Oroscopo del Giorno 27 Ottobre 2022 Giovedì

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 27 Ottobre 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La ruota della fortuna girerà a tuo favore questa mattina presto, caro Ariete, mentre la luna entra in Sagittario e forma un aspetto di buon auspicio con Giove. Usa questa energia a tuo vantaggio meditando sui tuoi obiettivi, poiché il potere della visualizzazione può aiutarti a manifestare scenari davvero meravigliosi. Sfortunatamente, la disarmonia all’interno della tua vita amorosa o le ambizioni professionali potrebbero agire come una spiacevole distrazione.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarai traboccante di creatività, esuberanza e passione questa mattina, caro Leone, mentre la luna entra in Sagittario e si connette con Giove di buon auspicio. Questo clima cosmico ricompenserà coloro che sono fedeli a se stessi, rendendolo un ottimo momento per vestirsi con stile, dire la tua verità e lavorare su un progetto creativo. Sfortunatamente, le tue responsabilità quotidiane potrebbero interferire con la tua capacità di liberarti completamente, anche se gestire rapidamente la tua lista di cose da fare ti darà più tempo libero da sfruttare.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo mondo potrebbe espandersi in modi inimmaginabili oggi, caro Sagittario, mentre la luna entra nel tuo segno e forma una connessione di supporto con Giove. Questo clima cosmico andrà ben oltre quando si tratta di sostenere i tuoi sogni, rendendo importante cogliere le opportunità che ti attendono. Queste vibrazioni possono anche aiutarti a guadagnare notorietà, quindi assicurati di fare del tuo meglio durante la giornata.

Oroscopo del Giorno 27 Ottobre 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Interazioni intense produrranno una scarica emotiva questa mattina, caro Toro, mentre la luna entra in Sagittario e guarda verso Giove. I desideri nascosti possono improvvisamente affiorare in superficie, aiutandoti a fare progressi nei mondi che stavi nascondendo. Sfortunatamente, una disposizione pragmatica potrebbe farti disconnettere dall’energia sognante in gioco, poiché Mercurio si confronta con Plutone, specialmente se assecondi la convinzione che qualcosa sia troppo bello per essere vero.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua casa si sentirà calda e stimolante questa mattina, cara Vergine, quando la luna entra in Sagittario mentre forma un aspetto di buon auspicio con Giove scintillante. Queste vibrazioni sono perfette per riconnetterti con il tuo ottimismo, quindi assicurati di coltivare un senso di gratitudine. Nel frattempo, Mercurio e Plutone si squadrano nel cielo, il che potrebbe farti spendere troppo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prospettiva planetaria che si prospetta molto gratificante. Sole, Venere e Saturno vi favoriscono dando modo alle vostre iniziative di fiorire. Plutone nel vostro segno, Urano in Toro e Nettuno in Pesci, donano conferme positive sul piano della creatività personale e della forza di evoluzione. Per quanto riguarda il fitness, il vostro spirito indomito vi permette di scalare di solito le montagne. Questa giornata però, con tutti gli stimoli e le frenetiche ambizioni che vivete, è necessario darvi un momento di pausa e controllare la salute delle ossa e dei muscoli. Urano nel segno amico del Toro, vi guarda di buon occhio, allargandovi il cuore a un'espressione spontanea dei sentimenti. Incontri "magici" sorgono all'orizzonte e saranno destinati a diventare unioni stabili per i single, specie se appartenenti alla capricornina seconda decade. Venere in Scorpione invece rafforza i sentimenti delle coppie della prima decade. Plutone non fa difettare mai la passione erotica. Momento di progetti, di proiezione nel futuro, di pianificazione molto opportuna e intelligente, sono quel che vi aspetta oggi. È opportuno tuttavia non forzare gli eventi nell'ambito professionale, specie se appartenete alla terza decade e se avete abbracciato la libera professione. I cambiamenti attesi sono in arrivo, ma per ora vi conviene starvene buoni.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore verrà da ogni direzione questa mattina Gemelli, poiché la luna del Sagittario condivide una dolce connessione con Giove. Questo clima cosmico moltiplicherà tutte le buone vibrazioni che invierai, quindi assicurati di affrontare la giornata con un cuore aperto e gentile. Sfortunatamente, potrebbero sorgere problemi quando Mercurio si scontra con il minaccioso Plutone e potrebbero emergere lotte per il potere. Fai attenzione alla gelosia tra colleghi, ma cerca di non coinvolgerti in drammi o pettegolezzi dannosi.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo cuore e la tua mente brameranno l’avventura oggi, dolce Bilancia, mentre la luna entra in Sagittario. Queste vibrazioni sono perfette per esplorare nuovi concetti, luoghi o relazioni, rendendo importante che tu rimanga aperto e flessibile con la tua attenzione. Le tue parole possono anche diffondersi rapidamente sotto questa posizione di luminare, quindi assicurati di mantenere il messaggio positivo ed evitare pettegolezzi meschini.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT:Potresti avere difficoltà a tenere il passo con le tue corrispondenze stamattina Acquario, poiché la luna entra in Sagittario mentre forma una dolce alleanza con Giove. Questo clima cosmico aumenterà notevolmente la tua popolarità e le persone saranno ansiose di avere la tua attenzione. Sebbene tu sia uno dei membri più sociali dello zodiaco, dovresti essere consapevole di dove dirigi la tua attenzione, capendo che la tua energia è finita.

Oroscopo del Giorno 27 Ottobre 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi un momento per trovare la connessione tra il tuo corpo e la tua anima questa mattina Cancro, mentre la luna entra in Sagittario e forma una dolce connessione con Giove. Nutrire la tua salute può aiutare a migliorare le tue capacità intuitive in questo momento, quindi assicurati di bere molta acqua, mangiare bene e soddisfare i tuoi bisogni fisici. Fai attenzione ai fattori scatenanti emotivi mentre Mercurio si scontra con Plutone, il che potrebbe essere particolarmente stressante per la tua vita romantica.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai in sincronia con il mondo intorno a te stamattina, caro Scorpione, quando la luna entrerà in Sagittario e nella tua seconda casa solare. Una dolce connessione tra Luna e Giove ti aiuterà a vedere l’ordine del nostro universo, aiutandoti a trovare il modo di muoverti al suo interno. Queste vibrazioni ti chiederanno anche di concentrarti sul percorso da percorrere e sui piccoli compiti e dettagli che ti porteranno verso il quadro più ampio.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non aver paura di entrare alla ribalta nella tua sfera professionale oggi Pesci. Questo clima cosmico potrebbe portare a importanti guadagni all’interno della tua posizione professionale e finanziaria, anche se dovrai fidarti delle tue capacità mentre mostri queste abilità. Sfortunatamente, la gelosia potrebbe nascere tra i tuoi colleghi mentre Mercurio si confronta con Plutone, rendendo importante che tu sia consapevole di chi ti fidi.