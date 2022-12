Oroscopo del Giorno 12 Dicembre 2022 Lunedì

Oroscopo del Giorno 12 Dicembre 2022 Lunedì: GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 12 Dicembre 2022 Lunedì:segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Concediti piccoli piaceri questa mattina caro Ariete, quando la luna del Cancro si connette con Urano. Queste vibrazioni sono perfette per adottare un approccio giocoso alla giornata, con un’enfasi sulla ricerca della gratitudine. Cerca di non lasciarti trasportare dalle tue emozioni nel pomeriggio, o una connessione sbilanciata tra il sole e la Luna potrebbe scuotere la tua atmosfera. Un’energia sognante permeerà l’aria stanotte, quando la luna condividerà uno scambio di supporto con Nettuno, rendendolo un ottimo momento per elaborare le tue emozioni attraverso mezzi mistici. Ottieni il massimo da queste vibrazioni esplorando le profondità della tua psiche con compassione.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Avrai la possibilità di mostrare la tua affidabilità oggi caro Leone, mentre la luna del Cancro si connette con Urano. Non aver paura di farti avanti e dare una mano quando è necessario, poiché così facendo infonderai un senso di fiducia in te stesso. Sfortunatamente, l’atmosfera si trascinerà nel pomeriggio, quando la Luna formerà aspetti sbilanciati con il Sole e Saturno. Questo potrebbe essere un buon momento per concentrarsi su progetti di cura di sé e passione, oppure potresti finire per esaurirti nel soddisfare le aspettative degli altri. Una dolce energia permeerà l’aria più tardi, dandoti la possibilità di rilassarti e liberare lo stress.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai ispirato a ripulire la tua vita da oggetti indesiderati e pesi morti questa mattina mentre la luna Cancro si connette con Urano. Segui il tuo istinto se ti spinge verso le faccende domestiche o a organizzarti, o queste vibrazioni efficienti potrebbero scivolarti tra le mani. Il tuo umore potrebbe peggiorare nel pomeriggio, quando la Luna forma aspetti sbilanciati con il Sole e Saturno, e sarà difficile nascondere la tua insoddisfazione. Cerca di monitorare la tua risposta alle delusioni, o potresti finire in un’inutile lotta per il potere. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà quando la Luna manderà un bacio a Nettuno stasera, rendendola un’ottima serata per rilassarsi a casa.

Oroscopo del Giorno 12 Dicembre 2022 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Idee brillanti appariranno nella tua mente oggi Toro. Tuttavia, i momenti di brillantezza passeranno con la stessa rapidità con cui si manifestano, rendendo importante prendere appunti dettagliati quando l’ispirazione colpirà. Fai attenzione ai comportamenti passivo-aggressivi o ai problemi con le figure autoritarie nel pomeriggio, quando la Luna forma connessioni sbilanciate con il sole e poi con Saturno. Queste vibrazioni potrebbero anche metterti fuori strada rispetto alle tue ambizioni, soprattutto se di recente hai rallentato la tua agenda. L’atmosfera si addolcirà stasera quando la Luna manderà un bacio a Nettuno, dando alla tua mente la possibilità di scappare.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti incontrare uno spirito affine oggi cara Vergine, poiché la luna in Cancro condivide un dolce scambio con Urano. Queste vibrazioni sono perfette per strofinare i gomiti all’interno della tua comunità, poiché è probabile che sboccino nuove amicizie. Tuttavia, sarai attratto dalle comodità di casa nel pomeriggio, quando la Luna aspetta il sole e poi Saturno. Questo clima cosmico è perfetto per mettersi al passo con le faccende domestiche, che ti permetteranno di bruciare l’energia nervosa. L’atmosfera si alleggerirà più tardi quando la Luna manderà un bacio a Nettuno. Usa questa energia per concentrarti sulla tua vita sociale, specialmente quando si tratta di amore!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua capacità di amare scatenerà piacevoli sorprese oggi caro Capricorno, poiché la luna Cancro si connette con Urano. Usa questa energia per mostrare il tuo apprezzamento attraverso piccole azioni e gesti gentili, deliziando i tuoi compagni più stretti con comportamenti premurosi. Tuttavia, ti consigliamo di dedicare un pò di tempo alla solitudine nel pomeriggio, quando la Luna si connette con il sole e poi con Saturno. Queste vibrazioni potrebbero farti ritirare dai regni materiali, minacciando di innescare disconnessioni all’interno delle tue dinamiche. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà stasera quando la Luna manderà un bacio al sognante Nettuno, aiutandoti a fuggire in una nuvola di romanticismo e fantasia.

Oroscopo del Giorno 12 Dicembre 2022 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Profilo dei transiti molto luminoso quest’oggi. Benefico per il vostro segno sta transitando il pianeta che ravviva l’energia, Marte. Godete dei favori del pianeta anche in termini di sport e attività all’aperto che vi assicurano equilibrio psicofisico e benessere emotivo. Non è estranea la vita familiare che si avvale di un momento di decisa armonia tra ogni suo componente. Se siete nati in maggio fate attenzione a non essere troppo caustici nelle battute umoristiche.

Siete cuori solitari? Un duetto di pianeti transitanti nel contrapposto segno del Sagittario e in quello dei Pesci vi stimolano all’avventura e a provarvi, eventualmente, in quello che è il vostro talento: la passione per il flirt. Chi di voi invece è in una coppia stabile, progetta, con discreto successo, i prossimi momenti di evasione natalizia insieme alla sua dolce metà.