Fragranze Ambiente 2023: candele e profumi che sanno di inverno 

Pino e vetiver , muschi e aromi di sottobosco, note di Tè Oolong unito a fiori come l’artemisia: il freddo non è solo una sensazione ma soprattutto un odore .

La profumazione della candela è un elemento distintivo e importante dell’ambiente in cui viene collocata, del gusto e delle scelte dei propri desideri olfattivi. Le fragranze ambiente 2023 r accontano l’inverno: sono un concentrato di sensazioni ed emozioni che ricordano le passeggiate in montagna, i paesaggi bianchi e immacolati, gli abeti e i boschi innevati.