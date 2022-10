Oroscopo del Giorno 26 Ottobre 2022 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 26 Ottobre 2022 Mercoledì

VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 26 Ottobre 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Spese impreviste potrebbe manifestarsi questa mattina quando la luna in Scorpione forma un duro quadrato con Saturno e Urano, caro Ariete, rendendo importante prestare attenzione al tuo conto bancario. Queste vibrazioni potrebbero anche rivelare comportamenti imprecisi delle persone intorno a te, aiutandoti a prendere decisioni intelligenti su chi investi sia finanziariamente che emotivamente.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti un pò oberato di lavoro questa mattina, caro Leone, mentre la luna dello Scorpione forma un aspro quadrato. La difficoltà a dire “no” o a stabilire dei limiti rischia di farti rimanere con poco carburante nel serbatoio, rendendo importante che ti sintonizzi sulle tue esigenze durante il giorno. Fortunatamente, queste vibrazioni si dissiperanno nel pomeriggio invitandoti a fuggire nella beatitudine mentre rilasci ciò che non ti serve.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarebbe saggio ammettere ciò che non sai oggi, caro Sagittario, poiché la luna Scorpione forma un aspro quadrato con Saturno e Urano. Sebbene possa ferire leggermente il tuo ego ammettere di essere male informato, così facendo ti darà l’opportunità di imparare guadagnandoti il ​​rispetto di coloro che possono insegnarti. Cerca di mantenere la tua cerchia stretta di relazioni.

Oroscopo del Giorno 26 Ottobre 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna in Scorpione forma un quadrato a T con Saturno e Urano, minacciando questa mattina la tua vita professionale e romantica. Ti sentirai combattuto tra la ricerca dell’amore e il successo, il che rende importante dover bilanciare questi aspetti. Concediti una pausa dal pensare troppo seriamente al futuro e crea un’atmosfera sognante e amichevole, perfetta per socializzare.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: A condurre i giochi planetari sarà oggi Mercurio, ben messo col vostro segno dalla razionale Bilancia; Mercurio signore del vostro segno, vi infonderà sicurezza in voi stessi e una carica di calore umano, fautori di successo e fortuna nel quotidiano. Altre persistenti contrarietà astrali saranno per il momento minimizzate dalla simpatia e dall’autoironia, che vi proteggono anche nel trovare soluzioni efficaci e condivise per i problemi che, in altri momenti, vi avrebbero demoralizzato. Nel campo del fitness, la cura del fisico è per voi molto importante, ma oggi forse impegni mondani e di superlavoro, vi obbligheranno a rinviare gli appuntamenti in palestra o in piscina: recupererete presto.

La Luna nel segno amico dello Scorpione vi dà la capacità di anticipare ogni piccolo desiderio espresso dalla persona che vi è accanto. Nettuno, pur in angolo dissonante dal segno nemico – amatissimo dei Pesci, in questa giornata, stimola il desiderio di avventura erotica, di esplorazione in altri lidi e di espansione emotiva, nei single e nelle coppie.

Mutamenti significativi sono all’orizzonte in campo professionale. Se siete nati nella seconda decade virginea, per il momento avete una confusione delle idee, specie se avete scelto di abbracciare una libera professione; è necessaria una fase di riflessione sul da farsi.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di ridurre il tuo apporto sui social media stamattina, caro Capricorno, mentre il sole dello Scorpione fa quadratura con Saturno e Urano. Questo clima cosmico potrebbe farti misurare la tua vita rispetto a quelle che appare invece nei tuoi feed, rendendo importante trovare attività più produttive sulle quali concentrarti. Le buone vibrazioni fluiranno questa sera aprendo la strada a sane interazioni sia online che nel mondo reale. Oroscopo del Giorno 26 Ottobre 2022 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Essere travolti dalla fantasia potrebbe farti perdere il contatto con la realtà oggi Gemelli, poiché la luna in Scorpione forma un duro quadrato a T con Saturno e Urano. Questo clima cosmico minaccia di lasciarti vedere il mondo attraverso occhiali color rosa, facendoti ignorare le bandiere rosse che non dovrebbero essere trascurate. Fortunatamente, avrai l’opportunità di adottare una disposizione più pragmatica più tardi la sera, poiché Luna si connette con Plutone senza fronzoli, potenziandoti con la verità. Nel frattempo, Mercurio manda un bacio a Marte, incoraggiandoti a pianificare e agire verso le tue passioni e i tuoi sogni.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarebbe un errore equiparare denaro e potere oggi cara Bilancia. Sebbene le risorse monetarie possano certamente semplificare la vita, faresti bene a ricordare che la felicità e la pace dovrebbero venire prima di tutto. Cerca di non assecondare le insicurezze che sorgono quando si tratta delle tue finanze, scegliendo invece di coltivare la tua creatività e gli interessi personali che ti rendono unico.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:I turbamenti emotivi potrebbero causare sfortunate distrazioni nella tua vita professionale, caro Acquario. Queste vibrazioni potrebbero rendere difficile separare i tuoi personaggi personali da quelli aziendali, specialmente se sei coinvolto in drammi familiari o disarmonia a casa. Fortunatamente, l’atmosfera si addolcirà più tardi nel pomeriggio quando la Luna fornirà un’energia sognante ma stabilizzante.

Oroscopo del Giorno 26 Ottobre 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT:Oggi potresti rilevare una strana sfumatura di invidia o competizione proveniente dalla tua sfera sociale, caro Cancro. Questo clima cosmico potrebbe innescare la gelosia tra i tuoi coetanei, anche se dovresti evitare di nutrirti di comportamenti irritanti o tossici. Invece di dedicare la tua attenzione agli haters che sono infelici nelle proprie circostanze, cerca di potenziarti essendo te stesso senza scusarti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue emozioni potrebbero gettarti alla sprovvista oggi, caro Scorpione. Il dolore o i fattori scatenanti di cui pensavi di aver acquisito il controllo possono improvvisamente causarti dolore, soprattutto se non hai ascoltato ciò di cui il tuo cuore ha bisogno. Gli sbocchi artistici saranno particolarmente terapeutici, rendendo questo un buon momento per scomparire in un mondo di creatività.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarebbe un errore scappare con il tuo intuito oggi Pesci, poiché la luna forma un aspro quadrato con Saturno e Urano. Questo clima cosmico suggerisce che le tue intuizioni psichiche potrebbero non essere così nette come pensi, facendoti trascurare elementi importanti della tua situazione. Usa questa energia come un’opportunità per ricalibrare e trovare il tuo centro, invece di usare il tuo terzo occhio per vedere le altre persone.