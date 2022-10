Oroscopo del Giorno 19 Ottobre 2022 Mercoledì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 19 Ottobre 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:I tuoi poteri di bilanciamento saranno messi alla prova oggi tra il tuo desiderio di combattere i conflitti e il tuo bisogno di pianificare, Ariete. Potresti essere ancora più indeciso del solito a causa di questa tensione interna. Sii consapevole del tempo e delle restrizioni che ti pone. Elabora un piano che utilizzi la tua energia nel modo più efficiente possibile. È particolarmente importante per te pensare prima di agire.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Esprimere ora le tue opinioni potrebbe suscitare ancora di più il vortice, ma alla fine è meglio Leone. C’è un tono esplosivo nell’aria in questo momento che è difficile da ignorare. Hai bisogno della tua forte volontà per combattere le forze abrasive all’opera oggi. Hai l’opportunità di avviare il controllo sulla situazione. Le altre persone potrebbero essere troppo insicure di se stesse per fare una mossa.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il cielo di oggi vede per voi la presenza benefica della Luna in Leone. Sarete particolarmente spigliati, vi sentirete in diritto di ottenere di più, ma fortunatamente sarete temperati dal buon senso e dalla prudenza nel rischiare di esigere troppo dal destino. Mercurio, pure in buon aspetto dalla Bilancia, vi infonde calore umano e quella inconfondibile genuinità che vi rende preziosi e speciali per i vostri cari. Per conservare l’ottima salute che il cielo vi ha donato, non basta soltanto tenere in allenamento il fisico, ma anche la mente.

La Luna fa apparire il lato più tenero, sensibile, ingenuo di voi. Chi vi vuole bene si sente conquistato dalla vostra spontaneità e freschezza; faccia tuttavia attenzione, quando volete, sapete difendervi bene! Esplosione di avventure nei giovanissimi single.

La sicurezza nei vostri mezzi che state dimostrando, aiuta anche chi vi sta vicino in ufficio e si sente incerto. Riuscite a coordinare brillantemente le competenze altrui grazie ai favori di Saturno, transitante nel segno amico dell’Aquario, specie se appartenete alla terza decade. Il pianeta del rigore, del rispetto dei tempi previsti e della logica, fa aumentare serietà e responsabilità: attenzione, che in ufficio qualcuno non approfitti della vostra disponibilità.

Oroscopo del Giorno 19 Ottobre 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non sentirti troppo frustrato dall’indecisione che ti affligge oggi, Toro. Più a lungo rimani fermo, più difficile sarà muoverti. La chiave è trovare un equilibrio tra pianificazione e forza. C’è un incredibile bisogno che tu faccia progressi adesso. Se incontri resistenza, probabilmente dovresti fare marcia indietro. Combattere non produrrà risultati positivi ora.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo miglior piano di attacco oggi è non attaccare affatto, Vergine. C’è abbastanza aggressività là fuori. Non è necessario aggiungere altro. Lascia che gli altri se la cavino. Il tuo compito è aspettare che la polvere si depositi. Cerca di non farti coinvolgere nelle controversie delle altre persone. Potresti essere trascinato ulteriormente nella situazione e questo non ti farà bene.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentire un pò di conflitto interno e non essere sicuro di come procedere, Capricorno. Una parte sente il bisogno di combattere, mentre l’altra, l’aspetto più mentale, ti chiede di mantenere questo impulso nascosto. Potrebbe essere che questo conflitto ti tenga immobile a causa della tua mancanza di fiducia in entrambi i campi. Cerca di non stressarti per nessun problema. Oroscopo del Giorno 19 Ottobre 2022 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:L’indecisione potrebbe essere la tua più grande nemesi oggi, Gemelli. Il tono generale della giornata tende ad essere piuttosto esplosivo poiché un sentimento di restrizione e disciplina entra in conflitto con il bisogno di combattere e conquistare. Potresti scoprire che il tuo atteggiamento accomodante è esattamente ciò che ti salva in una giornata come questa. Mettiti comodo e lascia che qualcun altro prenda il comando ora.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere necessario frenare oggi, Bilancia. La tua traiettoria attuale non è del tutto in linea con le persone e l’energia intorno a te. Assicurati di non calpestare i piedi degli altri con il tuo comportamento distruttivo. Questo è il giorno in cui prendere in considerazione un approccio più disciplinato. Potrebbe essere necessario stabilire una connessione migliore, in modo da utilizzare l’energia in modo più efficiente in generale.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere difficile connettersi con gli altri oggi, Acquario. Le persone possono essere piuttosto indecise. Questo potrebbe essere un buon momento per prendere il comando. Assicurati di tenere a mente i migliori interessi di tutte le parti coinvolte. Non è giusto che tu approfitti di persone che non riescono a prendere una decisione su qualcosa.

Oroscopo del Giorno 19 Ottobre 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: I tuoi piani incontrano una dura opposizione oggi, Cancro. Sei andato avanti a un ritmo lento e costante, ma scoprirai che la tensione abrasiva è maggiore se cerchi di imporre la tua volontà sugli altri. Nessuno è dell’umore giusto per cedere adesso.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Se sei stato riluttante a fare una mossa Scorpione, dovresti considerare il motivo. Cosa ti ha trattenuto? Paura di sbagliare? Un commento negativo di qualcun altro? Ti senti come se non fossi del tutto preparato per le conseguenze delle tue azioni? È tempo di liberarti da queste barriere mentali che ti impediscono di fare progressi. Non lasciare che l’insicurezza interferisca con i tuoi piani.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ultimamente hai avuto una forte propensione alla guerra, Pesci. La tua spinta a portare a termine le cose è aumentata e sei ansioso di fare progressi. Il problema è che potresti doverti trattenere un pò oggi, dal momento che c’è una grande forza all’opera che ti incoraggia a fare una pausa dalla tua traiettoria attuale. Rallenta e fai un piano invece di avanzare alla cieca verso l’ignoto.