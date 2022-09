Oroscopo del Giorno 14 Settembre 2022 Mercoledì

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 14 Settembre 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Mantenere le tue emozioni in equilibrio sarà la chiave per una giornata di successo, Ariete. Non lasciarti travolgere da una situazione fantastica che potrebbe farti girare la mente. Mantieni il controllo in ogni momento. Questo potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi. Concediti una pausa ed evita l’eccesso di alcol o qualsiasi tipo di uso di droghe. Sarà già abbastanza difficile mantenere la mente lucida senza di loro.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe esserci un’area della tua vita che ora sembra completamente fantasiosa, Leone. I problemi al riguardo sono diventati un pò confusi. Potresti non essere più sicuro della realtà della situazione. Le energie di oggi metteranno a fuoco questi problemi. Le tue emozioni sono particolarmente intensificate e anche loro sembreranno un pò confuse. Cerca di rimanere in equilibrio e di acquisire una nuova prospettiva sulla situazione.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo mondo fantastico è stressante oggi, Sagittario. La tua immaginazione è sfrenata. Mantieni un certo controllo sulle tue emozioni o potrebbero avere la meglio su di te. Potresti ritrovarti in una nuvola di confusione entro il pomeriggio. E Assicurati che le tue azioni derivino da un uguale equilibrio tra pensiero ed emozione.

Oroscopo del Giorno 14 Settembre 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti come se sbattessi contro un muro di mattoni ad ogni angolo Toro, specialmente quando si tratta di emozioni. L’intensità della giornata potrebbe farti sentire come se fossi in una pentola a pressione. Cerca di non esagerare con le cose. Renditi conto che gran parte del dramma è più frutto della tua immaginazione che della realtà. Elimina la nebbia e vai al nocciolo della questione.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua vita fantastica è particolarmente attiva oggi Vergine, quindi goditi questa piccola pausa nel mondo dei tuoi sogni. Tornare alla realtà può essere difficile. Tieni sotto controllo le tue emozioni in modo che non abbiano la meglio su di te. Le impressioni che ricevi dal mondo esterno potrebbero non essere accurate oggi. Mantieni il tuo ingegno alto e cerca di non farti prendere dall’alcol.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti avere la sensazione di operare in un fuoco incrociato emotivo oggi, Capricorno. Da un lato, potresti avere un sentimento egoistico che richiede l’attenzione degli altri. Potresti anche sentire la necessità di lavorare per servire gli altri e riunire persone che la pensano allo stesso modo. Renditi conto che entrambe queste energie sono valide e meritano la tua attenzione. L’equilibrio è la chiave. Lavora per calmare le tue emozioni fluttuanti.

Oroscopo del Giorno 14 Settembre 2022 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Crogiolati al sole di oggi, Gemelli. Concentrati sugli aspetti positivi della tua vita e lavora per espandere queste energie. Ci sono molte opportunità aperte in questo momento. La chiave per trarne vantaggio è stare vicino alle cose che ti portano davvero più felicità. I dettagli si risolveranno da soli quasi senza sforzo. Abbi fede che avrai successo e lo farai.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sei di umore gioviale e amante del divertimento Bilancia, e dovresti trovare il tempo per divertirti con gli amici, se puoi. L’unico avvertimento della giornata è che le tue emozioni potrebbero essere un pò annebbiate. Potresti sentire che le persone hanno l’impressione sbagliata di chi sei. Cerca di non sentirti insicuro. Abbi fiducia in te stesso e prendi il comando.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Ti godrai una giornata di buon umore e interazioni amichevoli. L’energia del giorno è a tuo favore, anche se potrebbe non sembrare così. Le tue emozioni potrebbero diventare offuscate e potrebbe sembrare che le persone stiano remando contro di te. Anche se questo può essere vero in una certa misura, renditi conto che gran parte di questa paranoia deriva più dalla tua insicurezza emotiva che dal complotto degli altri contro di te.

Oroscopo del Giorno 14 Settembre 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Assicurati di dormire a sufficienza, Cancro. Potresti sembrare intontito e la tua testa potrebbe essere un pò annebbiata oggi, ma cerca di non lasciare che questo ti impedisca di portare a termine il tuo lavoro. Molto di ciò che percepisci potrebbe non essere esattamente correlato alla realtà. Le tue emozioni potrebbero essere particolarmente distorte. Potresti avere un forte desiderio di fuggire in un mondo fantastico. Cerca di tenere entrambi i piedi per terra.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti avere una strana paranoia oggi Scorpione, ma non lasciare che questa sensazione ti paralizzi. È molto probabile che le tue emozioni abbiano la meglio su di te. La realtà della situazione è molto diversa da quella percepita. Evita la tendenza a fuggire ancora di più in questo mondo fantastico. Stai lontano dall’alcol.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: È un momento magico per voi, che vi elegge a uno dei segni più fortunati del momento. Esalta il vostro fascino la Luna, protettrice celeste, infondendovi una carica di sex-appeal se appartenete alla terza decade. Come se non bastasse, anche Saturno si dispone a formare un aspetto favorevole se siete nati nella seconda decade, donandovi quella grinta vincente capace di farvi sbarazzare di ostacoli. Se frequentate abitualmente la palestra, vedete, effetti strepitosi sul fisico che si avvicina a quello di un atleta. Tuttavia i vostri piaceri sono anche altro e Nettuno nel vostro segno vi apre a nuove letture di romanzi e saggi, al godimento di spettacoli teatrali, a film d’avanguardia.

Al primo posto questa giornata (e nottata!), c’è il sentimento genuino e appassionato: da coltivare intensamente con la persona amata, specie se siete nati in marzo. Se siete single invece, Urano vi fa temerari e vi fa dichiarare senza por tempo in mezzo a chi vi ha intenerito il cuore. La fortuna vi assiste, in special modo se siete nati nella seconda decade.