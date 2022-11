Oroscopo del Giorno 23 Novembre 2022 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 23 Novembre 2022 Mercoledì

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 23 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’idea del cambiamento ti sposterà a un livello fondamentale questa mattina, caro Ariete, mentre la luna dello Scorpione manda un bacio a Giove di buon auspicio. Questo clima cosmico arriverà con un piccolo controllo della realtà, aiutandoti a vedere i tuoi schemi con chiarezza. L’atmosfera aumenterà una volta che la Luna si sposterà nel Sagittario, attivando il settore della tua carta che governa la spiritualità. La luna nuova più tardi questo pomeriggio fungerà da uno dei momenti più fortunati dell’anno per te, quindi assicurati di comunicare con l’altra parte, chiedendo il supporto o la guida di cui hai bisogno in questo momento.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐EXCELLENT: Le previsioni di questa giornata di metà autunno mostrano alti e bassi ma cui voi, tuttavia, riuscite a tenere benissimo testa, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nel mese di agosto.

Luna, Saturno e Urano vi guardano imbronciati quest’oggi e non sempre vi fanno sentire in piena forma nel vostro ménage di coppia. Se qualche divergenza si presenta tuttavia, niente paura, si tratta solo di piccole incrinature passeggere, che si ricomporranno facilmente nei giorni seguenti. Sappiate per il momento pazientare e non lasciatevi frastornare dall’emotività, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nel mese di agosto.

È possibile si verifichino contrarietà, dissapori, screzi, sia pure di poco conto nell’ambiente di lavoro, ma riuscite a minimizzare il tutto benissimo. Fate attenzione soprattutto a come gestite e tenete i rapporti e non alzate i toni delle eventuali polemiche che partano da ambienti vari (non necessariamente il settore dove voi operate). Marte Gemelli, però è in angolature armonica, specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 7 al 12 del mese di agosto: una bella capacità di razionalizzare, con calma e indubbia saggezza vi accompagna, e vi consente di tenere botta a contrattempi, imprevisti, malintesi.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un’energia tranquilla ma gioiosa ti travolgerà questa mattina, caro Sagittario, mentre la luna dello Scorpione manda un bacio a Giove, il tuo sovrano planetario. Queste vibrazioni riempiranno il tuo spazio di calore e amore, rendendolo un buon momento per apprezzare la tua famiglia e i coinquilini. Inizierai a rianimarti mentre la luna entra nel tuo segno questo pomeriggio, mettendoti in uno stato d’animo più estroverso. La luna nuova del Sagittario questa sera può aiutarti a manifestare le tue speranze e i tuoi sogni più sfrenati, quindi assicurati di accendere una candela ed esprimere un desiderio in onore della tua stagione solare.

Oroscopo del Giorno 23 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Guida con gioia e tornerà da te stamattina, caro Toro, poiché la luna dello Scorpione condivide una dolce connessione con il benevolo Giove. Queste vibrazioni sono perfette per portare calore nella tua comunità, quindi assicurati di mostrare un pò d’amore ai tuoi vicini. Noterai uno spostamento mentre la Luna si sposta nel focoso Sagittario, attivando il settore della tua carta che governa i legami profondi e la trasformazione. La luna nuova questo pomeriggio può aiutarti a stabilire intenzioni ragionevoli su come vorresti evolvere nei prossimi sei mesi, quindi assicurati di riconoscere questi obiettivi attraverso la meditazione o la preghiera.



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti incoraggeranno a dichiarare il tuo amore al mondo, cara Vergine, mentre la luna dello Scorpione manda un bacio al luccicante Giove. Queste vibrazioni sono perfette per lasciare che il tuo carisma ti porti avanti nelle questioni del cuore. Noterai uno spostamento mentre la luna migra nel Sagittario questo pomeriggio, portando calore e ottimismo nel tuo cuore. Usa la luna nuova più tardi nel pomeriggio per fissare obiettivi domestici per i prossimi sei mesi, delineando il momento perfetto per ridipingere il tuo soggiorno o ordinare nuovi elettrodomestici.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo cuore si espanderà con amore e gratitudine per la tua famiglia e i tuoi amici questa mattina, mentre la luna dello Scorpione manda un bacio a Giove ottimista. Questo scambio celestiale ti chiederà di appoggiarti al lato più leggero della vita, aprendo il tuo cuore alla bellezza e alla pace. Noterai uno spostamento questo pomeriggio quando la luna migra in Sagittario, mettendoti in uno stato d’animo contemplativo mentre la luna nuova si avvicina. Usa l’energia di questo evento luminoso per impostare le intenzioni su come vorresti crescere nei prossimi sei mesi, prestando particolare attenzione alle aree della tua vita o ai comportamenti che devono cambiare.

Oroscopo del Giorno 23 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non aspettarti che le cose si muovano lentamente per te questa mattina, cari Gemelli, mentre la luna dello Scorpione manda un bacio all’espansivo Giove. Questo scambio celestiale aprirà il tuo carico di lavoro, dandoti la possibilità di fare progressi nelle tue ambizioni professionali. Fortunatamente, avrai la possibilità di riprendere fiato quando la luna entrerà in Sagittario, attivando il settore della tua carta che governa l’amore. Nel frattempo, la luna nuova si manifesta più tardi nel pomeriggio, chiedendoti di impostare intenzioni sulla cura di te stesso e sulle questioni di cuore. Queste vibrazioni sono perfette anche per articolare ciò che c’è nel tuo cuore, quindi assicurati di inserire un pò di romanticismo!



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Muoversi nella tua routine quotidiana in modo metodico e con uno scopo ti aiuterà a sentirti più connesso a ciò che ti circonda, cara Bilancia, mentre la luna dello Scorpione manda un bacio a Giove. Questo clima cosmico ti incoraggerà anche a coltivare la tua salute, quindi assicurati di iniziare la giornata con una sana colazione. Noterai uno spostamento una volta che la Luna migrerà in Sagittario, aumentando la tua intuizione e capacità di ricevere messaggi dall’universo. Usa la luna nuova del Sagittario più tardi nel pomeriggio per riconnetterti con i tuoi obiettivi sull’apprendimento e sull’uso della tua voce.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai la possibilità di assicurarti nuove opportunità professionali questa mattina, caro Acquario, poiché la luna dello Scorpione si connette con il buon auspicio di Giove. Queste vibrazioni sono perfette anche per investire nelle tue ambizioni professionali, quindi non aver paura di aggiornare i tuoi strumenti, il tuo guardaroba o la tua istruzione. Sentirai uno spostamento quando la luna si sposterà in Sagittario, preparandosi per la luna nuova nel tardo pomeriggio. Usa l’energia di questo evento luminoso per raggiungere la tua comunità, cercando modi per entrare in contatto con gli altri mentre espandi la tua sfera sociale. Potresti anche voler stabilire obiettivi per la tua presenza online, impostando un percorso di crescita nei prossimi sei mesi.

Oroscopo del Giorno 23 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’intuizione e l’ispirazione divina ti troveranno questa mattina. Anche se a volte il mondo sembra un luogo cupo, questo scambio celeste ti permetterà di riconnetterti con il tuo ottimismo e la tua fede nell’universo. Sentirai un cambiamento durante la luna nuova del Sagittario questo pomeriggio, che è pronta a riconnetterti con i tuoi obiettivi di benessere. Assicurati di delineare la tua agenda per i prossimi sei mesi, tenendo conto di eventuali traguardi che speri di raggiungere in materia di salute, routine e carico di lavoro.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non aver paura di adottare un approccio giocoso alla vita questa mattina Scorpione, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno mentre forma una connessione di supporto con il buon auspicio di Giove. Le persone noteranno la tua aura unica e amante del divertimento, aiutandoti a fare amicizia ovunque tu vada. Sentirai uno spostamento mentre la luna si sposta in Sagittario, preparandosi per la luna nuova di questo pomeriggio. Usa questa energia per impostare le intenzioni intorno ai tuoi obiettivi finanziari, delineando i modi in cui puoi espandere la tua ricchezza nei prossimi sei mesi. Questo clima cosmico è anche l’ideale per abbracciare il lusso, quindi assicurati di viziarti prima di andare a letto.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prenditi del tempo per meditare sulle tue speranze e sui tuoi sogni stamattina, mentre la luna dello Scorpione manda un bacio a Giove di buon auspicio. Questo scambio celestiale eleverà le tue capacità di manifestazione, rendendolo un ottimo momento per esprimere i tuoi desideri più profondi. Le buone vibrazioni continueranno a fluire più tardi nel pomeriggio, mentre la luna nuova del Sagittario abbellisce i nostri cieli. Tuttavia, dovrai essere severo con te stesso se vuoi che le tue intenzioni vengano ripagate, rendendolo un buon momento per delineare un percorso strategico su come introdurre le tue fantasie nella realtà.