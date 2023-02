Oroscopo del Giorno 6 Febbraio 2023 Lunedì

GEMELLI ⭐⭐⭐ E XCELLENT: La tua mente si sentirà chiara ma curiosa oggi Gemelli, mentre la luna entra in Leone e nella tua terza casa solare. Lascia che la tua curiosità ti guidi in questo momento, poiché l’universo ti incoraggia ad assorbire nuove informazioni ed esperienze. Pianifica di socializzare questo pomeriggio mentre la Luna si allinea con Giove, incoraggiandoti a divertirti mentre espandi la tua rete di coetanei. Cerca di non lasciare che gli errori del passato ti impediscano di andare avanti nel pomeriggio. Non aver paura di stabilire dei limiti questa sera quando Venere si quadra con Marte.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai potenziato e pronto a portare la tua vita romantica o professionale al livello successivo oggi caro Capricorno, mentre la luna entra in Leone e nella tua ottava casa solare. Sebbene questo posizionamento luminare possa certamente aiutarti a trovare il successo, dovrai prepararti per i cambiamenti futuri. Un’energia di buon auspicio riempirà il tuo spazio questo pomeriggio quando la Luna si allineerà con Giove segnando l’occasione perfetta per mettere le mani su alcuni progetti e faccende domestiche. Tuttavia, tu e i tuoi cari avrete probabilmente bisogno di una pausa o le tensioni potrebbero aumentare.

VERGINE ⭐⭐ E XCELLENT :Sarai di umore tranquillo e riservato oggi cara Vergine, mentre la luna scivola nel Leone e nel settore della tua carta che governa la privacy. Questo posizionamento luminare consiste nel lavorare da dietro le quinte, dandoti la possibilità di riprendere fiato prima di fare un’altra mossa. Le opportunità per trasformare la tua vita potrebbero entrare in gioco questo pomeriggio quando la Luna si allinea con Giove, anche se potresti essere costretto a sacrificare determinati comportamenti o relazioni per evolvere veramente. La tensione potrebbe aumentare nella tua vita amorosa questa sera, quando Venere si scontra con Marte, specialmente se il tuo partner si sente come se mettessi le ambizioni professionali al di sopra di tutto.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Concediti il ​​permesso di un pò di relax a casa dolce Toro, mentre la luna entra in Leone e nel settore della tua carta che governa la felicità domestica. Queste vibrazioni riguardano il nutrimento di te stesso e l’investimento nel tuo spazio, segnando l’occasione perfetta per progetti di miglioramento della casa, cura di sé e incontri con i tuoi amici più cari. Un’energia curativa entrerà in gioco quando la Luna manderà un bacio a Giove questo pomeriggio, portando ottimismo nel profondo della tua anima. Sfortunatamente, le tensioni potrebbero aumentare questa sera quando Venere si quadra con Marte, quindi potresti voler evitare di innescare interazioni.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che le opportunità per brillare all’interno della tua comunità si presentino proprio oggi cara Bilancia, mentre la luna entra in Leone e nella tua undicesima casa solare. Consenti a te stesso di goderti questo clima cosmico, abbracciando l’attenzione all’interno della tua rete personale e professionale. Un’energia importante porterà fortuna alla tua vita amorosa quando la Luna si allineerà con il buon auspicio di Giove nel pomeriggio, segnando l’occasione perfetta per rompere il ghiaccio con quella ragazza che hai tenuto d’occhio da un pò. Tuttavia, dovresti reindirizzare la tua attenzione verso la cura di te stesso e il benessere mentre la sera si avvicina e Venere si schiera con Marte, spingendoti a coltivare la tua salute.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non intralciarti stamattina Acquario, mentre la luna in Cancro affronta Mercurio. Piccoli errori e un lavoro disordinato potrebbero portarti all’auto-sabotaggio, rendendo importante controllare il tuo lavoro, muoverti lentamente e chiedere aiuto se ne hai bisogno. Fortunatamente, avrai la possibilità di reclamare il tuo centro quando la Luna si allineerà con Nettuno questo pomeriggio, anche se potrebbe essere saggio scomparire nella natura per alcuni minuti per schiarirti le idee. Potresti trovare difficile monitorare le tue emozioni questa sera quando il sole si quadra con Urano, rendendolo un buon momento per sdraiarsi sul divano.

Oroscopo del Giorno 6 Febbraio 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna scivola fuori dal tuo segno e nell’ardente Leone stamattina presto Cancro, portando sul tavolo un’energia giocosa ma lenta. Questo posizionamento luminare consiste nel prendere la strada panoramica, quindi assicurati di assecondare i tuoi sensi ad ogni angolo. Le benedizioni finanziarie e professionali potrebbero arrivare, anche se dovresti cercare modi per diffondere la fortuna. La tensione potrebbe aumentare questa sera quando Venere si confronta con l’appassionato Marte, anche se concentrarti sulla tua agenda e mantenere una disposizione piena di speranza può aiutarti a navigare attraverso queste onde cosmiche.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo ego sarà coinvolto in come raggiungere il successo caro Scorpione, mentre la luna entra in Leone e nella tua decima casa solare. Questo clima cosmico può aiutarti a individuare i vantaggi all’interno delle tue ambizioni personali e professionali, quindi non sentirti in colpa per aver investito il tuo tempo. Prendi in considerazione l’idea di tagliare i legami con abitudini o comportamenti che hanno avuto un impatto negativo sulla tua efficienza. Le tensioni potrebbero aumentare questa sera quando Venere entra in quadratura con Marte, il che potrebbe provocare lotte di potere se la tua fiducia inizia a vacillare.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Transiti planetari di questa giornata mediamente positivi, rallegrati dalla presenza dei vostri pianeti numi tutelari, Giove, Nettuno e Venere, tutti in posizione armonica. Nessun pianeta vi rema oggi contro, tranne Marte e salvo i due pianeti ancora non avvistati, ma presenti e richiesti dallo schema logico dello Zodiaco, di 12 pianeti, 12 segni, 12 case.

I vostri sentimenti per qualcuno che avete incontrato e conosciuto tempo fa e a cui pensate in continuazione, stanno cominciando a essere forti e sinceri. È arrivato il momento di prendere l’iniziativa e a fare la prima mossa: non vi sbaglierete. Vedrete che questo vostro slancio sarà valutato molto positivamente dalla persona che avete intenzione di sedurre. Le coppie stabili facciano attenzione a qualche disturbo esterno, qualche interferenza qua e là, che potrebbe intervenire a turbare un clima di totale serenità che da tempo si respira all’interno del rapporto, specie se siete nati in febbraio.