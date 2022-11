Martini Dundas x Grey Goose

Progettato da Peter Dundas, con il supporto del marchio di vodka Grey Goose, la borsa Martini Dundas x Grey Goose è un bicchiere da Martini blu e argento, ricoperto da non meno di 3.404 cristalli Swarovski, e, in più, applicate lungo la catena tre oche in volo, il simbolo della vodka francese!

Non solo la forma è quella di una coppa Martini ma si tratta di un vero e proprio porta-cocktail. La casa di moda ha messo all’asta come NFT la borsa DUNDAS Martini Goose grazie a DressX, una piattaforma Ucraina totalmente digitale.

La borsa da cocktail Martini DUNDAS x GREY GOOSE è un modo per vestire all’istante qualsiasi look: da indossare con un classico abito per una serata sofisticata, oppure senza catena, portata come pochette con tacchi e giacca di pelle.

La Martini Cocktail Bag esemplifica l’artigianato italiano, dalle cuciture dettagliate ai pannelli di cristallo abbagliante. Il colore blu evoca l’acqua di sorgente naturale utilizzata nella lavorazione della vodka Grey Goose!