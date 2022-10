Oroscopo del Giorno 20 Ottobre 2022 Giovedì

CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 20 Ottobre 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: Il tuo atteggiamento da rockstar potrebbe stancare, Ariete. Le persone non continueranno ad ascoltare le tue richieste di attenzione. Ogni persona al mondo è speciale, quindi cerca di non comportarti come se fossi l’unica. Aiuta un bambino a costruire un nuovo giocattolo oggi o aiuta un amico a scegliere una nuova maglietta. Fai qualcosa per gli altri invece di aspettarti sempre cose per te stesso.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lavora per raggiungere una migliore connessione tra te e le persone che hai intorno, Leone. Potrebbe essere che alcune persone nella tua cerchia di amici in qualche modo si sentano alienate. Forse non si sentono in sintonia con il resto del gruppo. Ricorda a te stesso e agli altri che ognuno è unico e che tutti dovrebbero essere ugualmente accettati nonostante le differenze individuali.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Circondandoti di persone negative potresti inavvertitamente prendere brutte abitudini. Fai attenzione ai tuoi amici Sagittario, perché scoprirai che gli altri ti giudicano in base alla compagnia che dai, soprattutto se inizi a parlare come loro. Assicurati di mantenere un atteggiamento rispettoso e modi corretti.

Oroscopo del Giorno 20 Ottobre 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua nave sta finalmente arrivando in porto dopo essere stata in mare aperto per molto tempo, Toro. È ora di attraccare la nave per un pò. Rilassati ed esplora la zona. Non c’è niente di sbagliato nello scendere dalla nave per un pò. Potresti anche non renderti conto di quanto hai perso terreno solido fino ad ora. Ricorda com’è essere di nuovo stabile.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai molto meglio con te stesso se farai tante cose oggi, Vergine. Come un pasto che ha un buon sapore ma non è necessariamente quello che ami, potresti goderti questa giornata essendo pigro, ma non ti sentirai bene in serata se ti renderai conto che non hai realizzato nulla. Vivi la giornata in modo produttivo in modo da avere un senso di appagamento entro stasera.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentire che la terra ti sta cedendo in molti modi oggi, Capricorno. Potrebbe essere che di recente hai scavato nella tua piccola caverna per essere al sicuro dal mondo esterno. Renditi conto che più scavi in ​​profondità in un terreno instabile, più le pareti sono instabili. Se non stai attento, è probabile che ti cada tutto addosso. Oroscopo del Giorno 20 Ottobre 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere ancora al massimo della forma. Sarai sicuramente tentato di lasciare che i bei tempi continuino a fluire, Gemelli. Pensa ai modi in cui puoi mantenerli in movimento pur mantenendo un buon giudizio. Non lasciare che le cose vadano troppo fuori controllo oggi. È importante mantenere sempre un pò di stabilità.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti prendere in considerazione l’idea di riposarti oggi, Bilancia. Come una barca a vela sull’oceano, ultimamente sei stato pressato da tutte le turbolenze. La pressione su di te è stata tremenda. Pensa a tirare le vele a mezz’asta per fare una pausa. Potresti non andare veloce come prima, ma scoprirai che questo è esattamente ciò di cui hai bisogno per completare il viaggio.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT:Ricorda che puoi rimanere al comando solo finché gli altri intorno a te supportano la tua personalità e le tue capacità di leadership, Acquario. Evita l’ammutinamento prendendoti cura delle persone nel tuo mondo invece di cercare semplicemente di gestire le loro vite. Ottieni il rispetto con parole gentili e un atteggiamento sensibile piuttosto che applicando regolamenti rigidi che limitano e aggravano.

Oroscopo del Giorno 20 Ottobre 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: I pianeti si dispongono in maniera da favorirvi in modo netto. In particolare Nettuno e Urano vi sono amici. Venere è in Bilancia, facendo sì che il tono e l’umore siano altalenanti. Senz’altro riuscirete a tener testa alle difficoltà lavorative con la vostra tenacia e troverete conforto al tepore degli affetti familiari. Avreste bisogno di un momento di calma e di pace, quell’ozio assoluto cui tanto aspirate. Se ve lo potete permettere, anche una piccola fuga in un centro benessere sarebbe per voi una vera benedizione.

Avvicinatevi, con la vostra consueta gentilezza d’animo, alla persona amata che forse sta attraversando un periodo d’inquietudine. Nettuno molto bello vi obbliga a impegnarvi di più nei rapporti di lunga durata. Mercurio negativo e specie se siete nati nella seconda decade vi impone di essere meno pigri verso il partner e le sue esigenze.

La vostra naturale tendenza ad armonizzare l’ambiente di lavoro può essere tirata in ballo onde evitare qualche pettegolezzo che girerà attorno a un collega. Urano dal segno amico del Toro, vi aiuta a comporre diplomaticamente una questione di fraintendimenti in ufficio, specie se siete nati nella seconda decade. Sarete apprezzati e lodati da tutti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo pensiero è abbastanza chiaro e razionale oggi, Scorpione. Questo è particolarmente importante poiché gli altri cercheranno i tuoi pensieri e le tue opinioni su una determinata questione. Le persone sapranno che possono ottenere una risposta diretta e onesta da te, quindi non deluderle. Pensa chiaramente a ogni situazione prima di offrire il tuo consiglio. Scoprirai che ne vale la pena.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non dovrebbero esserci dubbi nella tua mente su come procedere, Pesci. Non lasciare che l’insicurezza si insinui. La tua mente è sensibile e vigile, quindi fidati. Prendi l’iniziativa quando ti senti sicuro di una situazione. Assicurati di mangiare molti cibi ricchi di proteine. Ti aiuteranno a stabilizzarti e ti porteranno un passo avanti verso la realizzazione dei tuoi sogni.