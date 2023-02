Oroscopo del Giorno 7 Febbraio 2023 Martedì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: La luna della Vergine si connette con i nodi del destino questa mattina cara Vergine, inaugurando sogni carichi di emozioni che potrebbero indirizzarti verso un percorso più luminoso. Onora e riconosci i tuoi desideri mentre le stelle ti spingono a seguire il tuo cuore. Tieni d’occhio il tuo umore quando la Luna si scontra con Marte questo pomeriggio, minacciando di innescare tensione e irritabilità. Non sentirti in colpa se avrai bisogno di stabilire dei limiti per concentrarti su te stesso stasera, quando la luna attende Venere e Urano. Queste vibrazioni riguardano l’abbracciare la solitudine, specialmente se è passato un pò di tempo dall’ultima volta che ti sei goduto la pace e la tranquillità.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’energia creativa scorrerà nelle tue vene questa mattina, mentre la luna della Vergine si allinea con i nodi del destino. Ascolta la tua intuizione, mentre le stelle aumentano la tua fiducia e ti guidano verso un domani più luminoso. Sfortunatamente, la disorganizzazione e una crescente lista di cose da fare potrebbero buttarti fuori dal tuo gioco spirituale questo pomeriggio, grazie a una dura quadratura tra Luna e Marte. Guarda cosa dici questa sera quando un’energia tesa si irradia da Venere, anche se le tue parole provengono da un pensiero ben intenzionato. Prendi in considerazione l’idea di lanciarti in uno sbocco artistico prima che la giornata giunga al termine, mentre Venere e Urano uniscono le forze per liberare la tua genialità.

VERGINE ⭐⭐⭐ E XCELLENT :I messaggi dall’universo potrebbero atterrarti stamattina cara Vergine, mentre la luna condivide un dolce scambio con i nodi del destino. Queste vibrazioni sono ideali per abbracciare la tua spiritualità e meditazione, quindi assicurati di prenderti un momento per connetterti con il tuo potere superiore prima di iniziare la giornata. Fai attenzione agli ostacoli e alle sfide quando la Luna si scontra con Marte questo pomeriggio, ma cerca di non perdere la calma se le frustrazioni aumentano. La tensione potrebbe manifestarsi nella tua vita amorosa stasera. Tuttavia, se ti permetti di affrontare la situazione con compassione e comprensione, sarai in grado di superare facilmente questa vibrazione cosmica.

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai al top e pronto ad affrontare il mondo questa mattina caro Toro, mentre la luna in Vergine continua il suo viaggio attraverso il settore della tua carta che governa l’ego, l’orgoglio e il divertimento. Non sentirti in colpa per esserti impettito e appoggiarti al tuo carisma, poiché farlo può aiutarti a fare progressi all’interno dei tuoi obiettivi personali o professionali. Tuttavia, vorrai riposarti questo pomeriggio quando la Luna si quadra con Marte, portando nell’aria un’energia tesa. Potresti anche voler fare una pausa dai tuoi feed sui social media stasera, optando invece per concentrarti su te stesso e sul presente.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai più introverso e riservato del solito questa mattina cara Bilancia, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine e la tua dodicesima casa solare. Queste vibrazioni sono perfette per mantenere i tuoi piani nascosti e lavorare da dietro le quinte mentre costruisci qualcosa di più grande. Prenditi un momento per fare il check con il tuo potere superiore quando la Luna si confronta con Marte questo pomeriggio, incoraggiandoti ad attingere al tuo lato mistico. La tensione potrebbe aumentare questa sera quando la luna affronta Venere, specialmente se tu e il tuo partner avete un battibecco. Fortunatamente, Venere e Urano uniranno le forze per aiutarti a scrollarti di dosso queste tensioni anche se dovrai lasciare che il passato sia passato.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi non sarai in vena di giochi o immaturità caro Acquario, mentre la luna si sposta attraverso la Vergine e la tua ottava casa solare. Sebbene questa posizione luminosa possa certamente aiutarti a superare il superfluo per concentrarti su ciò che è importante, la tua atmosfera potrebbe diventare un pò intensa se non mantieni una disposizione un pò giocosa, specialmente quando la Luna si confronta con Marte questo pomeriggio. Questo scontro celeste potrebbe anche sfociare in lotte di potere e drammi, il che rende importante non abboccare all’esca se qualcuno ti fa ombra. Fortunatamente, una dolcezza permeerà l’aria quando Venere si allineerà con Urano stasera, incoraggiandoti ad abbracciare il lusso dalla comodità di casa.

Oroscopo del Giorno 7 Febbraio 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna della Vergine si connette con i nodi del destino questa mattina Cancro, portando sul tavolo un’atmosfera intuitiva e creativa. Se ti ritrovi a sorgere con il sole, prendi in considerazione un diario o la meditazione prima di avvicinarti al giorno, in quanto ciò può fornire spunti utili che ti guideranno verso il futuro che più desideri. Prova a prenotare un pò di tempo per la solitudine questo pomeriggio quando la Luna si scontra con Marte, minacciando di innescare malumore e impazienza nei tuoi coetanei. Fortunatamente, le buone vibrazioni prenderanno il sopravvento stasera quando Venere si allineerà con Urano inaugurando benedizioni inaspettate.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata particolarmente positiva grazie al transito di una bella Venere positiva per il vostro segno. Il pianeta favorirà sensibilità, intuito, capacità di avvertire ogni minima variazione degli umori che si verifichi attorno a voi. E questo si protrarrà poi fino ai prossimi giorni. Nel segno dei Pesci invece incontriamo il prodigioso Nettuno che lì si trova da diverso tempo e collaborerà a favorire momenti di fortuna per molti di voi Scorpioni. I più baciati dalla buona sorte saranno tuttavia coloro che festeggino il compleanno dal giorno 13 al 20 del mese di novembre.

Se c’era stato qualche giorno fa un momento di appannamento della vita sentimentale, niente paura: ora si riprende a volare su un cielo sereno, anzi illuminato “alla grande”. Alcune questioni sono ancora aperte, specie se siete nati nella terza decade, ma tutto va in una fase di scioglimento, in un percorso in discesa, poiché il dialogo e la possibilità di incontrarsi appaiono adesso sempre più facilitati.

La carriera vostra sta per avere un’altra significativa svolta verso un’ascesa prodigiosa. Specie se siete nati nel mese di novembre attendetevi successi e conferme dei risultati personali che avete messo in campo in precedenza.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’amore aleggia nell’aria oggi cari Pesci, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine e il settore della tua carta che governa le questioni del cuore. Appoggiati a queste vibrazioni armoniose dando una mano in più ai tuoi cari, esprimendo il tuo apprezzamento attraverso piccoli favori e gesti premurosi. Sfortunatamente, le tue emozioni potrebbero farti perdere la testa questo pomeriggio quando la Luna si scontra con Marte, specialmente se hai trascurato i tuoi bisogni per quelli degli altri. Fortunatamente, stasera avrai la possibilità di liberarti da queste vibrazioni quando Venere si allineerà con Urano, incoraggiandoti a dire la tua verità senza alienare gli altri.