Oroscopo del Giorno 10 Gennaio 2023 Martedì

GEMELLI ⭐⭐ E XCELLENT: Le tue emozioni aumenteranno oggi Gemelli, mentre la luna migra nella Vergine e nella tua quarta casa solare. Questa posizione lunare potrebbe farti sentire stressato o ferito, soprattutto se non ti sei preso abbastanza tempo per nutrire la tua mente, il tuo corpo e la tua anima. Cerca di concentrarti sulla respirazione profonda e sullo stretching, capendo che non puoi controllare ciò che accade intorno a te, solo come rispondi. Fai attenzione alla tensione questa sera quando la Luna si scontra con Giove, minacciando di innescare sbalzi d’umore o conflitti, specialmente all’interno della tua vita domestica e delle dinamiche familiari.

VERGINE ⭐⭐⭐ E XCELLENT :La luna migra nel tuo segno questa mattina dolce Vergine, spingendoti a salire alla ribalta. Sfortunatamente, il tuo ego potrebbe giocare con il tuo cuore e la tua mente, grazie a una dura quadratura tra Mercurio e Giove. Sebbene possano esserci momenti in cui l’incertezza ti trova, cerca di non lasciare che tali paure o ansie ti impediscano di evolverti in una versione più sofisticata e di successo. Fai attenzione alla tensione stasera quando Venere entra in un quadrato a T con i nodi del destino, anche se appoggiarsi alla tua spiritualità può aiutarti a sfuggire a queste vibrazioni.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’universo ti inviterà a cogliere l’attimo con un approccio giocoso, caro Toro, mentre la luna si sposta nella Vergine e nel settore della tua carta che governa il divertimento. Queste vibrazioni sono anche pronte a elevare il tuo ego. Sfortunatamente, non tutti si sentiranno spensierati come te e potrebbero manifestarsi tensioni se non dai agli altri il loro spazio. Consenti al tuo intuito di guidarti in questo momento, gravitando verso le persone che sono di buon umore. Se ti trovi circondato da un gruppo di scontrosi, usa questa energia per lavorare su un progetto creativo.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non ti troverai negli stati d’animo più socievoli oggi cara Bilancia, mentre la luna migra nella Vergine e nel settore della tua carta che governa la privacy. Nel frattempo, Venere forma una dura connessione con Giove, minacciando di mettere a dura prova i tuoi intrecci romantici e il senso dell’equilibrio. Le tensioni continueranno a crescere mentre Venere si confronta con i nodi del destino, facendoti cercare opportunità per sollevare il morale. Tuttavia, dovresti evitare di rivolgerti alla terapia al dettaglio, poiché così facendo non avrai l’opportunità di affrontare ciò che sta realmente accadendo nel tuo cuore. Invece, pianifica di dedicare la tua serata alla cura di te stesso e all’introspezione.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna si sposta nella Vergine e nella tua ottava casa solare questa mattina caro Acquario, facendoti sentire e pensare a un livello più profondo. Sfortunatamente, poiché una serie di aspetti aspri si manifesta nel cielo, questi sentimenti potrebbero non essere a tuo vantaggio. Trovare il tuo ottimismo potrebbe sembrare una battaglia in questo momento, rendendo importante evitare di alimentare schemi di pensiero negativi, ossessivi o che inducono tensione. Potresti anche voler guardare le tue parole mentre Mercurio e Giove si affrontano nel cielo, oppure potresti finire per ferire i sentimenti e dire qualcosa di cui in seguito ti pentirai.

Oroscopo del Giorno 10 Gennaio 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna si sposta nella pratica Vergine e nel settore della tua carta che governa il processo di pensiero Cancro, aiutando a ripulire eventuali ragnatele che potrebbero essersi manifestate di recente nella tua psiche. Usa questa energia per organizzarti nelle tue agende personali e professionali, poiché il tuo intelletto elevato ti consentirà di trovare soluzioni a qualsiasi problema che affligge il tuo percorso. Potresti essere costretto a confrontarti con problemi romantici nel corso della giornata, quando Mercurio si scontra con Chirone, quindi devi stabilire limiti ragionevoli e comunicare chiaramente la tua disposizione.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’attenzione che gli altri cercano da te potrebbe diventare un pò travolgente in questo momento caro Scorpione, mentre la luna migra in Vergine mentre si connette con l’espansivo Giove. Mentre sarai sicuramente dell’umore giusto per la compagnia e la comunità, cerca di non sforzarti troppo rispondendo a messaggi o telefonate che non ti piacciono molto. Nel frattempo, Mercurio si confronta con l’asteroide curativo Giove, minacciando di innescare la disorganizzazione e la nebbia del cervello. Le tensioni possono manifestarsi all’interno della tua casa stasera mentre Venere forma un duro quadrato a T con i nodi del destino, rendendo importante che tu calpesti leggermente i coinquilini capricciosi o i membri della famiglia.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua anima sarà chiamata ad abbracciare l’amore in tutte le forme oggi, mentre la luna entra nella Vergine e nel settore della tua carta che governa le questioni del cuore. Sfortunatamente, non tutti si comporteranno al meglio e le insicurezze potrebbero nascere se riponi le tue speranze nell’approvazione degli altri. D’altra parte, cerca di non prenderla sul personale se i tuoi amici o la tua metà sembrano essere più chiusi del solito, poiché tutti faranno fatica a trovare il proprio equilibrio. Dovresti anche evitare di confrontare la tua vita con qualsiasi account che segui sui social media.