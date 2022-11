Oroscopo del Giorno 22 Novembre 2022 Martedì

Oroscopo del Giorno 22 Novembre 2022 Martedì

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 22 Novembre 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il sole si sposta oggi in Sagittario preparandoti per un mese di buona fortuna e grandi vibrazioni. Tuttavia, dovrai appoggiarti al tuo lato spirituale per sfruttare al meglio queste vibrazioni di supporto, comprendendo come la fede e la manifestazione si mescolano l’una con l’altra. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso lo Scorpione, connettendosi con i nodi del destino. Questo clima cosmico potrebbe farti ripetere gli errori del passato, quindi cerca di essere più attento alle tue azioni. Fai attenzione alla tensione, alle lotte di potere e alle spese eccessive stasera!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non farti risucchiare dalle e-mail di lavoro o dagli scambi sui social media questa mattina Leone, o una connessione squilibrata tra la luna della Bilancia e Urano potrebbe interrompere quella che dovrebbe essere una giornata tranquilla. Fortunatamente, una dolce connessione tra il sole dello Scorpione e Giove può aiutarti a concentrarti sul presente, soprattutto se usi questa energia per recuperare il ritardo nella pulizia della casa. Fortunatamente, avrai la possibilità di socializzare stasera quando la Luna manda un bacio a Marte, anche se potresti voler pianificare un ritrovo di basso profilo con la tua cerchia o i tuoi amici piuttosto che uscire.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dovresti svegliarti sentendoti vivo, rinfrescato e ispirato questa mattina caro Sagittario, mentre il sole si sposta nel tuo segno! Questo posizionamento solare ti metterà al centro della scena mentre la tua famiglia e i tuoi amici si radunano per celebrare il tuo imminente ritorno solare. Puoi aspettarti che le cose vadano per il verso giusto nelle prossime settimane, rendendolo un ottimo momento per affidarti ai tuoi poteri di persuasione. Concentrarti sulla tua agenda può aiutarti a fare progressi rispetto ai tuoi obiettivi, quindi cerca di non commettere l’errore di dare troppa energia alla tua famiglia, agli amici o ai colleghi.

Oroscopo del Giorno 22 Novembre 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai ispirato ad evolvere e migliorare oggi caro Toro, mentre il sole entra in Sagittario e nel settore della tua carta che governa la trasformazione. Questa posizione luminosa è perfetta anche per aumentare la tua ricchezza con il partner, rendendolo un buon momento per investire in una relazione romantica o professionale. Sfortunatamente, l’energia potrebbe diventare un pò imprevedibile nel pomeriggio, quando la luna dello Scorpione affronterà Urano. Queste vibrazioni potrebbero fungere da campanello d’allarme che sei in ritardo per un pò di amore o cura di te stesso, specialmente se ti trovi di umore più irritabile del solito.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa mattina ti ritroverai di umore ottimista cara Vergine, mentre il sole entra nel Sagittario e nella tua quarta casa solare. Sebbene questa energia porti soddisfazione per ogni buona azione che fai, cerca di non sacrificare i tuoi bisogni per quelli di amici o colleghi. Sfortunatamente, l’atmosfera potrebbe diventare un pò caotica nel pomeriggio, quando la luna dello Scorpione affronta il ribelle Urano. Anche se potresti sentirti tentato di fare qualche commento irriverente, agire con gentilezza ti aiuterà a rimanere in uno stato di armonia e gioia.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Capirai quanto è importante trovare la pace dentro caro Capricorno, mentre il sole si sposta nel Sagittario e nel settore della tua carta che governa il subconscio. È probabile che le epifanie spirituali si manifestino durante le prossime settimane mentre le stelle si allineano per portare guarigione alla tua mente. Vale la pena ricordare che non puoi controllare le azioni degli altri. Mantenere la calma ti permetterà di prosperare sulla strada maestra, anche se farlo richiede un’enorme quantità di autocontrollo.

Oroscopo del Giorno 22 Novembre 2022 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’amore sarà nell’aria questa mattina Gemelli, mentre il sole si sposta nel Sagittario e nel settore della tua carta che governa le questioni del cuore. Aggrappati a queste vibrazioni armoniose aprendo il tuo cuore alla bellezza e alle benedizioni che ti circondano mentre le stelle ti chiedono di vedere il mondo da una lente più ottimista. Sfortunatamente, le vibrazioni caotiche potrebbero trovarti questo pomeriggio quando la luna dello Scorpione affronta l’imprevedibile Urano, minacciando di innescare ricordi dolorosi o paure del passato. Le tensioni continueranno a crescere quando Luna si schiererà con Saturno questa sera, anche se la tua spiritualità può aiutarti a eludere queste vibrazioni.



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Preparati a usare la voce nelle prossime settimane Bilancia, mentre il sole entra nel focoso Sagittario e nel settore della tua carta che governa la comunicazione. Questo posizionamento solare riguarda il raggiungimento delle stelle, anche se dovrai essere esplicito su ciò che desideri. Anche le tue interazioni sociali sono pronte a sembrare più positive ed edificanti, quindi assicurati di salutare ogni giorno con una faccia amichevole. Tuttavia, vorrai stare attento alla tensione quando la luna dello Scorpione si opporrà a Urano questo pomeriggio, minacciando di innescare comportamenti gelosi o ossessivi in ​​te stesso e negli altri.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Con il pianeta del sentimento, Venere, ritornato a sorridervi dal Sagittario, il quadro dei transiti astrali è molto positivo e alcune contrarietà planetarie dei giorni scorsi hanno rapidamente preso il largo.

Marte, Saturno, Venere e Giove sono dalla vostra parte. Tutte queste forze planetarie vi dicono di dedicarvi di più alla parte sentimentale della vostra vita, cercando di curare il rapporto con la vostra dolce metà. Variate invece le frequentazioni e le comitive di amicizie, se il vostro cuore non è impegnato e desiderate occuparlo.

Evento della giornata, è l’entrata in un segno amico del Sole alle 6, a elettrizzarvi dandovi ancora più energia e vitalità di quanto solitamente già non ne possediate. L’aspetto si svolge infatti dal segno di Fuoco vostro fondamentale alleato del Sagittario, fautore di iniziativa, dinamismo, voglia di intervenire direttamente “da protagonisti” negli avvenimenti. È quello che oggi succederà in ufficio, poiché sarete chiamati a risolvere una questione complicata tra colleghi che avranno avuto un pò di difficoltà a intendersi. Con la vostra consueta diplomazia, il garbo, la forza della persuasione, arrivate a ottenere una conciliazione che appariva, inizialmente, difficilissima. Questa particolare situazione vi può caratterizzare maggiormente se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 21 del mese di gennaio al 2 del successivo febbraio.

Oroscopo del Giorno 22 Novembre 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai determinato a mettere in ordine la tua vita e a realizzare i tuoi sogni questa mattina caro Cancro, mentre il sole si sposta in Sagittario e nella tua sesta casa solare. Questa posizione luminosa ha un’atmosfera efficiente che ti chiederà di rimanere occupato, mentre uno stile di vita sedentario potrebbe suscitare ansia. Fai attenzione all’imbarazzo sociale e al dramma imprevisto quando la luna dello Scorpione affronta Urano. Tuttavia, rimanere positivi e gentili può aiutarti a promuovere scambi spiacevoli. Ritagliati un pò di tempo per la meditazione mentre la sera volge al termine e Luna si schiera con Saturno.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Il sole lascia il tuo segno e si sposta in Sagittario questa mattina caro Scorpione, segnando la fine ufficiale della tua stagione. Sebbene un’atmosfera leggermente agrodolce accompagnerà questi sentimenti, ti verrà anche dato il dono del tempo libero per le prossime settimane. Questo posizionamento solare ti consentirà di sentirti più connesso a ciò che ti circonda, aiutandoti a trovare la bellezza anche nel banale. Tuttavia, ti consigliamo di fare attenzione alla tensione nella tua vita amorosa nel pomeriggio, quando la luna dello Scorpione affronta il ribelle Urano, minacciando di innescare sbalzi d’umore in te stesso e nei tuoi compagni più stretti.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sole si sposta nel Sagittario e nel settore della tua carta che governa il successo Pesci, incoraggiandoti a elaborare le strategie per il futuro che desideri. Questo posizionamento solare riguarda il fare sul serio con le tue ambizioni, specialmente quando si tratta della tua vita professionale. Anche i confini giocheranno un ruolo importante nella tua capacità di vivere bene, quindi assicurati di tracciare linee chiare e specifiche quando è necessario. Vibrazioni caotiche permeano l’aria più tardi nel pomeriggio mentre la luna dello Scorpione affronta Urano, minacciando di lanciare alcune palle sul tuo cammino. Tuttavia, la meditazione e la spiritualità possono aiutarti a cavalcare queste onde cosmiche.