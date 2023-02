Oroscopo del Giorno 8 Febbraio 2023 Mercoledì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: La tua resilienza e motivazione al lavoro potrebbero subire un duro colpo questo pomeriggio Gemelli, quando la Luna della Vergine affronta il nebbioso Nettuno. Non sentirti in colpa se ti muoverai al tuo ritmo o ti prenderai una pausa prolungata, soprattutto se la mancanza di riposo o il troppo stress ti hanno fatto perdere la concentrazione. Fortunatamente, l’atmosfera aumenterà man mano che arriva la sera e la Luna manda un bacio a Mercurio, dandoti la possibilità di liberare qualsiasi foraggio mentale che ti ha appesantito. Prendi in considerazione l’idea di farti un bagno purificante con sale marino e oli essenziali stasera, quando la luna e Plutone condividono un dolce scambio.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua intuizione sarà amplificata mentre la luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine e il settore spirituale della tua carta. Tuttavia, una dura opposizione da parte del nebuloso Nettuno potrebbe rendere le tue previsioni un pò inaffidabili. Fai del tuo meglio per comunicare con l’altra parte senza dare troppo peso ai messaggi che ricevi. Fortunatamente, il tuo terzo occhio vedrà più nitidamente mentre cala la sera e la Luna si allinea con Mercurio, segnando l’occasione perfetta per meditare, estrarre le carte dei tarocchi o lavorare con il tuo pendolo per trovare chiarezza. Assicurati di onorare i tuoi antenati prima di andare a dormire, chiedendo assistenza per qualsiasi obiettivo tu stia attualmente perseguendo.

VERGINE ⭐⭐ E XCELLENT :Fai attenzione ai comportamenti imprecisi o manipolatori questo pomeriggio dolce Vergine, mentre la luna affronta l’ingannevole Nettuno. Queste vibrazioni saranno particolarmente pronunciate in materia di amore e sarebbe facile ignorare le bandiere rosse se il tuo cuore preferirebbe non riconoscerle. Fortunatamente, la chiarezza ti ritroverà ancora una volta quando la Luna manderà un bacio a Mercurio questa sera, dandoti la forza e la fiducia per porre domande difficili mentre arrivi al fondo di qualsiasi confusione. Un’energia potenziante ti troverà stasera, grazie a Plutone trasformativo, spingendoti a superare situazioni o persone con le quali hai perso la pazienza.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di non farti risucchiare troppo dai tuoi feed sui social media e dalla tua immagine online questo pomeriggio caro Toro, mentre la luna della Vergine affronta il nebbioso Nettuno. Questo scontro celestiale potrebbe farti perdere il contatto con il presente, soprattutto se sei eccessivamente coinvolto in ciò che pensano gli altri. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso queste vibrazioni quando la Luna manderà un bacio a Mercurio questa sera, inaugurando un’abbondanza di amore e sostegno. L’energia in gioco amplificherà la tua intuizione mentre ti aprirà ai messaggi, quindi assicurati di connetterti con il tuo potere superiore.

BILANCIA ⭐⭐⭐EXCELLENT:Un’energia smemorata e spaziale potrebbe travolgerti questo pomeriggio cara Bilancia, grazie a una dura opposizione tra la Luna in Vergine e il nebbioso Nettuno. Sarebbe facile trascurare dettagli importanti o commettere errori, soprattutto se non sei riposato o non hai mangiato bene di recente. Fortunatamente, l’atmosfera si ravviverà questa sera quando la Luna manderà un bacio a Mercurio, dandoti il ​​permesso di ricaricarti dalla comodità di casa, poiché così facendo potrai ritrovare la lucidità. Pianifica di abbracciare la solitudine questa sera per meditare e riflettere su te stesso mentre la luna e Plutone si allineano in alto.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Il bagaglio emotivo, l’esaurimento fisico e gli elevati livelli di stress potrebbero raggiungerti questo pomeriggio caro Acquario, mentre la luna della Vergine affronta il nebbioso Nettuno. Fatti un favore rallentando mentre tocchi con mano il presente, in quanto ciò ti consentirà di superare qualsiasi disagio che ti ha seguito di recente. L’energia aumenterà questa sera quando la Luna si allineerà con Mercurio, anche se il tuo tempo potrebbe essere speso meglio in solitudine. Un’energia potenziante e trasformativa ti troverà quando la luna e Plutone uniranno le forze stasera, aiutandoti a superare qualsiasi situazione, relazione o comportamento che non ti serve più.

Oroscopo del Giorno 8 Febbraio 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un ottimo aspetto del team Venere – Nettuno vi tocca molto da vicino poiché avviene nel segno che compone l’elemento Acqua di cui voi Cancro fate parte. Il duo Venere – Nettuno è ospitato nel suo “regno acquatico”, i Pesci e proprio per questo favorisce il vostro segno del Cancro. Questo aspetto favorisce principalmente la vita emotiva, sensibile, sentimentale, per voi centrale, anzi fondamentale nell’esistenza. Ne beneficia in modo netto e specifico la vita familiare, gratificata da un buon grado di concordia tra tutti i componenti. Se si erano verificati screzi nei giorni precedenti adesso è abbastanza probabile che questi dissapori si allontanino.

Ottimo momento per mettere in campo le vostre iniziative sentimentali. Specie se desiderate avviare una nuova relazione d’amore gli astri non potrebbero essere più propizi! Dalla vostra ci sono Nettuno e Urano in Toro, le forze della sensibilità, della trasformazione e dello slancio emozionale, tutte pronte a lanciarvi in nuovi orizzonti sentimentali. Sappiate approfittarne specie se appartenete alla terza decade e non cedete alle paure che un Plutone opposto potrebbe instillarvi.

Attenzione alle spese pazze e incontrollate! I buoni aspetti che si irradiano per voi in cielo potrebbero rendervi eccessivamente entusiasti dello shopping selvaggio e irrazionale!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Fai attenzione agli amici fasulli e alla disinformazione questo pomeriggio caro Scorpione, quando la Luna in Vergine affronta l’ingannevole Nettuno. Sarà anche importante che tu rimanga fedele a te stesso, anche di fronte a punti di vista e interessi diversi. Un’energia più dolce ti troverà questa sera quando la Luna si allineerà con Mercurio, mettendoti dell’umore giusto per socializzare con spiriti affini. Queste vibrazioni sono perfette per rafforzare la tua posizione all’interno della tua comunità e della tua sfera sociale, rendendo importante che tu raggiunga amici e conoscenti che rispetti e apprezzi. Pensieri profondi ti troveranno mentre si avvicina la sera, quindi assicurati di fare una sessione di diario prima di andare a letto.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non sarai in grado di concentrarti questo pomeriggio se non hai investito abbastanza tempo ed energia nella cura di te stesso Pesci, mentre la luna della Vergine affronta Nettuno. Questo scontro celestiale fungerà da campanello d’allarme se sei in ritardo per un pò di coccole, quindi assicurati di ascoltare ciò di cui il tuo cuore, il tuo corpo e la tua mente hanno bisogno. Un’atmosfera civettuola e socievole prenderà piede mentre la sera si avvicina e la Luna manda un bacio a Mercurio. Se stai corteggiando qualcuno di speciale, cerca di ottenere uno scambio significativo prima di andare a letto, poiché Plutone interviene per rafforzare i tuoi legami.