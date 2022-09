Oroscopo del Giorno 13 Settembre 2022 Martedì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 13 Settembre 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il benefico Plutone è sempre in ottimo aspetto, dal segno razionale Capricorno e stimola in voi una lucida visione del reale per orientarvi sul modo di procedere e per evitarvi guai. Venere si trova invece nel segno amico della Vergine e vi stimola a una voglia di placido relax. Sentirete infatti arrivare un po’ di stanchezza per cui avrete bisogno di riprendervi coltivando quel silenzio e quella solitudine che tanto vi contraddistinguono. Un bell’Urano congiunto nel vostro segno vi potrà “ricaricare” attraverso l’ascolto della buona musica, specie se siete nati nella seconda decade.

Plutone non fa perdere il primato alla vostra fama di segno conquistatore che esibisce una sensualità esplosiva e che sorprende e scioglie come il burro i più diffidenti. Se siete single farete presto strage di cuori! Non vi resterà poi che l’imbarazzo della scelta, per valutare chi merita il vostro sentimento, unico e incondizionato. Questo in particolar modo se siete nati dal 15 al 20 maggio.

La vostra risolutezza è ammirata sia da colleghi che dai capi in ufficio. Tuttavia, qualche volta, potrebbe farvi apparire più duri di quanto non siate in realtà. Il Sole in Vergine vi mostra come non siete: ammorbiditevi un poco.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcune notizie meravigliose potrebbero arrivarti Leone, forse da un fratello o da un vicino. Potrebbe comportare denaro o una nuova opportunità che si sta aprendo. Potrebbe anche aver luogo un evento di gruppo su un argomento che ti interessa molto. Potresti dover fare molte telefonate e avere progetti a cui pensare. Il futuro sembra luminoso. Divertiti!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti incontrare un potenziale partner romantico, Sagittario. Probabilmente comunicherai con questa persona a un evento di gruppo virtuale e andrete subito d’accordo. È probabile che questa persona sia brillante, fisicamente attraente, di buon cuore e sensibile. Se sei single e disponibile, non perdere questa opportunità. Approfittate dell’occasione per conoscervi. Chissà dove potrebbe portare?

Oroscopo del Giorno 13 Settembre 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sei allenato, seguendo un nuovo programma dietetico Toro? Se è così, oggi potresti guardarti allo specchio e vedere per la prima volta dei risultati tangibili e positivi. Probabilmente stai bene e ti senti benissimo. Non abbandonare i tuoi sforzi. Avrai voglia di continuare con il progresso. Mantieni il flusso di energia andando a fare una corsa o un altro allenamento, poi concediti un piccolo premio.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Vergine, potrebbe arrivare un’opportunità per ottenere entrate extra, forse attraverso un’amica. Questo probabilmente implica un progetto speciale e temporaneo, ma potrebbe rivelarsi divertente e redditizio. Anche il partner potrebbe voler partecipare. Pensaci prima di impegnarti. Parla con le persone che l’hanno già fatto. Vale la pena provare, comunque.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT:Ora nella tua vita potrebbero verificarsi molti cambiamenti, Capricorno. Anche se la maggior parte di loro sono positivi, lo sconvolgimento può essere inquietante in questo momento. Non cadere nel panico. Non c’è niente che tu non possa gestire. Svolgi ogni attività un passo alla volta. Mentre superi ogni ostacolo, la strada da percorrere sembra molto più dritta. Quando arriverai, tutto andrà bene. Continua così!

Oroscopo del Giorno 13 Settembre 2022 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai pensato di trasferirti, Gemelli? Il canto delle sirene di stati lontani o di terre esotiche può risuonare costantemente nelle tue orecchie. Le culture straniere potrebbero ispirarti artisticamente, spiritualmente e personalmente. Questo è in realtà un momento in cui poche cose sono fuori dalla tua portata. Se sei serio su questo, esaminalo. Puoi decidere una volta che hai tutti i fatti.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un giorno di nuovi inizi per te, Bilancia. I risultati raggiunti nel passato favoriscono un nuovo senso di fiducia in te stesso, insieme all’ottimismo e all’entusiasmo per il futuro. Anche l’amore sembra promettente. Oggi, se puoi, fai un trattamento viso o un massaggio o compra dei vestiti nuovi. Inizia il nuovo ciclo facendo in modo che il tuo aspetto corrisponda a ciò che senti dentro.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nuovi inizi e nuove opportunità promettenti possono apparire da uno stato lontano o da un paese straniero, Acquario. Il tuo lato avventuroso è eccitato ed entusiasta, ma il lato di te che vuole rimanere stabile potrebbe opporre resistenza. Ottieni tutti i fatti e valuta la situazione in modo obiettivo. Pensaci seriamente. Cosa desideri di più?

Oroscopo del Giorno 13 Settembre 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT: Aspettati che oggi accada qualcosa di nuovo riguardo alla tua casa, Cancro. Un membro della famiglia potrebbe venire a farti una visita o addirittura trasferirsi. Potresti ridecorare, abbellire o acquistare nuovi mobili. Qualunque siano i cambiamenti, è probabile che siano positivi nonostante il processo disordinato e dirompente per realizzarli. Hai molto da aspettarti!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se non hai mai provato le arti Scorpione, questo è il giorno giusto per farlo. La tua immaginazione e il tuo ingegno volano alto e il tuo senso estetico è acuto in questo momento. Se non sei già coinvolto in tali attività, guarda online per vedere quali lezioni o workshop ti propongono. Chiedi a un amico di registrarsi con te. Probabilmente ti divertirai un mondo!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una fortuna finanziaria potrebbe aprire nuove porte per te Pesci, e potresti considerare di apportare alcuni importanti cambiamenti nella tua vita. Potresti pensare di trasferirti in una casa più bella. Il cambiamento può essere spaventoso, ma questi cambiamenti sono positivi. Non esitare.