Oroscopo del Giorno 9 Dicembre 2022 Venerdì

Oroscopo del Giorno 9 Dicembre 2022 Venerdì: LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 9 Dicembre 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Non appena assaggi il successo, arriva qualcosa che ti fa stare male. Forse un’altra persona è gelosa di te e fa o dice cose che ti fanno sentire incerto. Forse il dubbio viene da una fonte interna che dice che non meriti la prosperità. Non lasciarti sviare da questo. Vai avanti con i tuoi piani.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ponte dell’Immacolata fortemente positiva con il Sole, vostro governatore, in angolo armonico che fa risaltare il calore umano che è in voi, in ogni ambiente vi troviate.

Siete alla ricerca dell’anima gemella? Guardatevi attentamente attorno! Non è poi così lontana: dovete solo attivare le vostre facoltà di comunicazione. Datevi da fare e sicuramente comparirà all’orizzonte. La Luna in Gemelli spiana la strada.

Il Sole a casa propria nel vostro segno, impone all’Io di brillare e di esibirsi, ancor più quando siete voi ad essere invitati in casa altrui: dovete dominare anche in modo silenzioso, ma apparire sempre come le star! Molto frequenti possono diventare gli episodi di “lesa maestà”, ovvero l’adombrarsi, perché non ci si è sentiti abbastanza ammirati, stimati, considerati da parte dell’ambiente che doveva accogliere. Facile, una plateale, altezzosa, “uscita di scena”.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:L’indecisione potrebbe affliggerti. Ti sei lasciato trasportare dalla tua buona sorte verso la prosperità. È come se fossi legato a una corda e ne testassi costantemente i limiti. Sfortunatamente, potresti incontrare un intoppo e sentire che non puoi andare oltre. I problemi emotivi suggeriscono che non hai preso in considerazione i tuoi sentimenti. È tempo di rivalutare il tuo approccio.

Oroscopo del Giorno 9 Dicembre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Per mantenere la pace e l’armonia, puoi indossare molte maschere diverse. In questo modo, puoi dimenticare la tua verità interiore e ciò in cui credi veramente. L’attrito tra il tuo esterno vivace e comunicativo e il tuo interno morbido e vulnerabile può renderti difficile trovare la soluzione che cerchi. Hai le risposte di cui hai bisogno. Fidati di te stesso quando le trovi.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:È importante rimanere flessibili, ma non così tanto da non poter prendere una decisione su nulla. La tua testa dice una cosa mentre il tuo cuore ne dice un’altra. Quando dai a entrambi libero sfogo nel tentativo di essere il più flessibili possibile, vanno in direzioni opposte. Rimanda le decisioni importanti finché il tuo percorso non diventa più chiaro.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti come se stessi viaggiando su un treno veloce verso il successo. Il successo può essere misurato in diversi modi. Oggi è importante considerare il tuo successo emotivo e come i tuoi sentimenti si adattano alla tua vita. Potresti scoprire che il treno su cui ti trovi non è quello su cui dovresti essere. Non aver paura di scendere alla stazione successiva e cambiare destinazione.

Oroscopo del Giorno 9 Dicembre 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il prossimo compito sulla tua strada verso il successo potrebbe essere una pillola difficile da ingoiare. Forse implica interagire con qualcuno con cui non vuoi avere a che fare. Sai che devi adottare una sorta di falso personaggio per ottenere ciò che vuoi. Sei sensibile a questo dilemma e potresti sentirti emotivo a riguardo, facendoti esitare a portare a termine il piano.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti senti emotivamente forte, anche se alcune persone potrebbero intralciare i tuoi piani. Puoi fare molto. Sei responsabile solo di te stesso. Ti senti una spinta a lavorare più duramente del solito. Anche se stai lavorando molto duramente, la tua mentalità generale è buona. Dovresti goderti la giornata indipendentemente dalle circostanze.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti come una lumaca che esce dal suo guscio. Quando nessuno sta guardando, sporgi lentamente e con cautela la testa e alzi le antenne per leggere il mondo esterno. Quando vedi una creatura come te, ti senti a tuo agio ed esci un pò di più. Fai attenzione a non abbassare troppo le tue difese, perché un uccello grande e affamato potrebbe cercare la cena.

Oroscopo del Giorno 9 Dicembre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT:L’indecisione potrebbe affliggerti. Ti sei lasciato trasportare dalla tua buona sorte verso la prosperità. È come se fossi legato a una corda e ne testassi costantemente i limiti. Sfortunatamente, potresti incontrare un intoppo e sentire che non puoi andare oltre. I problemi emotivi suggeriscono che non hai preso in considerazione i tuoi sentimenti. È tempo di rivalutare il tuo approccio.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti pensare che ci sia una grande opportunità che ti aspetta, ma la tua testa è troppo confusa per approfittarne. Forse hai paura che se accetti questa offerta ora, ne perderai una migliore in seguito. Il cambiamento è progresso. Insegui le cose che catturano la tua attenzione e ti attirano. Queste opportunità non dureranno per sempre. Smetti di sognare e inizia a fare.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo atteggiamento chiassoso e generoso è stimolante e accolto dagli altri. Ci sono anche alcune persone che considerano il tuo comportamento ostentato o arrogante. Potresti chiederti come sia possibile, dal momento che le tue intenzioni sono buone. Vuoi che le persone condividano l’amore e i bei momenti. Sei attento ai sentimenti degli altri. Siediti e parla con le persone uno a uno per capire come si sentono.