Oroscopo del Giorno 21 Ottobre 2022 Venerdì

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 21 Ottobre 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna si sposta in Vergine questa mattina mettendoti in uno spazio mentale attento alla salute e orientato ai compiti. Questa posizione di luminare è perfetta per entrare in pista nella tua vita personale e professionale, poiché le stelle ti chiedono di abbracciare il duro lavoro. Sfortunatamente, essere troppo ossessionato dalla carriera potrebbe metterti nei guai con il tuo partner, grazie a un duro quadrato tra Venere e Plutone. Cerca di mantenere un sano equilibrio tra il coltivare i tuoi obiettivi professionali e la tua vita amorosa.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un prospetto astrale mediamente positivo permette di compiere passi piccoli, ma significativi, in campo attivo e creativo. Mercurio, Venere e il Sole, infatti, vi rendono determinati e vi fanno esigere, sia pure con garbo, il rispetto dei vostri diritti, specie se appartenete alla bilancina terza decade. In ambito familiare e affettivo in genere, la Luna vi ha forse resi un po’ distratti o quasi superficiali. Fate attenzione a prestare più cura a chi vi vuol bene e lavora affinché tutto per voi fili liscio. Mostrate tonicità muscolare, potenza di scatto e, in generale, entusiasmo nel mettere il vostro fisico in attività. I nati nella seconda decade sono carichi di energia, ma attenzione a non abusarne.

Venere in buona posizione nel vostro segno, espande il vostro naturale desiderio di affettività. Se siete single prendete in considerazione seriamente l’idea di trovarvi una compagna o un compagno di vita con cui condividere un cammino assieme, specie se appartenete alla terza decade.

Una grande sicurezza nei vostri mezzi e nel modo d’agire non vi induca a chiedere di più di quel che è possibile in questo momento. Per arrivare dove volete, il cammino è lungo, ma, con un grintoso Marte, completamente dalla vostra parte, ce la potrete fare.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non essere eccessivamente investito nella tua presenza o popolarità online oggi caro Sagittario, poiché Venere forma un aspetto duro con Plutone. Questo scambio planetario potrebbe mettere a dura prova il tuo senso di sicurezza, soprattutto se vieni preso dall’idea di piacere. Fortunatamente, questa mattina la luna si fa strada nella Vergine, aiutandoti a stabilire sani confini con te stesso.

Oroscopo del Giorno 21 Ottobre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il sole della Bilancia e Venere condividono un dolce abbraccio per tutto il giorno, caro Toro, aiutandoti a sentirti aggraziato e sicuro delle tue capacità. Questa alleanza celeste agirà anche per elevare la tua aura, dandoti la possibilità di brillare in ufficio. Nel frattempo, la luna si fa strada nella Vergine, attivando il settore del tuo tema natale che governa la creatività e il divertimento.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna entra nel tuo segno stamattina, dolce Vergine, portandoti una scarica di supporto cosmico per i prossimi due giorni e mezzo.Usa saggiamente questa energia dando la priorità alla tua agenda, anche se dovresti essere consapevole di non essere sprezzante nei confronti dei bisogni di coloro che ti circondano. Fai attenzione alle insicurezze mentre Venere si scontra con Plutone, il che potrebbe essere particolarmente distruttivo per la tua vita romantica.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere necessario esaminare in che modo le tue ambizioni professionali stanno influenzando il tuo equilibrio personale, caro Capricorno. Sebbene la spinta personale e il desiderio di successo siano certamente un tratto incrollabile del tuo segno, potrebbero sorgere problemi se non ascolti ciò di cui il tuo cuore e la tua mente hanno bisogno al di fuori del lavoro. Fortunatamente, ti sentirai sostenuto in senso spirituale mentre la luna entra in Vergine questa mattina, elevando il tuo ottimismo e comprendendo che c’è di più nella vita che andare avanti. Oroscopo del Giorno 21 Ottobre 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Le emozioni aumenteranno per te oggi, caro Gemelli, quando la luna entrerà nella Vergine e nella tua quarta casa solare. La tua natura compassionevole ti ispirerà ad aiutare gli altri lungo il loro percorso, anche se dovresti evitare di intrometterti in situazioni in cui il tuo contributo non è completamente accolto. Esercitare troppa pressione sulle relazioni che sbocciano rischia di ritorcersi contro questo scambio celeste.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non lasciare che le delusioni nella tua vita amorosa intacchino il tuo io oggi Bilancia, mentre Venere si confronta con Plutone. Questo clima cosmico ti farà diventare più sensibile del solito, specialmente quando si tratta di questioni di cuore e del tuo ego. Nel frattempo, la luna entra in Vergine e nel settore del tuo tema natale che governa il subconscio, chiedendoti di rimanere concentrato mentre pensi alla guarigione e all’introspezione.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna si fa strada nella Vergine e nella tua ottava casa solare questa mattina Acquario, chiedendoti di abbracciare il tuo senso di potere personale e capacità di trasformarti. Queste vibrazioni ti aiuteranno a diventare la persona che speri di essere, attraverso una pianificazione intelligente e passaggi calcolati. Usa questa energia per raggiungere i tuoi obiettivi personali, ma cerca di non avere fretta di vedere progressi immediati.

Oroscopo del Giorno 21 Ottobre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai forte come una virata quando la luna entrerà in Vergine questa mattina, attivando il tuo tema natale che governa il processo di pensiero e la comunicazione. Questa posizione di luminare aumenterà notevolmente le tue capacità di risoluzione dei problemi, quindi assicurati di parlare quando emerge una buona idea. Sfortunatamente, potrebbero sorgere problemi nella tua vita amorosa mentre Venere si confronta con il meditabondo Plutone.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo cuore e la tua mente potrebbero essere in disaccordo oggi, caro Scorpione. Sarebbe facile lasciarsi trasportare dalle tue emozioni in questo momento, ma cerca di non lasciare che il tuo cuore interferisca con la logica. Dovresti anche adottare un approccio riservato quando si tratta di esprimere ciò che è nel profondo del tuo cuore, poiché le persone intorno a te potrebbero non essere ricettive come vorresti.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:L’amore sarà in prima linea nella tua mente oggi Pesci, mentre la luna entra nella Vergine e nel settore del tuo tema natale che governa le questioni del cuore. Queste vibrazioni sono perfette per avvicinarsi al romanticismo, anche se dovresti essere consapevole della persona alla quale dai il tuo cuore. Un duro quadrato tra Venere e Plutone potrebbe innescare insicurezze o gelosie, quindi assicurati di tenere gli occhi aperti per queste bandiere rosse.