Pininfarina Battista: l’elettrica italiana con la miglior accelerazione di sempre 

Pininfarina Battista: lo 0-100 è da record

L’hypercar italiana è l’elettrica con la miglior accelerazione di sempre

Che la Pininfarina Battista fosse un’auto molto speciale si era capito, ma oggi lo è ancora di più dopo che il costruttore ha annunciato i dati di accelerazione e di frenata, che sono da record.

Stando a quanto comunicato dalla casa, nei test effettuati presso l’Autodromo di Dubai, la Battista è stata in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 1,79 secondi e da 0 a 200 km/h in 4,79 secondi. Da record anche la frenata: secondi i test infatti, la Battista è l’elettrica con la migliore frenata al mondo, decelerando da 100 a 0 km/h in 31 metri.

La Pininfarina Battista, che viene realizzata presso lo stabilimento Pininfarina di Cambiano, in Italia, dispone di 1.900 CV di potenza e di 2.340 Nm di coppia, che le consentono di raggiungere una velocità massima di 350 km/h. L’autonomia conferita dalla batteria da 120 kWh, che alimenta i quattro motori elettrici, è di 476 km (WLTP).

Anche il prezzo è da capogiro: 2,2 milioni di euro più le tasse. Per domare i quasi 2.000 CV gli ingegneri hanno realizzato cinque modalità di guida in grado di adattarsi alle esigenze del guidatore: Pura, Calma, Energica, Furiosa e Carattere.

Per realizzare Pininfarina Battista ci sono volute oltre 1.250 ore di lavoro artigianale presso lo stabilimento italiano, dove verranno prodotti non più di 150 esemplari. Con un totale di 128 milioni di combinazioni possibili per gli interni, le possibilità di personalizzazione per i facoltosi clienti sono praticamente infinite.

Pur essendo un’auto elettrica, e quindi silenziosa per natura, gli ingegneri hanno creato una colonna sonora emotiva in grado di ovviare all’assenza del motore termico. I tecnici, seguendo la filosofia “Pure Sound”, hanno realizzato un “paesaggio sonoro” con una frequenza centrale di 54 Hz (frequenza multiplo di 432 Hz), che si sincronizza con la velocità della vettura (aumentando in multipli di 54 Hz).