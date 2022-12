Oroscopo del Giorno 8 Dicembre 2022 Giovedì

Oroscopo del Giorno 8 Dicembre 2022 Giovedì

CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 8 Dicembre 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di iniziare presto la tua corrispondenza oggi, caro Ariete, poiché una connessione tra la luna Gemelli e Saturno richiederà che tu ti occupi di tali questioni. Sfortunatamente, una dura quadratura tra la Luna e Nettuno potrebbe farti esaurire dopo troppe interazioni, spingendoti a prendere una tregua. Un flusso di energia intuitiva fluirà nella tua direzione quando la Luna si connetterà con Venere e Giove, anche se questo afflusso di segni e sincronicità potrebbe sembrare un pò travolgente. Noterai un cambiamento quando la giornata volgerà al termine e la luna migrerà in Cancro, rendendolo un ottimo momento per rannicchiarsi e coccolarsi a casa.

LEONE ⭐ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di controllare il tuo programma stamattina Leone, mentre la luna dei Gemelli manda un bacio a Saturno. Usa questa energia come scusa per bloccare le date nel tuo calendario per socializzare, romanticismo e praticare la cura di sé, per non perdere il contatto con il tuo equilibrio tra lavoro e vita privata. Fai attenzione ai nemici nascosti nella tua sfera mentre la Luna si scontra con Nettuno, portando un’energia ingannevole sul tavolo. Le tensioni continueranno a salire mentre un quadrato a T si forma nei nostri cieli, innescando comportamenti gelosi o competitivi tra i tuoi amici. Fortunatamente, avrai la possibilità di nasconderti da questo dramma quando la luna migrerà in Cancro.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di essere diretto con i tuoi sentimenti oggi, mentre la luna dei Gemelli manda un bacio a Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per esprimere le tue intenzioni, specialmente quando si tratta di questioni di cuore. Fai attenzione alla confusione nella tua vita domestica e amorosa mentre la Luna si schiera con Nettuno, riempiendo l’aria di foschia cosmica. Potrebbero sorgere problemi tra te e il tuo partner. Fortunatamente, avrai la possibilità di superare queste vibrazioni traballanti mentre la giornata volge al termine e Luna migra in Cancro.

Oroscopo del Giorno 8 Dicembre 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Valuta di investire nella tua immagine professionale questa mattina Toro, mentre la luna Gemelli manda un bacio a Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per aggiornare il tuo guardaroba aziendale o acquistare nuovi strumenti, confidando che queste iniziative ti ripagheranno su tutta la linea. Prendi in considerazione l’idea di prenderti una pausa dai tuoi social media o una dura connessione tra la Luna e Nettuno potrebbe innescare insicurezze, specialmente se hai la tendenza a confrontarti con gli altri. Fai attenzione alla tensione stasera, quando nel cielo si forma un duro quadrato a T, che minaccia di suscitare drammi e lotte di potere.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il lavoro di squadra ti servirà questa mattina, cara Vergine, mentre la luna dei Gemelli manda un bacio a Saturno. Tuttavia, potrebbe esserti richiesto di assumere una posizione di leadership e delegare compiti, anche se ciò potrebbe aiutare a spianare la strada a una promozione sul lavoro. Potresti notare uno strano comportamento all’interno della tua relazione. Cerca di non arrabbiarti se il tuo partner sembra freddo o non risponde ai tuoi messaggi, poiché è probabile che sia distratto da qualcos’altro. Noterai uno spostamento stasera quando la luna entra in Cancro, mettendoti dell’umore giusto per connetterti con gli altri.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di trovare una relazione tra la decadenza e il nutrimento della tua salute questa mattina Capricorno, mentre la luna dei Gemelli manda un bacio a Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per regalarti un massaggio o lezioni di yoga mentre le stelle ti spingono a vivere bene. Sfortunatamente, un’energia nebbiosa potrebbe buttarti fuori gioco quando la Luna si scontra con Nettuno, minacciando di innescare disorganizzazione e annebbiamento cerebrale. Pianifica di restare basso quando si formerà un quadrato a T più tardi stasera, rendendolo un buon momento per concentrarsi sull’organizzazione.

Oroscopo del Giorno 8 Dicembre 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di prendere sul serio la tua spiritualità questa mattina Gemelli, poiché la luna condivide una dolce connessione con Saturno. Sfrutta al massimo queste vibrazioni di supporto iniziando la giornata con una sessione di meditazione. Fai attenzione alla confusione nella tua vita professionale quando la Luna si scontra con Nettuno e assicurati di ricontrollare il tuo lavoro. Potresti sentire che i tuoi confini non vengono rispettati stasera, a causa di un duro quadrato a T nel cielo. Fortunatamente, avrai la possibilità di ricordarti di te stesso prima che la giornata giunga al termine.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di scatenare il tuo lato feroce questa mattina, cara Bilancia, mentre la luna dei Gemelli si connette con Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per affrontare la giornata con un senso di potere, quindi assicurati di tirarti su di morale prima di andare al lavoro. Evita di fare spuntini malsani e bere bevande eccessivamente contenenti caffeina a metà mattinata, altrimenti una dura quadratura tra la Luna e Nettuno potrebbe gettare il tuo corpo allo sbaraglio. Prendi in considerazione l’idea di staccare la spina dai tuoi dispositivi stasera.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Farai facilmente amicizia oggi, caro Acquario, mentre la luna dei Gemelli manda un bacio a Saturno. Usa questa energia per stabilire interesse per nuove connessioni, soprattutto se speri di innescare uno scambio appassionato con qualcuno che ti piace. La noia potrebbe colpirti quando la Luna si scontra con Nettuno, anche se dovresti evitare di passare il tempo con lo shopping online o potresti inavvertitamente spendere troppo. Stai lontano da amici o familiari che hanno la tendenza a criticare. Noterai un cambiamento mentre la giornata volge al termine e la Luna entra nel Cancro, spostando la tua attenzione sulla salute e sul benessere.

Oroscopo del Giorno 8 Dicembre 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Splende un bell’Urano nel segno amico del Toro e vi sorride se siete nati dal 3 al 7 luglio, aprendo una giornata di letizia e di condivisione serena in famiglia.

Un pò più di intimità per ritrovare l’essenza dell’unione non fa male a chi di voi ha bisogno di rafforzare il legame di coppia. Venere e Plutone contrari vi invitano a non fare mosse azzardate ma piuttosto a navigare a vista. Questo vale per tutte e tre le decadi cancerine!

Proviamo a capire come il Cancro vive il concetto di ospitalità. Difficilmente disposti ad aprire le porte della dimora, ritenuta sede di un’intimità invalicabile, cuore dell’adorata privacy, siete i meno invogliati alla mondanità. Voi nativi del Cancro potete però riservare sorprese inattese per i vostri ospiti esclusivi, comunque sempre raccolti nella cerchia degli intimi. La Luna, in ideale domicilio, racchiude nel tenero guscio protettivo gli affetti stabili, facendo in modo che la socialità si fonda con la vita familiare e con pochi, fidatissimi amici. Il tutto, però in modo carezzevole e sensibile alle esigenze di tutti: in questo contesto, i Cancro possono essere insostituibili, preoccupandosi di gestire i loro ospiti con garbo, avendo cura che, anche i bisogni affettivi siano soddisfatti, attutendo prontamente eventuali disarmonie reciproche.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti incoraggeranno a toglierti ogni rancore dal petto questa mattina, caro Scorpione, mentre la luna dei Gemelli manda un bacio a Saturno. Questo scambio celestiale ti darà l’opportunità di trovare la chiusura e seppellire le asce di guerra, ma solo se sei disposto a dire prima la tua verità. Sfortunatamente, non tutti saranno dell’umore giusto per assumersi la responsabilità delle proprie azioni a causa di una dura quadratura tra la Luna e Nettuno. Evita l’impulso di spendere troppo la sera quando si forma un duro quadrato a T nei nostri cieli. Un senso di pace e ottimismo ti troverà mentre la giornata volge al termine e la luna entra nel Cancro.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Stamattina ti sentirai in pieno controllo del tuo cuore e della tua mente, cari Pesci, mentre la luna dei Gemelli manda un bacio a Saturno. Usa questa energia per tracciare confini o esprimere le tue emozioni, poiché la tua compassione e la logica saranno intatte. Sfortunatamente, gli altri potrebbero provare a illuminarti quando la Luna si schiera con Nettuno, quindi assicurati di tenere gli occhi aperti alle tattiche di manipolazione. Concediti un sacco di spazio per elaborare i tuoi sentimenti stasera, o un duro quadrato a T potrebbe farti sbrogliare. Fortunatamente, inizierai a rianimarti mentre la giornata volge al termine e la luna si sposta in Cancro.