sembra tentennare. Fortunatamente, queste vibrazioni sosterranno il tuo desiderio di abbracciare il benessere, dandoti il ​​permesso di occuparti dei tuoi bisogni prima di gestire qualsiasi faccenda che incombe sulla tua testa.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai l’opportunità di lasciar cadere qualsiasi bagaglio emotivo o mentale che ti appesantisce Pesci, mentre la luna entra nell’armoniosa Bilancia e nel settore della tua carta che governa la trasformazione. Sfortunatamente, questa posizione luminosa potrebbe anche metterti in uno spazio ossessivo, specialmente per quanto riguarda le questioni di cuore. Fortunatamente, avrai la possibilità di radicarti nel presente mentre assecondi i tuoi sensi più tardi quando Luna si allinea con Giove, segnando l’occasione perfetta per mangiare bene e sorseggiare deliziose bevande mentre ti immergi in suoni e paesaggi meravigliosi.